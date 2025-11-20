Smartphones : les meilleurs zooms optiques pour capturer chaque détail

Le Google Pixel 10 Pro XL s’appuie sur un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec une focale équivalente à 113 mm et une ouverture f/2.8, offrant un zoom optique 5x et un zoom hybride jusqu’à x100 grâce à la technologie « Pro Res Zoom » renforcée par l’IA. Cette innovation permet à Google d’exploiter la combinaison du capteur et du traitement Tensor G5 pour reconstruire les détails, même à très longue distance.

Les tests indiquent un rendu réaliste jusqu’à x30, parfois x50, avec une excellente restitution des textures et un vrai piqué, mais au-delà de x70, le traitement tend à lisser les images. En outre, le triple module photo (grand-angle 50 mégapixels, ultra grand-angle 48 mégapixels, téléobjectif 48 mégapixels) garantit une homogénéité remarquable, aussi bien en photo qu’en vidéo, jusqu’à la 8K 30 fps.

Samsung Galaxy S25 Ultra : la référence matérielle

Le Galaxy S25 Ultra reste l’un des modèles les plus complets du marché. Son quadruple module photo regroupe un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif 10 mégapixels à zoom 3x, un périscope 50 mégapixels à zoom optique 5x, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Grâce à la technologie Space Zoom, il atteint un grossissement maximal de x100, avec une restitution de détails souvent supérieure en plein jour. Sur le terrain, son téléobjectif périscopique de 115 mm (f/3.4) offre des images naturelles, très nettes jusqu’à x10, conservant des détails fins notamment sur les textures lointaines. La précision de l’autofocus Dual Pixel AF et la stabilisation optique de nouvelle génération assurent un cadrage stable, y compris sur trépied.

Associé à l’optimisation photographique des fonctions Galaxy AI, il demeure le smartphone offrant la meilleure gestion de contraste et de lumière en conditions réelles.

Xiaomi 15T Pro : l’expertise optique de Leica

Le Xiaomi 15T Pro, fruit du partenariat avec Leica, a fait un bond qualitatif avec son téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels (équivalent 115 mm, f/3.0, OIS). Cette optique complète un duo formé d’un objectif principal de 50 mégapixels (f/1.6) et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le zoom optique Leica x5 produit des clichés d’une grande fidélité, avec un contraste naturel et des couleurs équilibrées, bien que le mode « Vibrant » tende à accentuer la saturation. Les tests confirment un rendu précis jusqu’à x30 grâce à la pureté de son optique, tandis que le zoom hybride peut grimper jusqu’à x100, conservant plus de naturel que nombre de concurrents grâce à son traitement IA moins agressif.

Verdict : le zoom le plus abouti

Sur le plan du zoom optique pur, le Samsung Galaxy S25 Ultra prend l’avantage grâce à sa double focale télé et périscopique offrant une polyvalence inégalée. Le Google Pixel 10 Pro XL brille par l’intelligence de son traitement d’image, idéal pour les amateurs de photographie computationnelle.

Enfin, le Xiaomi 15T Pro séduit par la cohérence de son rendu Leica et la précision de ses détails optiques. En somme, pour le zoom le plus fidèle aux caractéristiques réelles d’un sujet, le Samsung domine, mais pour un équilibre entre réalisme et créativité, le Pixel 10 Pro XL s’impose comme le photophone le plus captivant de 2025.