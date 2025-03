Quels sont les smartphones avec la meilleure IA en 2025

Le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficie d’un processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée du dernier chipset de Qualcomm. Ce processeur intègre un NPU (Neural Processing Unit), conçu pour booster les performances de l’IA en temps réel. L’IA de Samsung est particulièrement mise en avant dans le traitement des photos et vidéos grâce à l’optimisation des couleurs et de la netteté en fonction du contexte. Elle intervient aussi dans la gestion de l’énergie, adaptant la consommation selon l’usage. De plus, l’IA améliore la reconnaissance de l’écriture manuscrite avec le S Pen, rendant l’expérience encore plus fluide pour la prise de notes et le dessin.

Parmi les fonctions disponibles au sein de Galaxy AI, il y a Live Translate (Traduction en temps réel), Interpreter (Mode interprète en direct), Note Assist (Assistant de prise de notes), Chat Assist (Optimisation des messages et traductions), Browsing Assist (Assistant de navigation web), Transcript Assist (Transcription et résumé d’enregistrements vocaux), Circle to Search (Recherche intuitive par IA avec un simple geste), Generative Edit (Retouche d’images assistée par IA), Instant Slow-mo (Ralentissement intelligent des vidéos) mais aussi AI Zoom (Zoom intelligent assisté par IA), AI Wallpaper (Génération de fonds d’écran personnalisés) et Call Assist (Filtrage et transcription des appels).

Google Pixel 9 Pro : l’IA la plus avancée en photographie et en assistant vocal

Google mise avant tout sur son expertise logicielle avec le Tensor G4, un processeur conçu pour maximiser l’efficacité des algorithmes d’apprentissage automatique. Le Pixel 9 Pro excelle en photographie avec un traitement d’image basé sur l’IA, offrant une optimisation automatique de la netteté, du contraste et de l’exposition. Google propose également de nouvelles fonctionnalités pour la retouche d’image assistée par IA, comme le déplacement d’objets dans une photo ou l’amélioration des expressions faciales. Gemini, alimenté par un modèle d’IA plus avancé, comprend mieux le langage naturel et propose des résumés automatiques des notifications et des e-mails. L’IA est aussi utilisée pour l’optimisation de la batterie et la réduction du bruit ambiant lors des appels.

Le Google Pixel 9 Pro intègre les fonctions d’intelligence artificielle suivante : Call Screen (Filtrage et gestion des appels avec IA), Direct My Call (Guidage intelligent des appels vers les services clients), Gemini (Réponses intelligentes et assistance vocale avancée), Magic Editor (Retouche photo avancée avec IA générative), Best Take (Amélioration des photos de groupe), Audio Magic Eraser (Suppression des bruits parasites dans les vidéos), AI Zoom (Zoom amélioré par IA), Real Tone (Optimisation des teintes de peau en photo), Live Translate (Traduction instantanée de conversations et messages), Summarize (Résumé automatique de pages web et documents), Circle to Search (Recherche intuitive par IA avec un simple geste) et enfin Recorder AI (Transcription et résumé d’enregistrements vocaux).

iPhone 16 Pro Max : l’IA au service de l’écosystème Apple

Apple intègre dans son iPhone 16 Pro Max une puce A18 Pro, équipée d’un Neural Engine encore plus puissant. L’IA intervient à plusieurs niveaux, notamment pour la photographie et la gestion intelligente des performances. Les fonctionnalités comme Live Photos amélioré, le mode nuit et la reconnaissance des sujets bénéficient de l’apprentissage automatique. Siri, désormais plus performant grâce à l’IA, proposera, à termes, des interactions plus naturelles et s’intègrera mieux aux applications tierces. Apple mise aussi sur l’IA pour optimiser la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie de la batterie en ajustant dynamiquement les ressources du système.

Toutefois, à proprement parlé, l’iPhone 16 Pro Max propose les fonctions IA suivantes : Live Voicemail (Transcription instantanée des messages vocaux), Personal Voice (Synthèse vocale personnalisée), iOS Smart Replies (Réponses intelligentes dans les messages et e-mails), Visual Lookup (Recherche intelligente par l’image), Live Translate (Traduction en temps réel avec IA), AI-Powered Camera (Photographie computationnelle améliorée), Genmoji (Émojis générés par IA), Notes AI (Résumé et organisation automatique des notes) et Photo Unblur (Amélioration des photos floues avec IA). Attention, toutes ces fonctions ne sont pas encore totalement disponibles en France.

Quel smartphone offre la meilleure IA en 2025 ?

Si l’iPhone 16 Pro Max propose une intégration fluide de l’IA au sein de l’écosystème Apple, le Google Pixel 9 Pro se démarque en photographie et en assistant vocal. Le Samsung Galaxy S25 Ultra, quant à lui, combine une IA puissante pour la productivité et la photographie. Tout dépend donc des usages : les amateurs de photos et d’assistants intelligents privilégieront le Pixel 9 Pro, tandis que ceux recherchant un smartphone polyvalent et puissant opteront pour le Galaxy S25 Ultra. Enfin, les utilisateurs fidèles à l’écosystème Apple trouveront dans l’iPhone 16 Pro Max une IA discrète mais optimisée pour leur usage quotidien.