Google Pixel 11 Pro Fold : un pliable qui mise sur l’affinement de son design

Selon les rendus CAD relayés par Android Headlines en partenariat avec OnLeaks, le Google Pixel 11 Pro Fold conserverait le format « livre » qui symbolise déjà la gamme de pliables de la marque. Le smartphone s’ouvrirait ainsi comme un petit livre pour révéler un large écran interne pliable. On pourrait compter sur un écran externe plus classique en couverture. D’après ces fuites, l’idée est de ne pas rompre avec le langage visuel de ses prédécesseurs, mais plutôt à le faire évoluer en douceur. Les dimensions en hauteur et en largeur resteraient très proches du Pixel 10 Pro Fold, avec environ 155,2 mm de haut et 150,4 mm de large une fois déplié.

Des bordures plus fines sur l’écran externe

À l’avant, l’écran externe conserverait un poinçon centré pour la caméra frontale et des angles particulièrement arrondis. Toutefois, les bordures seraient plus fines, ce qui permettrait à la dalle de gagner légèrement en surface sans augmenter le gabarit total. Ce choix irait dans le sens d’une meilleure utilisation de la face avant, tout en gardant une prise en main proche de ce que connaissent déjà les utilisateurs des modèles précédents.

Sur la tranche, le design resterait assez sobre, avec des bords arrondis qui devraient faciliter la préhension lorsque l’appareil est plié. Enfin, la finition montrée dans les rendus évoque une déclinaison « Moonstone », dans des tons clairs, avec un dos en verre relativement épuré.

À l’intérieur, Google conserverait un système de protection du grand écran pliable basé sur des bords légèrement relevés qui viennent se rencontrer lorsque le smartphone est fermé. L’idée est de limiter le contact direct entre les deux parties de la dalle flexible lorsque l’appareil est replié.

Un travail de finesse et de sobriété

Sur le terrain de la finesse, Google chercherait manifestement à répondre à une attente récurrente autour des smartphones pliables et que l’on voit notamment sur le Honor Magic V6, par exemple mais une tendance aussi embrasée par le Galaxy Z Fold7 de Samsung. D’après les informations issues des rendus, le Pixel 11 Pro Fold afficherait une épaisseur d’environ 10,1 mm lorsqu’il est plié, contre 10,8 mm pour le Pixel 10 Pro Fold. Une fois déplié, l’épaisseur passerait à 4,8 mm, contre 5,2 mm pour la génération précédente. Cela reste modeste sur le papier, mais montre que la marque chercherait à affiner progressivement son pliable sans bouleverser son architecture interne. La silhouette serait ainsi légèrement plus élancée et l’appareil paraîtrait moins massif en main.

Un bloc photo revisité pour une intégration plus harmonieuse

Si le bloc photo arrière reste immédiatement identifiable comme un élément typique des Pixel, les rendus suggèrent toutefois quelques retouches. Le module conserverait sa grande barre horizontale, mais les deux « pilules » internes, abritant les capteurs, seraient légèrement plus longues que sur le Pixel 10 Pro Fold. Selon les fichiers CAD, Google aurait aussi revu la jonction entre ce bloc et la coque arrière : le point de contact ne serait plus aussi abrupt et bénéficierait d’une courbe plus douce, ce qui donnerait une transition plus fluide entre l’îlot photo et le verre.

Autre changement significatif, la LED de flash et le micro seraient désormais intégrés à l’intérieur de la partie supérieure de la « pilule » du bloc photo, plutôt que positionnés en dehors de celle‑ci. Ce repositionnement permettrait de réduire visuellement la taille du bloc tout en évitant les éléments isolés sur la surface arrière.

Enfin, notez que l’appareil serait attendu pour l’été 2026, probablement autour de la période habituelle de renouvellement des Pixel haut de gamme, mais aucune date précise n’a été confirmée par Google.

