Les meilleurs smartphones double SIM ou eSIM pour voyageurs ou télétravailleurs nomades

Pour les professionnels en télétravail et les voyageurs, la gestion de plusieurs numéros et le maintien d’une bonne connectivité sont des défis quotidiens. Pour les relever efficacement et rester connecté partout dans le monde, la technologie eSIM et la fonctionnalité double SIM offrent aujourd'hui des solutions pratiques. Désormais, plus besoin de changer de carte SIM à chaque destination ou de transporter plusieurs téléphones. Voici trois smartphones particulièrement adaptés à ces usages.