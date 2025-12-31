Nous les avons sélectionnés pour vous : c'est le top 3 des meilleurs millieu de gamme du marché en 2025

Pour clore cette année en beauté et bien commencer la nouvelle, nous partageons avec vous notre Top 3 des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2025.
Numéro 3 : Honor Magic 7 Lite, le champion de l'endurance
Ouvrons ce classement avec le Honor Magic 7 Lite. Ce smartphone milieu de gamme s’est imposé cette année comme la référence absolue pour ceux qui placent l’autonomie avant tout. Avec ce modèle, vous pouvez oublier votre chargeur tout un week-end !
Grâce à son énorme batterie silicium-carbone de 6 600 mAh, il tient jusqu’à trois jours en usage normal. Mais ce n’est pas tout : Honor a renforcé sa technologie Ultra-Bounce, rendant l’écran particulièrement résistant aux chutes du quotidien.
Cet écran est une dalle AMOLED de 6,78 pouces rafraîchie à 120 Hz, offrant une expérience visuelle à la fois immersive et fluide.
Sous le capot, le Magic 7 Lite embarque une puce Snapdragon 6 Gen 1 gravée en 4 nm, aux performances largement suffisantes pour un usage quotidien. Ajoutez à cela un double capteur photo 108 + 5 mégapixels capable de filmer en 4K, et vous obtenez un smartphone polyvalent, endurant et élégant.
Points forts
- Autonomie record (jusqu’à 3 jours)
- Écran ultra-résistant aux chutes
- Design fin et léger malgré la batterie
- Prix très attractif
Les limites
- Performances limitées en jeu intensif
- Absence de certification IP68
Numéro 2 : Xiaomi Redmi Note 14 Pro, le roi de l’équilibre
Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l’indétrônable champion du rapport qualité/prix : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro. C’est le choix le plus naturel pour ceux qui veulent des technologies premium sans se ruiner.
Son atout majeur en 2025 ? Un capteur photo principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, capable de produire d’excellents clichés, même en basse lumière.
À cela s’ajoutent un écran AMOLED 1.5K d’une grande finesse et une charge rapide permettant de récupérer une batterie pleine en moins de 45 minutes.
Avec de telles caractéristiques, le Redmi Note 14 Pro flirte clairement avec le haut de gamme, tout en restant accessible côté prix.
Points forts
- Capteur photo 200 mégapixels très performant
- Excellent écran AMOLED 1.5K
- Charge rapide 67 W efficace
Les limites
- Absence de prise jack audio
Numéro 1 : Samsung Galaxy A56, le roi du milieu de gamme
Le grand vainqueur de 2025 est sans conteste le Samsung Galaxy A56. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit du smartphone milieu de gamme le plus complet et le plus durable.
Équipé du nouveau processeur Exynos 1580, il offre une fluidité qui n’a rien à envier à certains modèles de la gamme Galaxy S.
Ce qui le place en tête, c’est surtout son équilibre global : il est certifié IP67 (résistant à l’eau et à la poussière), bénéficie du meilleur suivi logiciel du marché avec 6 ans de mises à jour garanties, et dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz.
C’est tout simplement l’investissement le plus sûr pour celles et ceux qui veulent garder leur smartphone longtemps, sans craindre l’obsolescence.
Points forts
- Batterie de 5 000 mAh endurante
- 6 ans de mises à jour Android
- Triple capteur photo polyvalent
Les limites
- Charge rapide limitée à 45 W
- Absence de charge sans fil
Quel est le meilleur smartphone milieu de gamme pour vous ?
Si vous cherchez le modèle idéal pour bien démarrer 2026, voici les recommandations de nos experts selon votre profil.
- Pour les baroudeurs et les étourdis du chargeur : le Honor Magic 7 Lite est imbattable grâce à son autonomie hors norme et sa résistance aux chocs.
- Pour les amateurs de photo et de multimédia : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est le meilleur choix, avec son écran et son capteur photo dignes du haut de gamme.
- Pour la sérénité et la longévité : le Samsung Galaxy A56 s’impose comme la référence, grâce à son étanchéité et à ses nombreuses années de mises à jour.