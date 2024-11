Notre sélection des Samsung à suivre pour le Black Friday

Les Samsung Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24 FE offrent un design épuré avec leurs capteurs photo à l’arrière qui semblent simplement posés sur la coque, pour un effet minimaliste très actuel. Le Galaxy S24 Ultra, avec ses coins arrondis et profils légèrement courbés, adopte une allure sobre et premium avec son cadre en titane et un choix de coloris élégant : noir, gris, violet et ambre. De son côté, le Galaxy S24 FE, avec son cadre en aluminium, propose un design semblable mais aux profils plats, dans des tons plus jeunes comme le graphite, le bleu, le jaune et le vert.

Les Galaxy A55 et Galaxy A16, eux aussi, arborent un style épuré. Le Galaxy A55 affiche une finition en métal, un dos en verre, et des couleurs vives telles que le bleu et le lilas. Quant au Galaxy A16, avec ses finitions brillantes en gris, turquoise et bleu nuit, il présente également un look minimaliste mais avec des reflets distinctifs et des bordures plates.

En termes de dimensions, le Galaxy S24 Ultra est le plus grand et le plus lourd avec. À l’inverse, le Galaxy A16, bien que relativement grand est le plus léger. Les Galaxy S24 FE et Galaxy A55 pèsent tous deux 213 grammes, mais le A55 est légèrement plus compact. Côté étanchéité, les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE et Galaxy A55 bénéficient d’une certification IP68, les rendant résistants à l’eau et à la poussière, tandis que le Galaxy A16 se limite à une protection IP54 pouvant supporter uniquement des éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24 FE intègrent des processeurs de pointe, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy S24 Ultra et l’Exynos 2400 pour le Galaxy S24 FE. Le Galaxy S24 Ultra, avec 12 Go de RAM et un stockage allant jusqu’à 1 To, se positionne comme le modèle le plus puissant, idéal pour les utilisateurs exigeants. En comparaison, le Galaxy S24 FE propose 8 Go de RAM extensibles et un stockage jusqu’à 256 Go, suffisant pour la majorité des tâches courantes.

Le Galaxy A55, doté de l’Exynos 1480 avec 8 Go de RAM, est une option performante mais légèrement en deçà des modèles précédents, alors que le Galaxy A16 avec son Exynos 1330 et 4 Go de RAM est plus modeste et destiné aux tâches plus basiques. Dans l’ensemble, le Galaxy S24 Ultra est le plus puissant, suivi du Galaxy S24 FE, puis du Galaxy A55 et enfin du Galaxy A16.

En matière d’écran, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec sa dalle AMOLED de 6,8 pouces, une luminosité maximale exceptionnelle de 2600 cd/m² et une définition de 1440x3120 pixels. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une fluidité remarquable pour le multimédia. Le Galaxy S24 FE et le A55, également en AMOLED et à 120 Hz, présentent des luminosités moindres mais restent performants. Le Galaxy A16, malgré un écran AMOLED, se limite à 90 Hz et une luminosité de 800 cd/m², un niveau correct pour les usages standards mais moins immersif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Galaxy S24 Ultra se démarque nettement avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs (50 mégapixels avec zoom 5x et 10 mégapixels avec zoom 3x). Cette configuration sophistiquée lui confère une nette avance en matière de qualité photo. Le Galaxy S24 FE et le Galaxy A55 suivent avec un capteur principal de 50 mégapixels et des objectifs complémentaires pour l’ultra grand-angle et le zoom. Enfin, le Galaxy A16 se montre plus modeste avec son capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 5 mégapixels.

En matière de connectivité, les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24 FE sont équipés de la technologie Wi-Fi 7 et 6E respectivement, alors que le Galaxy A55 et le Galaxy A16 se limitent à du Wi-Fi 6 et 5. Le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24 FE et le Galaxy A55 n’intègrent pas de prise jack, contrairement au Galaxy A16, qui conserve cette option. Tous, sauf le A16, disposent du lecteur d’empreintes sous l’écran, ajoutant un confort supplémentaire pour le déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy A55 offrent la plus grande capacité, promettant une autonomie solide. Le Galaxy S24 FE, avec 4700 mAh, et le Galaxy A16, avec 5000 mAh également, devraient eux aussi assurer une durée d’utilisation satisfaisante, bien que cette donnée reste variable selon les usages. En termes de recharge, le Galaxy S24 Ultra est le plus rapide avec une charge de 45 W, tandis que les autres se limitent à 25 W. Seuls le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S24 FE supportent la recharge sans fil, à 10 W, offrant une flexibilité supplémentaire pour les utilisateurs.