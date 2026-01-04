On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre

Si vous cherchez un smartphone performant à prix cassé, voici les trois modèles incontournables à surveiller de très près pendant ces quatre semaines de soldes d’hiver 2026.

Samsung Galaxy A06 : l’entrée de gamme efficace

Le Samsung Galaxy A06 est le choix idéal pour ceux qui veulent la fiabilité de l’écosystème Samsung sans superflu. Avec son grand écran de 6,7 pouces et sa batterie de 5 000 mAh, il assure l’essentiel : une excellente autonomie et un confort de lecture optimal pour les réseaux sociaux et la vidéo.

Lancé autour de 150 € en août 2024, les soldes d’hiver 2026 devraient le faire chuter à un tarif particulièrement attractif. C’est donc un excellent choix pour un premier smartphone, un téléphone pour ado ou encore un appareil de secours.

Malgré son petit prix, il ne fait pas totalement l’impasse sur la photo grâce à son capteur principal de 50 mégapixels, capable de produire des clichés très corrects en pleine journée.

Les points forts

Autonomie solide : jusqu’à deux jours en usage classique

Grand écran de 6,7 pouces confortable

Photos détaillées pour un smartphone d’entrée de gamme

Les limites

Résolution d’écran limitée (LCD HD+)

Performances modestes pour les jeux exigeants

Samsung Galaxy A17 : un champion du rapport qualité/prix

Sorti fin 2025, le Samsung Galaxy A17 s’impose comme l’un des meilleurs choix du milieu de gamme accessible. Il embarque des technologies habituellement réservées à des modèles plus onéreux, comme la stabilisation optique (OIS) et une intégration avancée de l’IA Gemini.

Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz offre des contrastes infinis et une excellente fluidité, idéal pour le multimédia et la navigation quotidienne.

Avec les soldes d’hiver 2026, ce modèle devrait profiter de ses premières grosses remises, avec un prix susceptible de passer sous la barre des 200 €. Un tarif très attractif pour un smartphone aussi complet, d’autant plus qu’il bénéficie de 6 années de mises à jour Samsung.

Les points forts

Écran Super AMOLED 90 Hz lumineux et fluide

Stabilisation optique pour des photos et vidéos plus nettes

6 générations de mises à jour Android garanties

Design fin et moderne

Les limites

Charge rapide 25 W relativement lente

Absence de haut-parleurs stéréo

Xiaomi Redmi Note 14 Pro : de solides performances à prix accessible

Véritable tueur de milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro s’adresse à ceux qui veulent des caractéristiques de pointe sans payer le prix fort.

Son argument phare ? Un capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation optique, capable de produire d’excellents clichés en basse lumière et de filmer en 4K. Il se distingue également par sa robustesse, avec un verre Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP64 contre les éclaboussures.

Il embarque aussi un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, garantissant une expérience visuelle ultra-fluide. Sa puce gravée en 4 nm et sa batterie de 5 500 mAh compatible avec la charge rapide 45 W complètent une fiche technique très équilibrée.

Avec les promotions successives des soldes d’hiver 2026, ce modèle devrait clairement partir comme des petits pains.

Les points forts

Photographie haute résolution (200 mégapixels)

Écran AMOLED 120 Hz fluide et lumineux

Grande autonomie grâce à la batterie de 5 500 mAh

Puce 4 nm offrant de bonnes performances

Les limites

Certification IP64 : résiste aux éclaboussures, pas à l’immersion

Conseils pour acheter un smartphone pas cher pendant les soldes de janvier 2026

Pour vraiment profiter des meilleurs bons plans lors des soldes d’hiver 2026, gardez ces quelques règles essentielles en tête.

Comparez les prix dès maintenant : notez le tarif actuel des modèles qui vous intéressent afin de vérifier que la remise affichée est bien réelle. Méfiez-vous des faux bons plans : privilégiez les revendeurs officiels ou reconnus et évitez les offres trop alléchantes sur des sites inconnus. Vérifiez la version du smartphone : pour le Redmi Note 14 Pro par exemple, assurez-vous de choisir la version 4G ou 5G adaptée à votre forfait. Anticipez les ruptures de stock : ces modèles sont très demandés. Si une bonne offre apparaît, n’attendez pas la dernière semaine des soldes.

Enfin, pour ne rater aucune promotion et dénicher les meilleures pépites de cet hiver, suivez l’actualité des soldes sur LesMobiles. Nos experts analysent chaque jour les nouveaux bons plans pour vous permettre de réaliser de vraies économies.