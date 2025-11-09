Notre sélection des smartphones à suivre pour le Black Novembre 2025

Chacun des trois modèles proposent des designs que chacun trouvera à son goût. Le Samsung Galaxy A17 affiche des lignes sobres avec un dos plat en finition plastique renforcée, et un module photo vertical intégrant trois capteurs qui s’alignent discrètement sur la partie gauche de l’arrière. Les bords sont légèrement arrondis, et l’ensemble dégage une impression de simplicité fonctionnelle. Il est proposé en plusieurs coloris classiques comme le noir, le bleu et le gris.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro opte pour une approche plus raffinée avec un dos aux courbes subtiles, des finitions qui varient entre le verre et le similicuir, et un module photo plus imposant centré, comprenant plusieurs capteurs dont un très grand. Les couleurs disponibles incluent notamment le noir, le bleu océan, le violet ou encore des déclinaisons plus originales selon les marchés. Quant au Google Pixel 9a, il joue la carte de la discrétion et de l’élégance épurée, avec un dos entièrement plat, une "bulle" photo très discrète dans le coin supérieur gauche et des profils également plats. Il est décliné en teintes douces et modernes comme le noir obsidian, le rose peony, le lavande iris et le crème porcelain.

En matière de gabarit, le Pixel 9a est le plus compact et le plus léger avec une hauteur légèrement inférieure à 155 mm et un poids d’environ 186 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro le suit de près avec un poids d’environ 190 grammes. Le plus volumineux reste le Galaxy A17, qui dépasse légèrement les 192 grammes. Côté certification, le Google Pixel 9a et le Redmi Note 14 Pro bénéficient d’un indice IP68, garantissant une résistance poussée à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau. Le Galaxy A17, quant à lui, se contente d’une certification IP54, suffisante pour les éclaboussures et la poussière mais sans véritable étanchéité. En somme, pour qui recherche un design compact et une prise en main facilitée, le Pixel 9a se démarque. Le Redmi Note 14 Pro s’adresse à ceux qui apprécient une esthétique soignée et une finition plus luxueuse, tandis que le Galaxy A17 vise la simplicité et la robustesse.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan technique, les trois modèles embarquent des processeurs de dernière génération, mais à des niveaux de performances bien distincts. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est équipé d’une puce Dimensity 7300-Ultra gravée en 4 nanomètres, associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon les versions, et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Ce modèle ne propose pas de port pour carte microSD, ce qui implique de bien choisir la capacité dès l’achat. Le Google Pixel 9a, quant à lui, repose sur le processeur Tensor G4, développé spécifiquement pour les smartphones de la marque. Il est accompagné de 8 Go de RAM et décliné en versions de 128 ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension. Enfin, le Samsung Galaxy A17 s’appuie sur un processeur Exynos 1330 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, et une capacité de stockage interne allant jusqu’à 256 Go. Il est en revanche le seul des trois à offrir un emplacement pour carte microSD, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez conserver vos données localement ou les transférer facilement.

Si l’on compare les performances brutes et la fluidité globale, le Redmi Note 14 Pro se place clairement en tête grâce à son architecture récente, sa finesse de gravure et sa capacité à gérer de lourdes charges multitâches. Le Pixel 9a arrive juste derrière, avec un processeur optimisé pour les usages intelligents, notamment photo et IA. Le Galaxy A17, bien que parfaitement adapté à un usage courant, se montre moins rapide et polyvalent en usage intensif.

Du côté des écrans, là encore, les différences sont notables. Le Galaxy A17 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il s’agit d’un écran plat, lumineux et suffisant pour un usage quotidien confortable. Le Redmi Note 14 Pro monte d’un cran avec un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une résolution supérieure à 1,5K et une fréquence maximale de 120 Hz, idéal pour une fluidité accrue dans les animations et les jeux. L’écran, légèrement incurvé, donne une impression de profondeur et de qualité supérieure. Le Pixel 9a, quant à lui, intègre une dalle pOLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels. Il dispose d’une fréquence adaptative entre 60 et 120 hertz, ce qui lui permet de moduler la consommation énergétique selon le contenu affiché.

En termes de hiérarchie, c’est le Redmi Note 14 Pro qui offre l’écran le plus riche, à la fois en fluidité, en contraste et en définition. Le Pixel 9a arrive en deuxième position, notamment grâce à sa technologie pOLED et à sa fréquence adaptative, bien que sa diagonale soit légèrement plus petite. Enfin, le Galaxy A17 ferme la marche avec un écran tout à fait convenable mais en retrait sur la fréquence et la résolution. Pour l’utilisateur en quête d’un affichage dynamique et de qualité, le Redmi se détache nettement.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, chaque constructeur a ses arguments. Le Samsung Galaxy A17 intègre un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra-grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il embarque une caméra frontale de 13 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est largement au-dessus avec un capteur principal de 200 mégapixels, assisté par un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, une caméra de 32 mégapixels offre un haut niveau de détails. Le Google Pixel 9a adopte une approche plus minimaliste, avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra-grand-angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra avant est également de 13 mégapixels.

En termes de performances photographiques, le Redmi Note 14 Pro prend clairement l’avantage grâce à son capteur principal très haute résolution et sa polyvalence. Toutefois, le Pixel 9a compense son capteur plus modeste par une optimisation logicielle particulièrement efficace, plébiscitée pour son traitement des couleurs et des contrastes. Le Galaxy A17, bien qu’équipé pour couvrir les principaux scénarios photo, reste plus limité dans ses possibilités créatives.

Côté connectivité, tous trois sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy A17 propose le Wi-Fi 5, tandis que le Redmi Note 14 Pro et le Pixel 9a sont compatibles avec le Wi-Fi 6. Aucun des trois ne dispose d’une prise jack audio. Le Redmi Note 14 Pro est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler certains appareils à distance. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est intégré sous l’écran pour le Redmi et le Pixel, offrant une expérience fluide et moderne. Quant au Galaxy A17, il se positionne au niveau du bouton latéral d’alimentation, ce qui reste fonctionnel mais moins intégré.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est aujourd’hui un critère crucial pour les utilisateurs mobiles. Le Samsung Galaxy A17 embarque une batterie de 5000 mAh, couplée à une recharge filaire de 25 watts. Cette capacité permet en général de tenir une journée et demie d’utilisation classique. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro offre une batterie légèrement supérieure, avoisinant les 5110 voire 5500 mAh, avec une recharge rapide de 45 watts, ce qui lui permet de se recharger intégralement en moins d’une heure. Le Google Pixel 9a dispose également d’une batterie de 5100 mAh, mais propose une recharge filaire un peu plus lente, autour de 23 watts. En revanche, c’est le seul des trois à proposer une recharge sans fil, à une puissance de 7,5 watts.