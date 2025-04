Notre sélection des meilleurs smartphones chinois haut de gamme du moment

Concernant le design, chacun des modèles présente une approche esthétique bien distincte. Le OnePlus 13 propose un châssis en aluminium avec un dos en verre pour les finitions noire et blanche, tandis que la version bleue opte pour un revêtement en similicuir doux au toucher. L’organisation des capteurs photo se distingue par un cercle excentré en haut à gauche du dos, dont la couleur d’arrière-plan varie selon la finition. Les profils sont plats, renforçant la prise en main. Disponible en noir, blanc et bleu, il est certifié IP65 contre la poussière et les éclaboussures. Le Xiaomi 15 Ultra, quant à lui, affiche un dos texturé décliné en noir, blanc et Silver Chrome bicolore. Les capteurs photo sont également regroupés dans un module circulaire, placé cette fois au centre du dos, avec un léger relief. Ses profils, très plats, rappellent ceux du Xiaomi 14. Il bénéficie d’une certification IP68, gage d’une étanchéité élevée.

De son côté, le Honor Magic7 Pro arbore un dos en verre avec un large cercle central pour ses capteurs, orné de bordures subtiles. Proposé en noir et argent, il se distingue par ses certifications IP68 et IP69, attestant d’une excellente résistance à l’eau et à la poussière.

En termes de dimensions, le Xiaomi 15 Ultra est le plus compact, tandis que le OnePlus 13 est légèrement plus grand. Le modèle le plus lourd est le Xiaomi 15 Ultra avec 229 grammes en version Silver Chrome, contre 210 ou 213 grammes pour le OnePlus 13 selon la finition. Le plus léger est donc ce dernier dans sa version bleue. L’épaisseur varie également : le Xiaomi 15 Ultra est le plus épais avec 9,48 mm, et le OnePlus 13, le plus fin dans ses versions en verre.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous leur capot, les trois modèles sont animés par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garant d’excellentes performances. Toutefois, des différences subsistent. Le OnePlus 13 propose 12 ou 16 Go de RAM associés à 256 ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par microSD. Le Xiaomi 15 Ultra dispose, quant à lui, de 16 Go de RAM et offre un choix entre 512 Go ou 1 To de stockage en format UFS 4.1, sans slot microSD. Le Honor Magic7 Pro propose 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, lui aussi sans extension possible.

Ainsi, en termes de puissance brute, le Xiaomi 15 Ultra se place en tête grâce à sa RAM plus généreuse et son stockage ultrarapide UFS 4.1. Suivent le OnePlus 13 avec sa configuration haut de gamme et enfin le Honor Magic7 Pro, légèrement en retrait en matière de RAM.

Du côté des écrans, chacun fait appel à la technologie AMOLED. Le OnePlus 13 propose une dalle de 6,82 pouces, plate, avec une définition de 1440 x 3168 pixels et une fréquence maximale de 120 Hz. Sa luminosité peut atteindre un pic de 4500 cd/m² sous conditions extrêmes, assurant une excellente lisibilité. Le Xiaomi 15 Ultra possède un écran légèrement plus petit de 6,73 pouces, incurvé sur les quatre côtés, avec une définition de 1440 x 3200 pixels, une fréquence de 120 Hz également, et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Quant au Honor Magic7 Pro, il dispose d’un écran plat de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels, capable d’atteindre 5000 cd/m² de luminosité sous certaines conditions. Notez que ce dernier profite d’une technologie de protection particulièrement efficace, plus solide que ses deux concurrents du jour.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté photographique, le OnePlus 13 propose trois capteurs arrière de 50 mégapixels chacun : un grand-angle stabilisé, un ultra grand-angle et un téléobjectif optique 3x également stabilisé. Le capteur selfie monte à 32 mégapixels. Le Xiaomi 15 Ultra impressionne avec ses quatre capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels Leica VARIO-Summilux à ouverture variable, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs, l'un de 50 mégapixels (IMX858) et l'autre de 200 mégapixels (HP9 de Samsung), optimisés par Leica. Son capteur selfie est de 32 mégapixels.

Enfin, le Honor Magic7 Pro mise sur un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x. À l’avant, il propose un capteur selfie de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF pour l’amélioration de la profondeur.

Pour ce qui est de la connectivité, les trois modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth (5.4 pour le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro, 6.0 pour le Xiaomi 15 Ultra), ainsi que le NFC. Aucun ne propose de prise jack audio. Côté émetteur infrarouge, seuls le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro en disposent, permettant d’utiliser le téléphone comme télécommande universelle. Quant au lecteur d'empreintes digitales, il est placé sous l’écran pour chacun, avec une technologie ultrasonique pour le Xiaomi 15 Ultra, apportant une détection plus rapide et sécurisée.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour ce qui est de l’autonomie, les capacités de batterie varient de manière notable. Le OnePlus 13 est équipé d’une batterie de 6000 mAh, ce qui laisse présager une autonomie excellente, même si elle dépend des usages individuels. Le Honor Magic7 Pro embarque une batterie de 5270 mAh, tandis que le Xiaomi 15 Ultra propose une batterie de 5410 mAh.

Théoriquement, le OnePlus 13 pourrait offrir la meilleure autonomie grâce à sa batterie plus généreuse, bien qu’il faille prendre en compte la consommation énergétique de son grand écran en haute définition. Concernant la recharge, le OnePlus 13 accepte une charge filaire rapide de 100 watts, complétée par une charge sans fil à 50 watts et une charge inversée à 10 watts. Le Xiaomi 15 Ultra propose une charge filaire à 90 watts, une charge sans fil à 80 watts – ce qui en fait le plus rapide en sans-fil – et une charge inversée également de 10 watts. Le Honor Magic7 Pro, enfin, permet une charge filaire de 100 watts, une recharge sans fil de 80 watts et une charge inversée classique.