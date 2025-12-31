Nous les avons sélectionnés pour vous : c'est le top 3 des meilleurs millieu de gamme du marché en 2025

Pour clore cette année en beauté et bien commencer la nouvelle, nous partageons avec vous notre Top 3 des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2025.

Numéro 3 : Honor Magic 7 Lite, le champion de l'endurance

Ouvrons ce classement avec le Honor Magic 7 Lite. Ce smartphone milieu de gamme s’est imposé cette année comme la référence absolue pour ceux qui placent l’autonomie avant tout. Avec ce modèle, vous pouvez oublier votre chargeur tout un week-end !

Grâce à son énorme batterie silicium-carbone de 6 600 mAh, il tient jusqu’à trois jours en usage normal. Mais ce n’est pas tout : Honor a renforcé sa technologie Ultra-Bounce, rendant l’écran particulièrement résistant aux chutes du quotidien.

Cet écran est une dalle AMOLED de 6,78 pouces rafraîchie à 120 Hz, offrant une expérience visuelle à la fois immersive et fluide.

Sous le capot, le Magic 7 Lite embarque une puce Snapdragon 6 Gen 1 gravée en 4 nm, aux performances largement suffisantes pour un usage quotidien. Ajoutez à cela un double capteur photo 108 + 5 mégapixels capable de filmer en 4K, et vous obtenez un smartphone polyvalent, endurant et élégant.

Points forts

Autonomie record (jusqu’à 3 jours)

Écran ultra-résistant aux chutes

Design fin et léger malgré la batterie

Prix très attractif

Les limites

Performances limitées en jeu intensif

Absence de certification IP68

Numéro 2 : Xiaomi Redmi Note 14 Pro, le roi de l’équilibre

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l’indétrônable champion du rapport qualité/prix : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro. C’est le choix le plus naturel pour ceux qui veulent des technologies premium sans se ruiner.

Son atout majeur en 2025 ? Un capteur photo principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, capable de produire d’excellents clichés, même en basse lumière.

À cela s’ajoutent un écran AMOLED 1.5K d’une grande finesse et une charge rapide permettant de récupérer une batterie pleine en moins de 45 minutes.

Avec de telles caractéristiques, le Redmi Note 14 Pro flirte clairement avec le haut de gamme, tout en restant accessible côté prix.

Points forts

Capteur photo 200 mégapixels très performant

Excellent écran AMOLED 1.5K

Charge rapide 67 W efficace

Les limites

Absence de prise jack audio

Numéro 1 : Samsung Galaxy A56, le roi du milieu de gamme

Le grand vainqueur de 2025 est sans conteste le Samsung Galaxy A56. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit du smartphone milieu de gamme le plus complet et le plus durable.

Équipé du nouveau processeur Exynos 1580, il offre une fluidité qui n’a rien à envier à certains modèles de la gamme Galaxy S.

Ce qui le place en tête, c’est surtout son équilibre global : il est certifié IP67 (résistant à l’eau et à la poussière), bénéficie du meilleur suivi logiciel du marché avec 6 ans de mises à jour garanties, et dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz.

C’est tout simplement l’investissement le plus sûr pour celles et ceux qui veulent garder leur smartphone longtemps, sans craindre l’obsolescence.

Points forts

Batterie de 5 000 mAh endurante

6 ans de mises à jour Android

Triple capteur photo polyvalent

Les limites

Charge rapide limitée à 45 W

Absence de charge sans fil

Quel est le meilleur smartphone milieu de gamme pour vous ?

Si vous cherchez le modèle idéal pour bien démarrer 2026, voici les recommandations de nos experts selon votre profil.