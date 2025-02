Samsung Galaxy 25 Ultra VS Samsung Galaxy S24 Ultra, les différences sont-elles vraiment intéressantes ?

D’un point de vue esthétique, Samsung conserve son approche minimaliste. Les deux modèles présentent un dos épuré avec des capteurs photo disposés individuellement, sans module proéminent. Toutefois, une légère différence est à noter : sur le Galaxy S25 Ultra, une bordure discrète entoure les objectifs, soulignant leur présence et accentuant la symétrie du design.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est légèrement plus grand (162,8 mm de hauteur contre 162,3 mm pour le S24 Ultra) mais plus étroit (77,6 mm contre 79 mm). Il est aussi plus fin (8,2 mm contre 8,6 mm), ce qui lui confère une prise en main un peu plus agréable. Côté poids, le S25 Ultra s'allège légèrement avec 218 grammes contre 232 grammes pour son prédécesseur. Les coloris évoluent aussi. Le Galaxy S24 Ultra est disponible en noir, gris, violet et ambre, tandis que le S25 Ultra propose du noir, gris, argent et bleu, avec des coloris exclusifs sur le site Samsung (noir absolu, vert et or rose). Les deux modèles conservent un cadre en titane, garantissant robustesse et légèreté.

Enfin, aucun changement du côté de l’étanchéité. Les deux smartphones bénéficient d’une certification IP68, les protégeant contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy S25 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du dernier processeur de Qualcomm, tandis que le S24 Ultra fonctionne avec le Snapdragon 8 Gen 3. Si le gain en performances devrait être notable, notamment en intelligence artificielle et en gestion énergétique, le S24 Ultra reste un appareil extrêmement puissant.

Tous deux proposent 12 Go de RAM et trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To. Cependant, ils ne disposent pas d’emplacement micro SD, obligeant l’utilisateur à choisir une capacité suffisante dès l’achat.

En termes de puissance brute, le Galaxy S25 Ultra prend sérieusement l’avantage grâce à son processeur plus récent, mais la différence ne sera probablement perceptible que dans des usages intensifs comme le gaming ou le traitement vidéo.

L’écran des deux modèles repose sur une dalle AMOLED avec une définition de 1440 x 3120 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. La principale différence vient de la taille : le Galaxy S25 Ultra offre une diagonale de 6,9 pouces, contre 6,8 pouces pour le S24 Ultra. Ce gain minime améliore légèrement le confort de lecture et la surface d'affichage.

La luminosité maximale reste identique avec un pic à 2600 cd/m², un chiffre impressionnant garantissant une lisibilité optimale en plein soleil. Samsung maintient également son traitement antireflet de haute qualité, qui s’avère particulièrement efficace pour réduire les reflets.

Enfin, la protection d’écran évolue légèrement : le S25 Ultra est équipé du Gorilla Glass Victus Armor 2, une version améliorée du Gorilla Glass Victus Armor du S24 Ultra. Cela promet une meilleure résistance aux chocs et aux rayures.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux modèles conservent un module photo principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, garantissant des clichés ultra détaillés. Cependant, le capteur ultra grand-angle passe de 12 à 50 mégapixels sur le S25 Ultra, ce qui devrait améliorer la qualité des photos en mode paysage et de groupe.

Les téléobjectifs restent identiques :

- 50 mégapixels avec zoom optique 5x et stabilisation optique

- 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique

À l’avant, aucun changement : on retrouve un capteur selfie de 12 mégapixels.

Dans l’ensemble, les améliorations du Galaxy S25 Ultra se concentrent sur l’ultra grand-angle, tandis que les autres modules restent similaires.

Les deux modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 7, le NFC et possèdent des haut-parleurs stéréo. Toutefois, le Bluetooth évolue légèrement, passant de la version 5.3 sur le S24 Ultra à la version 5.4 sur le S25 Ultra.

Aucune prise jack ni émetteur infrarouge n’est présent. Le lecteur d’empreintes digitales reste sous l’écran, un emplacement pratique pour le déverrouillage rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones intègrent une batterie de 5000 mAh, assurant une autonomie confortable, même pour un usage intensif. Toutefois, la meilleure optimisation énergétique du Snapdragon 8 Elite for Galaxy sur le S25 Ultra pourrait lui offrir une endurance légèrement supérieure.

Concernant la recharge, aucun changement. L’absence d’amélioration sur la recharge rapide peut paraître décevante, surtout face à certains concurrents qui proposent des technologies plus performantes.

Faut-il passer du Galaxy S24 Ultra au Galaxy S25 Ultra ?

Les évolutions du Galaxy S25 Ultra restent subtiles. Son processeur plus puissant, son écran légèrement plus grand et mieux protégé, ainsi que l’amélioration du capteur ultra grand-angle constituent ses principaux atouts. Néanmoins, le Galaxy S24 Ultra demeure une référence solide, avec des performances toujours au sommet.

Pour ceux qui possèdent déjà un S24 Ultra, le passage au S25 Ultra n’apporte pas de révolution. En revanche, pour les utilisateurs d’un modèle plus ancien, l’achat du S25 Ultra garantit une expérience premium avec les dernières avancées de Samsung.