Quel smartphone s'offrir en octobre ? Notre sélection pour tous les budgets

Les trois smartphones choisis adoptent des approches esthétiques et de conception bien distinctes. Le Samsung Galaxy A17 opte pour une sobriété maîtrisée, avec un dos plat et des capteurs photo intégrés dans un module aligné verticalement, tout en conservant des tranches relativement plates. Il est disponible en noir, bleu et gris.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro présente un design plus travaillé avec des courbes à l’arrière et un module photo prononcé, organisé en rectangle proéminent. Ce dernier regroupe trois capteurs visibles, ce qui accentue son allure technologique. Il se décline en plusieurs coloris : noir, bleu, vert et violet. Quant au Honor Magic6 Pro, il adopte une approche haut de gamme avec un dos en verre ou en cuir écologique selon les versions. Ses bords sont incurvés, et l’îlot photo circulaire au centre du dos rassemble plusieurs capteurs de haute qualité, affirmant d’emblée ses ambitions premium. Les couleurs proposées incluent noir, blanc, vert, bleu et violet.

Du point de vue des dimensions, le smartphone le plus compact est le Redmi Note 14 Pro, qui offre un bon équilibre entre finesse et ergonomie. À l’inverse, le plus grand et le plus lourd est le Honor Magic6 Pro, dont le gabarit et les matériaux le placent davantage dans la catégorie des modèles imposants.

Le Galaxy A17, quant à lui, se situe entre les deux, avec un format allongé mais raisonnable, et un poids contenu. En matière de confort de prise en main, les profils plats du Galaxy A17 conviendront aux amateurs de design minimaliste, tandis que les bords incurvés des deux autres favoriseront une sensation plus fluide en main.

Côté résistance, le Galaxy A17 dispose d’une certification IP54, lui assurant une protection contre les éclaboussures et la poussière, mais pas contre l’immersion. Le Redmi Note 14 Pro ne bénéficie pas de certification d’étanchéité clairement annoncée, ce qui limite sa fiabilité en conditions difficiles. Le Honor Magic6 Pro, en revanche, est certifié IP68, ce qui garantit une résistance totale à la poussière et une immersion prolongée sous l’eau. Ce niveau de protection le rend particulièrement adapté à une utilisation intensive ou en extérieur.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En termes de performances, les trois smartphones s’adressent à des publics bien distincts. Le Galaxy A17 repose sur un processeur octa-core cadencé jusqu’à 2,4 GHz, accompagné de 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Ce dernier est extensible via une carte microSD, un avantage non négligeable pour les utilisateurs ayant besoin de plus d’espace.

Le Redmi Note 14 Pro intègre une puce MediaTek Dimensity 7300 Ultra, associée à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. L’extension par carte mémoire n’est toutefois pas possible. Enfin, le Honor Magic6 Pro surclasse largement ses concurrents avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3, le plus puissant à ce jour sur Android, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, sans possibilité d’extension.

Ainsi, en matière de puissance brute, le classement est net : le Honor Magic6 Pro est le plus performant, capable de gérer les tâches les plus lourdes, du jeu 3D au montage vidéo. Il est suivi par le Redmi Note 14 Pro, bien adapté aux usages exigeants mais avec des limites sur les traitements très intensifs. Le Galaxy A17, enfin, reste cantonné à un usage modéré : navigation, messagerie, multimédia classique.

En ce qui concerne les écrans, le Galaxy A17 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre une bonne qualité d’affichage, suffisante pour une majorité d’usages. Le Redmi Note 14 Pro va plus loin avec une dalle AMOLED incurvée de 6,67 pouces, une définition plus fine (1,5K) et un rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une meilleure fluidité. Le Honor Magic6 Pro se distingue par une dalle OLED LTPO incurvée de 6,8 pouces, avec une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité qui dépasse les 1500 cd/m² en usage standard, avec des pics bien supérieurs.

En comparant la qualité des écrans, le Honor Magic6 Pro se place sans conteste en tête grâce à sa technologie LTPO, son adaptabilité et sa très forte luminosité. Le Redmi Note 14 Pro arrive ensuite, avec une bonne définition et une fluidité appréciable. Le Galaxy A17 ferme la marche, avec un écran correct, mais moins fluide et moins lumineux que les deux autres.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique révèle des écarts importants entre les trois smartphones. Le mobile Samsung est doté d’un triple module à l’arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale, dédiée aux selfies, affiche une résolution de 13 mégapixels. Cette configuration s’adresse avant tout à un usage quotidien, permettant de capturer des clichés corrects dans de bonnes conditions de lumière, avec des résultats plus modestes dès que les conditions deviennent exigeantes.

Le Smartphone Xiaomi se montre bien plus ambitieux sur ce terrain. Il embarque un capteur principal de 200 mégapixels, promettant une grande finesse de détails, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un module macro de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve un capteur de 20 mégapixels. Cette configuration, sans être parfaite, propose une qualité d’image élevée en photo standard, avec un traitement logiciel généralement performant, même si les capteurs secondaires restent modestes.

Le Honor Magic6 Pro surclasse nettement ses concurrents avec un équipement photographique haut de gamme. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, permettant une meilleure adaptation aux conditions lumineuses, d’un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels offrant un zoom optique performant, et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. À l’avant, il embarque une caméra de 50 mégapixels avec autofocus, couplée à un capteur ToF 3D pour une reconnaissance faciale sécurisée et une gestion fine de la profondeur de champ.

En termes de qualité photo, le Honor Magic6 Pro s’impose sans difficulté comme le plus performant, avec une polyvalence rare, une capacité de zoom étendue et un excellent rendu en basse lumière. Le Redmi Note 14 Pro suit avec son capteur de très haute définition, intéressant pour les amateurs de détails, même si ses autres capteurs sont plus modestes. Le Galaxy A17, enfin, remplit son rôle pour un usage basique mais ne pourra rivaliser avec les deux autres dans des situations plus complexes.

Sur le plan de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy A17 propose une connectique simple avec Wi-Fi standard (probablement Wi-Fi 5 ou 6 selon la version), sans prise jack audio. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral. Le Redmi Note 14 Pro, de son côté, intègre une connectivité Wi-Fi plus récente (Wi-Fi 6 voire supérieur), et un lecteur d’empreintes situé sous l’écran, ce qui offre une meilleure intégration visuelle. Il ne propose pas non plus de prise jack, ni de slot microSD selon les versions.

Le mobile Honor, enfin, pousse l’intégration encore plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, un port infrarouge et un lecteur d’empreintes sous l’écran. Il propose également un système avancé de reconnaissance faciale 3D.

Sur ce plan, le Honor Magic6 Pro est donc le plus complet, adapté aux usages les plus modernes et connectés. Le Redmi Note 14 Pro suit avec une connectivité solide mais légèrement en retrait. Le Galaxy A17 assure l’essentiel, mais reste plus limité dans ses options de connectivité.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les trois smartphones sont équipés de batteries de grande capacité, mais là encore des nuances s’imposent. Le Galaxy A17 embarque une batterie de 5 000 mAh, qui lui assure une journée d’usage confortable en fonction de l’intensité d’utilisation. Il s’adresse à un public recherchant avant tout la fiabilité au quotidien.

Le Redmi Note 14 Pro monte légèrement en capacité avec une batterie de 5 500 mAh, ce qui permet d’envisager une utilisation prolongée, notamment pour le multimédia ou le jeu modéré, tout en conservant une bonne gestion de l’énergie. Le Honor Magic6 Pro, enfin, dépasse ses concurrents avec une batterie de 5 600 mAh, utilisant une technologie silicium-carbone qui améliore la densité énergétique. Couplée à un écran LTPO permettant d’adapter dynamiquement la fréquence de rafraîchissement, cette batterie promet une autonomie prolongée même en usage intensif.

La recharge constitue un autre point différenciant majeur. Le Galaxy A17 offre une recharge rapide dont la puissance varie selon les versions mais reste modeste, aux alentours de 25 W. Cela permet une recharge complète en un peu plus d’une heure et demie dans la plupart des cas.

Le Redmi Note 14 Pro propose une recharge filaire de 45 W, permettant de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie avec une recharge d’environ une heure. Le Honor Magic6 Pro propose quant à lui des performances bien supérieures : recharge filaire à 80 W, recharge sans fil à 66 W, et même recharge inversée, pour alimenter d’autres appareils. Ce niveau de polyvalence le place largement au-dessus en termes de confort d’usage.

Dans l’ensemble, le Honor Magic6 Pro est le plus endurant et le plus pratique pour les utilisateurs intensifs ou pressés, grâce à sa capacité élevée et ses nombreuses options de recharge. Le Redmi Note 14 Pro assure une bonne autonomie et une recharge rapide efficace. Le Galaxy A17, plus basique sur ce point, conviendra à des usages modérés, tout en restant fiable au quotidien.