Samsung passe en tête des meilleurs écrans au monde d’après Dxomark

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d'un écran AMOLED de 6,9 pouces, offrant une définition de 1440x3120 pixels. Il se distingue par un pic de luminosité de 2600 cd/m², associé à un traitement antireflet exceptionnel, considéré comme le meilleur du marché. La technologie HDR10+ garantit un contraste saisissant et des couleurs éclatantes. L'écran est également protégé par le Corning Gorilla Glass Victus Armor 2, renforçant sa durabilité face aux rayures et aux chocs. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, assurant une fluidité remarquable dans toutes les utilisations, notamment pour le défilement et le gaming.

De son côté, le Google Pixel 9 Pro XL mise également sur une dalle AMOLED de très haute qualité, avec une diagonale légèrement inférieure de 6,8 pouces et une définition de 1344x2992 pixels. La particularité de cet écran réside dans sa luminosité maximale, pouvant atteindre 3000 cd/m² sous certaines conditions, un record sur le marché. Cette performance garantit une lisibilité parfaite, même en plein soleil. Comme le Galaxy S25 Ultra, le Pixel 9 Pro XL prend en charge le HDR10+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La protection de l'écran est assurée par le Corning Gorilla Glass Victus 2, assurant une solidité à toute épreuve.

Un classement qui place Samsung en tête

En comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue par une diagonale légèrement plus grande et un traitement antireflet supérieur, offrant un confort visuel inégalé. Toutefois, le Google Pixel 9 Pro XL se démarque par son pic de luminosité record. Malgré cela, le Galaxy S25 Ultra conserve une longueur d'avance grâce à son équilibre parfait entre luminosité, contraste, taille d'écran et qualité de protection. C'est notamment cette harmonie qui lui permet de dominer le classement de Dxomark en 2025.

Ainsi, bien que les deux appareils se positionnent comme des références en matière d'affichage, le Samsung Galaxy S25 Ultra s'affirme comme le choix idéal pour les utilisateurs en quête de la meilleure expérience visuelle possible.