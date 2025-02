Samsung Galaxy S25 Ultra VS Honor Magic 7 Pro

Le Samsung Galaxy S25 Ultra arbore un design minimaliste et épuré, avec des capteurs photo alignés verticalement, semblant délicatement posés sur la coque arrière, sans module proéminent. Ses profils sont plats avec des coins légèrement arrondis. Il est proposé en plusieurs coloris : noir, gris, argent, bleu, ainsi que des coloris exclusifs au site Samsung : noir absolu, vert et or rose. Ce modèle possède un cadre en titane, offrant une grande robustesse. De son côté, le Honor Magic7 Pro présente un tout autre style : ses capteurs photo sont regroupés dans un large cercle centré au dos, avec des bordures légères, donnant un aspect élégant et distinctif. Ses profils sont entièrement plats. Il est disponible en noir et en argent, avec un cadre en verre.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est légèrement plus grand avec 162,8 mm de hauteur contre 162,7 mm pour le Magic7 Pro, mais il est plus fin (8,2 mm contre 8,8 mm). Le Honor Magic7 Pro, en revanche, est plus lourd avec 223 grammes, tandis que le Galaxy S25 Ultra affiche 218 grammes, offrant ainsi une prise en main plus légère.

Côté résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy S25 Ultra possède une certification IP68, le protégeant contre l’immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Honor Magic7 Pro, quant à lui, fait mieux avec une double certification IP68 et IP69, le rendant plus résistant, notamment face aux jets d’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic7 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, de son côté, utilise une version optimisée du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, offrant ainsi des performances supérieures. Il dispose également de 12 Go de RAM, mais propose plus de choix en termes de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans emplacement pour carte microSD.

En matière de puissance, grâce à l’optimisation du processeur, le Samsung Galaxy S25 Ultra se place devant, suivi par le Honor Magic7 Pro.

Côté écran, les deux modèles optent pour une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, garantissant fluidité et réactivité.

Cependant, le Galaxy S25 Ultra propose une diagonale légèrement plus grande (6,9 pouces contre 6,8 pouces) et surtout une définition supérieure (1440x3120 pixels contre 1280x2800 pixels). Il se distingue également par son traitement antireflet remarquable et une luminosité maximale impressionnante atteignant 2600 cd/m², contre 1600 cd/m², voire jusqu’à 5000 cd/m² en mode HDR pour le Honor Magic7 Pro.

Enfin, en matière de protection, le Galaxy S25 Ultra bénéficie du Corning Gorilla Glass Victus Armor 2, tandis que le Honor Magic7 Pro propose une technologie maison Ultra-Bounce Anti-Drop, promettant une grande résistance aux chutes.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un système photo complet avec quatre capteurs. Il y a notamment un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs : l’un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et l’autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, tous deux stabilisés optiquement. La configuration est complétée par la présence d’une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Honor Magic7 Pro, de son côté, propose trois capteurs arrière soit un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, également utilisé pour les prises macro et un téléobjectif de 200 mégapixels, avec zoom optique 3x, stabilisation optique et numérique. Pour les selfies, il intègre un double système avec 50 mégapixels et un capteur 3D ToF pour une meilleure gestion de la profondeur.

Côté connectivité, les deux modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, et NFC. Aucun des deux ne dispose de prise jack. Toutefois, seul le Honor Magic7 Pro dispose d’un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler des appareils à distance. Les deux smartphones intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais celui du Honor est positionné à 4 cm du bord inférieur, facilitant son accès.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic7 Pro embarque une batterie plus généreuse de 5270 mAh, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra se contente de 5000 mAh. En théorie, le Magic7 Pro devrait offrir une meilleure autonomie, bien que cela dépende fortement des usages.

Concernant la recharge, l’avantage revient au Honor Magic7 Pro, avec une recharge rapide filaire de 100 watts, contre seulement 45 watts pour le Galaxy S25 Ultra. De plus, il se recharge sans fil à 80 watts, et propose également une recharge inversée. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Ultra offre une recharge sans fil bien plus lente, limitée à 10 watts, mais propose aussi la recharge inversée.