Notre top 3 des meilleurs photophones haut de gamme à moins de 600 €

Les trois modèles sélectionnés proposent des designs distincts, notamment au niveau de l'intégration des capteurs photo. Le Google Pixel 7 adopte une bande métallique horizontale qui traverse toute la largeur de l’appareil à l’arrière, ce qui lui confère une identité visuelle forte. Cette barre intègre deux capteurs principaux, de manière symétrique, et est disponible en trois coloris : vert citron, blanc et noir.

En revanche, le Honor 200 Pro présente une approche différente. Les capteurs sont intégrés dans un module ovale aux bords chromés, un élément qui ajoute une touche élégante, surtout avec la version blanche qui offre un aspect marbré anti-traces de doigts. Les coloris disponibles incluent le noir, le blanc, et une version cyan, cette dernière étant exclusivement disponible sur le site officiel de la marque.

Quant au Samsung Galaxy S23 FE, il joue la carte de la sobriété avec un dos totalement plat et des coins arrondis. Les trois capteurs sont disposés en ligne verticale dans le coin supérieur gauche, sans artifice, ce qui contribue à un design minimaliste. Le Galaxy S23 FE est proposé en noir, vert, violet et blanc crème, un choix qui reflète également une certaine discrétion dans les tons.

Sur le plan de la prise en main, les profils des trois smartphones varient légèrement : le Honor 200 Pro se distingue avec son écran incurvé sur les quatre côtés, ce qui lui donne une silhouette plus élégante. À l’inverse, les Pixel 7 et Galaxy S23 FE optent pour des écrans plats qui simplifient le maniement au quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones bénéficient de processeurs performants, mais leurs architectures varient. Le Honor 200 Pro se distingue avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 couplé à 12 Go de RAM, auxquels s'ajoutent 12 Go de mémoire vive virtuelle. Avec une capacité de stockage atteignant 512 Go, c’est le smartphone le plus puissant et le plus généreux en termes de mémoire.

Cependant, comme pour les deux autres modèles, l'extension via carte microSD n'est pas possible. Le Google Pixel 7 est équipé du Tensor G2, couplé à 8 Go de RAM, un processeur conçu par Google, qui offre une excellente optimisation pour Android, mais reste légèrement en retrait par rapport au Snapdragon du Honor en termes de puissance brute. Il propose deux options de stockage : 128 Go et 256 Go.

Quant au Samsung Galaxy S23 FE, il est propulsé par un Exynos 2200 avec 8 Go de RAM, qui, bien que performant, se situe en dessous du Snapdragon en termes de puissance et d’efficacité énergétique. Il offre également des options de stockage de 128 Go ou 256 Go.

L'écran du Honor 200 Pro est sans conteste le plus impressionnant du lot. Avec une dalle AMOLED incurvée de 6,78 pouces, une luminosité maximale atteignant 1600 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle immersive et fluide. Sa résolution de 1224x2700 pixels garantit une image très détaillée, et l'écran HDR10 permet de profiter de contenus multimédias de haute qualité.

Le Samsung Galaxy S23 FE se rapproche avec un écran AMOLED de 6,4 pouces, également doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais sa luminosité maximale est un peu inférieure, à 1450 cd/m². Sa résolution de 1080x2340 pixels reste correcte pour un usage quotidien, tout en offrant une compatibilité HDR10+. Le Google Pixel 7, bien que proposant un écran AMOLED de 6,3 pouces, a une fréquence de rafraîchissement plus modeste de 90 Hz. Sa définition de 1080x2400 pixels reste tout de même solide, mais il est en retrait par rapport aux deux autres modèles pour ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle possible.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor 200 Pro se place en tête avec un impressionnant trio de capteurs, dont un principal de 50 mégapixels H9000 stabilisé optiquement pour des clichés nets, même en conditions de faible luminosité. Il est accompagné d’un second capteur de 50 mégapixels téléobjectif, lui aussi stabilisé optiquement, qui permet des zooms précis sans perte de qualité.

Enfin, un troisième capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle s'occupe des photos de paysage et des prises de vue macro, pour des perspectives larges et détaillées. Le capteur à selfie du Honor 200 Pro n’est pas en reste, puisqu’il affiche une résolution impressionnante de 50 mégapixels, couplé à un capteur 3D pour la reconnaissance faciale, ce qui est un atout majeur pour des portraits détaillés. De plus, Honor a noué un partenariat avec Studio Harcourt, ajoutant des modes portrait dédiés, comme le Harcourt Vibrant ou le Harcourt Classique, permettant de sublimer les prises de vue avec des effets professionnels en noir et blanc ou en couleur.

Le Samsung Galaxy S23 FE, quant à lui, propose une configuration polyvalente. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, pour des clichés détaillés dans diverses conditions lumineuses. À cela s’ajoutent un capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle pour des photos panoramiques et un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, stabilisé optiquement, pour des prises de vue plus rapprochées. Le capteur à selfie du Galaxy S23 FE affiche 10 mégapixels, une résolution plus modeste que celle du Honor, mais qui reste suffisante pour des selfies de qualité.

Le Google Pixel 7, célèbre pour sa maîtrise de l'optimisation logicielle en matière de photographie, propose un système à deux capteurs à l’arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, permet de capturer des images nettes avec un excellent traitement logiciel. Il est épaulé par un second capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle, qui sert également pour les prises de vue en mode macro, offrant une polyvalence accrue. Le capteur à selfie de 10,8 mégapixels complète cette configuration et, comme toujours avec les Pixel, le traitement logiciel via la technologie HDR et l'optimisation de Google permet de tirer le meilleur des clichés, même si la configuration matérielle est plus modeste que celle du Honor.

En termes de performances photo pures, le Honor 200 Pro prend clairement la première place grâce à ses capteurs haute résolution, sa stabilisation optique avancée et ses modes portraits professionnels en partenariat avec Harcourt, qui offrent des clichés d'une qualité quasi professionnelle. Vient ensuite le Samsung Galaxy S23 FE, dont la polyvalence et le zoom optique en font un excellent choix pour ceux qui cherchent à combiner des fonctionnalités variées sans sacrifier la qualité.

Enfin, le Google Pixel 7, bien qu’il ne soit équipé que de deux capteurs, se démarque par son traitement d’image exceptionnel, en particulier pour les prises de vue en conditions difficiles, mais il reste en retrait par rapport à ses concurrents au niveau de la diversité des capteurs et des options photographiques.

Enfin, lorsqu’il s’agit de l’autonomie, la capacité des batteries varie considérablement entre ces modèles. Le Honor 200 Pro se démarque avec une batterie de 5200 mAh, la plus importante du comparatif, ce qui suggère une autonomie prolongée, notamment grâce à sa capacité de gestion d’énergie avec son processeur Snapdragon. Il supporte également la charge rapide jusqu'à 100 watts, ainsi qu'une charge sans fil de 66 watts, de loin la plus rapide parmi les trois. Le Samsung Galaxy S23 FE propose une batterie de 4500 mAh et supporte une charge rapide de 25 watts.

En revanche, sa charge sans fil plafonne à 10 watts, bien en dessous du Honor. Le Google Pixel 7 arrive avec une capacité de batterie de 4355 mAh et une charge filaire rapide à 30 watts. Il se distingue par la prise en charge de la charge sans fil à 21 watts, ainsi qu’une charge inversée, tout comme le Samsung.