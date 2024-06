Pour les soldes, voici les iPhones à prix cassés que vous pouvez vous procurer !

Le design des iPhones joue un rôle crucial pour profiter d’un mobile stylé. L’iPhone 13 se distingue par ses capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche de la coque arrière, une esthétique sobre et familière. Disponible en rose, blanc, vert, bleu, rouge et noir, son cadre en aluminium et ses finitions mates confèrent une élégance classique. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max adoptent également cette disposition des capteurs photo, inscrits dans un carré en haut à gauche, mais se différencient par un cadre en titane, offrant une robustesse accrue et une finition plus premium. Ces deux modèles sont proposés en noir, bleu, blanc et naturel. Le profil des iPhone 15 Pro et Pro Max est légèrement plus épais que celui de l’iPhone 13, mais tous partagent des lignes nettes et un design cohérent avec l'identité visuelle d'Apple.

En termes de dimensions, l’iPhone 13 propose des mesures équilibrées mais l’iPhone 15 Pro est légèrement plus compact bien que plus épais. L’iPhone 15 Pro Max, quant à lui, est le plus grand et le plus lourd.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos ?

En matière de puissance, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, équipés du processeur Apple A17 Pro et de 8 Go de mémoire vive, surpassent l’iPhone 13 avec son processeur Apple A15 et 4 Go de RAM. Le stockage varie également, les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max proposant jusqu’à 1 To, tandis que l’iPhone 13 offre jusqu’à 512 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD pour tous les modèles.

En matière de photographie, l’iPhone 15 Pro Max se distingue avec un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné de trois autres capteurs de 12 mégapixels (ultra grand-angle et téléobjectif avec zoom optique 2x et 5x), offrant une qualité de prise de vue exceptionnelle. L’iPhone 15 Pro, similaire, propose un zoom optique 3x en plus. L’iPhone 13, avec ses deux capteurs de 12 mégapixels stabilisés optiquement, offre de bonnes performances photographiques mais moins sophistiquées que les modèles Pro. Tous partagent un capteur à selfie de 12 mégapixels.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Concernant les écrans, l’iPhone 15 Pro Max propose un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1290x2796 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 2000 cd/m², offrant une expérience visuelle exceptionnelle. L’iPhone 15 Pro, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces, 1179x2556 pixels et les mêmes caractéristiques de fréquence et de luminosité, suit de près. L’iPhone 13, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces, 1170x2532 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, offre une bonne qualité d'affichage, bien que moins fluide comparé aux modèles Pro. Ainsi, l’iPhone 15 Pro Max se distingue pour ceux recherchant la meilleure qualité d’écran, suivi par l’iPhone 15 Pro et enfin l’iPhone 13.

En termes de connectivité, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont dotés du Wi-Fi 6E, tandis que l’iPhone 13 supporte le Wi-Fi 6, légèrement moins rapide. Tous sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth 5.3, sans prise jack. Les trois modèles disposent d’une certification IP68, garantissant une résistance totale à l'eau et à la poussière. Aucun modèle ne propose de lecteur d'empreinte digitale, s’appuyant uniquement sur la reconnaissance faciale pour la sécurité.

Enfin, l’autonomie des iPhones est directement influencée par la capacité de leur batterie. L’iPhone 13 est doté d'une batterie de 3227 mAh, offrant une bonne autonomie pour un usage quotidien. L’iPhone 15 Pro, avec une batterie de 3274 mAh, promet une autonomie similaire, légèrement améliorée grâce à des optimisations logicielles. L’iPhone 15 Pro Max, équipé d'une batterie de 4422 mAh, propose la meilleure autonomie des trois, idéal pour les utilisateurs intensifs. En termes de chargement, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max supportent une puissance de charge de 27 watts, légèrement plus rapide que celle de l’iPhone 13. Tous les modèles offrent la charge sans fil et la charge inversée, ajoutant une flexibilité intéressante pour recharger d'autres appareils compatibles.