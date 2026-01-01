Rétrospective 2025 : voici les trois meilleurs smartphones qui ont fait vibrer les technophiles

Voici notre Top 3 des fleurons technologiques qui ont dominé le marché des smartphones en 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra : le colosse de l'Android

Avec environ 8,4 millions d’unités vendues au premier semestre, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme LE flagship premium de 2025. Le porte-étendard du fabricant sud-coréen a littéralement écrasé la concurrence. Salé par de nombreux experts pour ses performances et sa polyvalence, il coche toutes les cases du bijou technologique que beaucoup rêvent de posséder.

Numéro 1 au classement DxOMark pour sa lisibilité et son traitement anti-reflets, son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces est une véritable référence. Son S-Pen intégré renforce son positionnement productivité, le tout propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite et l’IA maison de Samsung.

Impossible enfin de passer à côté de son quadruple module photo dominé par un capteur principal de 200 mégapixels, dopé à l’intelligence artificielle. Précis, polyvalent et facile à prendre en main, il s’impose comme l’un des smartphones favoris des créateurs de contenu.

Les points forts du Samsung Galaxy S25 Ultra

Qualité d’affichage exceptionnelle

IA Samsung performante et bien intégrée

Meilleur zoom optique et numérique du marché

7 ans de mises à jour garanties

Les limites

Charge rapide limitée à 45 W

Google Pixel 10 Pro : le génie de l'IA et de l'image

En 2025, Google a franchi un cap historique avec sa gamme Pixel 10. Fer de lance de cette génération, le Pixel 10 Pro s’est hissé au sommet pour sa qualité d’affichage, décrochant la 1ère place du classement Global Display de DxOMark, devant même le Galaxy S25 Ultra.

Plus qu’un simple smartphone, il se transforme en véritable assistant dopé à l’IA. Grâce à sa puce Tensor G5, il propose des fonctionnalités avancées comme Video Boost ou la traduction en temps réel, qui relèguent une grande partie de la concurrence au second plan.

Pour les créateurs de contenu et les amateurs de photo à la recherche d’un rendu naturel et de tons de peau fidèles, le Pixel 10 Pro reste tout simplement une référence incontournable.

Les points forts du Google Pixel 10 Pro

Équipement photo de très haut niveau

Fonctions IA exclusives et réellement utiles

Meilleur écran du marché selon DxOMark

Les limites

Performances gaming en retrait face à certains concurrents

iPhone 17 (Standard) : la réplique d’Apple

Souvent éclipsées par les versions Pro, les déclinaisons Standard d’iPhone passent généralement au second plan. Mais en 2025, c’est bien l’iPhone 17 Standard qui tire son épingle du jeu.

Considéré par de nombreux spécialistes comme le modèle le plus équilibré jamais conçu par Apple, il bénéficie enfin d’un écran ProMotion 120 Hz, capable d’adapter dynamiquement son taux de rafraîchissement.

Bien qu’il soit le modèle d’entrée du haut de gamme, il affiche un score très honorable de 151 points en affichage chez DxOMark, avec une excellente lisibilité en intérieur comme en extérieur. Sa puce A19 gravée en 3 nm garantit par ailleurs une fluidité exemplaire, même en multitâche.

Côté photo, son double capteur de 48 mégapixels et ses modes créatifs en font un excellent compagnon pour la vidéo HDR et la création de contenus simples et efficaces.

Les points forts de l’iPhone 17 Standard

Écran 120 Hz enfin disponible sur un modèle standard

Excellentes performances et écosystème Apple fluide

Vidéo HDR de très bonne qualité

Format compact et design élégant

Les limites

Absence de téléobjectif (zoom optique)

Autonomie et vitesse de charge encore perfectibles

Quel smartphone Premium choisir pour 2026 ?

On ne le répétera jamais assez : le meilleur smartphone dépend avant tout de vos usages et de vos priorités au quotidien.