Samsung Galaxy Z Flip7 VS Honor Magic V3 : le nouveau Samsung est-il réellement le meilleur choix ?

Les Galaxy Z Flip7 et Honor Magic V3 incarnent deux approches très contrastées du smartphone pliant. Le Galaxy Z Flip7, fidèle à l’héritage de la gamme, propose un format à clapet très compact une fois replié. Son design reste proche de son prédécesseur, avec un dos divisé en deux parties : une moitié abrite le grand écran externe Super AMOLED de 3,9 pouces et deux capteurs photo horizontaux, discrètement intégrés dans un îlot noir brillant. Le dos est plat, les bords sont également plats, suivant la tendance actuelle, et le pli central est bien contenu. Il est proposé en plusieurs coloris : Bleu Clair, Noir, Jaune et Vert Menthe.

Le Honor Magic V3 adopte pour sa part un format pliable à la verticale façon livre. Il arbore un châssis très fin pour ce type d’appareil, avec un module photo circulaire imposant au dos, au centre supérieur, qui intègre trois capteurs. Son design se veut plus affirmé, avec des finitions premium. Les bords sont plats, et le profil général du smartphone est très soigné. Il est décliné en plusieurs couleurs : Noir, Vert, Or et Cuir Orange. Ce dernier coloris se distingue par une texture cuir végétal.

Concernant les dimensions, le Galaxy Z Flip7, une fois replié, est naturellement plus compact. Il mesure environ 85 x 71,9 x 14,9 mm une fois fermé, et pèse 187 grammes. Le Honor Magic V3, plus imposant, mesure 156,7 x 74,1 x 9,9 mm une fois fermé, pour un poids de 231 grammes. Ainsi, le Galaxy Z Flip7 est à la fois le plus petit et le plus léger des deux.

Côté résistance, les deux modèles sont certifiés étanches, mais avec des différences notables. Le Galaxy Z Flip7 bénéficie de la certification IP48, ce qui lui garantit une résistance partielle à la poussière et une protection contre l’eau jusqu’à une certaine immersion. Le Honor Magic V3 est certifié IP68, ce qui est supérieur, car cela le rend totalement protégé contre la poussière et une immersion prolongée. Cela peut représenter un avantage en matière de durabilité pour l’utilisateur soucieux de la robustesse.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, le Galaxy Z Flip7 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, une version légèrement optimisée du SoC haut de gamme de Qualcomm, incluant notamment des fréquences de calcul plus élevées que les modèles classiques. Ce processeur est accompagné de 12 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 ou 512 Go de stockage interne, non extensible.

De son côté, le Honor Magic V3 embarque également le Snapdragon 8 Gen 3, mais dans sa version standard, sans overclocking spécifique. Il propose plusieurs configurations : 12 ou 16 Go de RAM, selon les versions, et des capacités de stockage allant de 256 Go jusqu’à 1 To. Comme chez Samsung, aucun port microSD n’est présent, ce qui signifie que l’espace de stockage ne peut pas être étendu.

En comparant les performances pures, le mobile Samsung, grâce à sa puce optimisée « for Galaxy », se montre légèrement plus performant sur les benchmarks synthétiques et dans les tâches intensives. Néanmoins, la différence reste relativement ténue au quotidien. Le Honor Magic V3 reprend l’avantage sur la mémoire vive dans sa version 16 Go, ce qui peut séduire les utilisateurs intensifs ou les adeptes du multitâche.

En résumé, en termes de hiérarchie de puissance : Galaxy Z Flip7 (avec Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) arrive en tête, suivi du Honor Magic V3 (Snapdragon 8 Gen 3 standard), surtout dans ses configurations les plus généreuses en RAM.

Du côté de l’affichage, les deux appareils misent sur des écrans AMOLED de haute qualité, mais avec des approches différentes. Le Galaxy Z Flip7 propose un écran principal interne AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. La luminosité maximale atteint les 3000 cd/m², ce qui permet une excellente lisibilité, même en plein soleil. Son écran externe Super AMOLED de 3,9 pouces est pratique pour les notifications et les actions rapides. Les deux écrans sont plats.

Le Honor Magic V3, quant à lui, propose un écran interne OLED LTPO de 7,92 pouces, également avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint aussi 2500 cd/m², ce qui reste excellent. L’écran externe mesure 6,43 pouces et affiche également une dalle OLED 120 Hz. Les deux écrans sont plats également.

En comparant la qualité des écrans, le Galaxy Z Flip7 l’emporte légèrement sur la luminosité maximale, mais le smartphone honor domine largement en matière de taille et de confort de lecture avec son grand écran interne. En termes d’intérêt général, le classement pourrait être le suivant : 1) Honor Magic V3 (meilleur pour les usages multimédias ou productifs grâce à sa grande surface), 2) Galaxy Z Flip7 (plus compact, mais très lisible avec son pic lumineux plus élevé).

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les différences sont également notables. Le Galaxy Z Flip7 embarque deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 10 mégapixels placé dans l’écran interne.

Le Honor Magic V3 est mieux doté sur le papier, avec un triple module photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, et un téléobjectif périscopique de 20 mégapixels avec zoom optique x2,5 et numérique jusqu’à x40. À cela s’ajoute une caméra selfie de 16 mégapixels, logée dans l’écran externe, avec possibilité de selfies également via les capteurs principaux en utilisant l’écran secondaire.

En termes de qualité photographique, le Honor Magic V3 prend l’avantage, notamment grâce à la polyvalence offerte par son triple capteur et son zoom optique. Il conviendra davantage aux utilisateurs souhaitant explorer toutes les situations photographiques. Le Galaxy Z Flip7, bien qu’efficace, reste limité à deux capteurs et ne propose pas de zoom optique.

Du point de vue de la connectivité, les deux smartphones sont très bien équipés. Le Galaxy Z Flip7 prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, la 5G et le NFC. Il ne dispose pas de port jack ni d’émetteur infrarouge. Le capteur d’empreintes est positionné sur le bouton latéral d’allumage, ce qui est pratique au quotidien.

Le Honor Magic V3 est également compatible avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, la 5G et le NFC. Il ne possède ni port jack ni émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est, lui aussi, placé sur le bouton latéral.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un point souvent crucial pour les smartphones pliants. Le Galaxy Z Flip7 intègre une batterie de 4000 mAh. C’est une légère amélioration par rapport à la génération précédente, mais cela reste en deçà des standards actuels. Samsung annonce une autonomie pour une journée d’usage modéré. Il supporte une charge rapide filaire de 25 W, une recharge sans fil à 15 W et une recharge sans fil inversée à 4,5 W.

Le Honor Magic V3 embarque une batterie bien plus conséquente, de 5000 mAh, malgré son format pliant. Cela lui permet d’offrir une autonomie potentiellement bien supérieure, notamment pour les usages multimédias ou en multitâche. Il est compatible avec une charge rapide filaire de 66 W, mais ne propose pas de recharge sans fil.

Ainsi, en comparant les deux, le Honor Magic V3 offre théoriquement une meilleure autonomie grâce à sa batterie plus grande. Toutefois, l’absence de recharge sans fil pourrait être un frein pour certains utilisateurs. Le Galaxy Z Flip7, plus modeste côté capacité, se montre plus polyvalent grâce à sa compatibilité avec plusieurs méthodes de charge, y compris sans fil.