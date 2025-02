Smartphone : Xiaomi est-il le véritable rival de Samsung ?

Le design du Xiaomi 14 Ultra se distingue par l'intégration de ses capteurs photo dans un très large cercle au dos de l'appareil. Ce cercle est entouré de bords élégants, ce qui confère à l'ensemble un aspect sophistiqué. Le dos est texturé, offrant une bonne prise en main. Le smartphone est disponible en noir ou blanc. De plus, ses profils sont arrondis, ce qui contribue à une ergonomie agréable. À noter qu'il est certifié IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

En comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour un design plus minimaliste et épuré. Ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière, créant une symétrie parfaite. Le smartphone adopte des profils plats avec des coins légèrement arrondis, offrant une prise en main moderne et élégante. Le cadre en titane ajoute une touche premium. Plusieurs coloris sont disponibles, dont noir, gris, argent, bleu, ainsi que des options exclusives sur le site Samsung.com : noir absolu, vert et or rose. Le Galaxy S25 Ultra est également certifié IP68.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand avec une hauteur de 162,8 mm contre 161,4 mm pour le Xiaomi 14 Ultra. Cependant, le Xiaomi est légèrement plus épais (9,2 mm contre 8,2 mm) et aussi le plus lourd avec 220 grammes, contre 218 grammes pour le Samsung. En résumé, le Xiaomi 14 Ultra séduit par son design sophistiqué et arrondi, tandis que le Galaxy S25 Ultra mise sur une esthétique épurée et minimaliste avec un cadre en titane.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, le Xiaomi 14 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension par micro SD. Ce choix technique garantit une puissance exceptionnelle pour les tâches les plus exigeantes.

De son côté, le Samsung Galaxy S25 Ultra utilise un processeur exclusif, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, spécialement optimisé pour les appareils Samsung. Il est couplé à 12 Go de RAM avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To, également sans possibilité d'ajouter une carte micro SD.

En termes de puissance brute, le Xiaomi 14 Ultra prend l'avantage grâce à sa mémoire vive de 16 Go, idéale pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources. Cependant, le Snapdragon 8 Elite For Galaxy du Samsung est optimisé pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide. Globalement, le Xiaomi 14 Ultra est légèrement plus puissant en termes de performances globales, mais le Galaxy S25 Ultra reste extrêmement compétitif grâce à son optimisation logicielle.

Côté écran, le Xiaomi 14 Ultra propose une dalle AMOLED incurvée sur les quatre côtés de 6,73 pouces, avec une définition de 1440x3200 pixels. Il offre une luminosité maximale impressionnante de 3000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d'un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels. Sa luminosité maximale de 2600 cd/m² est légèrement inférieure à celle du Xiaomi, mais il bénéficie d'un traitement antireflet exceptionnel. La fréquence de rafraîchissement atteint également 120 Hz.

En termes de taille et de confort visuel, le Galaxy S25 Ultra prend l'avantage avec son écran plus grand et son traitement antireflet de haute qualité. Toutefois, pour ceux qui recherchent la meilleure luminosité, le Xiaomi 14 Ultra se démarque.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, le Xiaomi 14 Ultra propose un système à quatre capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec ouverture variable, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,2x et un autre téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur à selfie atteint 32 mégapixels. Xiaomi s'est associé à Leica pour optimiser les photos, ce qui améliore la qualité des clichés, notamment en basse lumière.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, offrant un niveau de détail remarquable. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, ainsi qu'un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur à selfie affiche 12 mégapixels.

En termes de qualité photo, le Galaxy S25 Ultra se démarque par son capteur principal de 200 mégapixels qui offre une précision exceptionnelle. Toutefois, le Xiaomi 14 Ultra bénéficie des optimisations Leica, offrant une expérience photographique plus artistique et versatile.

Pour la connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G et NFC. Le Xiaomi 14 Ultra utilise le Wi-Fi 6E avec une option de mise à jour vers le Wi-Fi 7, tandis que le Galaxy S25 Ultra est déjà compatible Wi-Fi 7. Aucun des deux n'a de prise jack, mais le Xiaomi dispose d'un émetteur infrarouge, ce qui n'est pas le cas du Samsung. Le lecteur d'empreinte digitale est placé sous l'écran sur les deux modèles, offrant une solution pratique et moderne.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi 14 Ultra est équipé d'une batterie de 5300 mAh, avec une charge filaire rapide à 90 watts et une charge sans fil à 80 watts. Il prend également en charge la charge inversée à 10 watts, permettant de recharger d'autres appareils compatibles. En comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh, avec une charge filaire à 45 watts et une charge sans fil à 10 watts. Il prend également en charge la charge inversée, mais à une vitesse moins élevée.

En termes d'autonomie, le Xiaomi 14 Ultra pourrait offrir une endurance légèrement supérieure grâce à sa batterie plus grande. En outre, sa vitesse de charge filaire et sans fil est nettement plus rapide que celle du Galaxy S25 Ultra, offrant une flexibilité accrue pour les utilisateurs toujours en mouvement.

Conclusion

En conclusion, le Xiaomi 14 Ultra se distingue par sa puissance brute, son écran extrêmement lumineux et sa charge ultra-rapide, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra séduit par son design épuré, son écran plus grand avec traitement antireflet et son capteur photo principal de 200 mégapixels. Le choix entre ces deux modèles dépendra de vos priorités : puissance et vitesse de charge pour le Xiaomi, ou expérience photographique et design raffiné pour le Samsung.