Smartphones photo 2025 : les modèles incontournables pour créateurs de contenu

Du point de vue du design, les trois modèles affichent des lignes résolument modernes et un soin particulier apporté à l'intégration des capteurs photo. Le Google Pixel 9 Pro XL adopte un design sobre avec un bloc photo arrière intégré dans une bande horizontale légèrement surélevée, qui regroupe trois capteurs. Le Honor Magic7 Pro, lui, organise ses capteurs dans un module circulaire centré à l’arrière, avec une disposition symétrique. Le Huawei Pura 80 Ultra propose un dos plus travaillé avec un grand module rectangulaire assez proéminent qui accueille un système de triple capteurs, dont un périscopique, offrant un aspect plus technique et photographique à l’ensemble.

Les profils des smartphones varient légèrement : le Pixel 9 Pro XL présente des bords relativement plats, tout en conservant une bonne ergonomie ; le Magic7 Pro arbore un profil plus incurvé, ce qui lui confère une prise en main plus douce alors que le Pura 80 Ultra, avec ses finitions haut de gamme, combine courbure légère et rigidité. Les coloris disponibles varient selon les modèles : le Pixel 9 Pro XL se décline dans des teintes sobres comme le noir, le gris clair et le vert ; le Honor Magic7 Pro est proposé dans des coloris métallisés élégants, tels que le bleu, l’argent ou le noir ; le Huawei Pura 80 Ultra, de son côté, mise sur des teintes plus luxueuses, comme le doré ou le noir profond.

Sur le plan des dimensions, les trois smartphones s’inscrivent dans un gabarit équivalent. Toutefois, c’est le Pixel 9 Pro XL qui se distingue par le poids le plus léger, avoisinant les 221 grammes, contre environ 223 grammes pour le Magic7 Pro. Le Huawei Pura 80 Ultra est quant à lui plus massif, avec un poids dépassant les 230 grammes. En ce qui concerne l’encombrement, les hauteurs sont comparables, avec une légère supériorité en compacité pour le Pixel.

S’agissant de la résistance, le Pixel 9 Pro XL bénéficie d’une certification IP68, garantissant une étanchéité à la poussière et à l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Magic7 Pro et le Pura 80 Ultra, vont plus loin avec une certification IP69 signifiant qu’ils sont capables de résister à des hautes pressions et hautes températures, même immergés.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté des performances, les trois smartphones intègrent des composants de dernière génération. Le Honor Magic7 Pro est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, reconnu pour sa puissance de calcul et son efficacité dans les tâches intensives, notamment la vidéo ou le jeu.

Le Google Pixel 9 Pro XL utilise quant à lui la puce maison Tensor G4, optimisée pour l’intelligence artificielle et le traitement d’image, mais légèrement en retrait sur les performances brutes par rapport au Snapdragon. Enfin, le Huawei Pura 80 Ultra intègre un processeur haut de gamme maison, combiné à une configuration très généreuse de mémoire vive.

Tous trois offrent 16 Go de mémoire vive dans leurs versions les plus avancées. Côté stockage, le Pixel 9 Pro XL et le Magic7 Pro proposent des options allant de 128 Go jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension via carte microSD. Le Pura 80 Ultra, lui, est disponible avec 512 Go ou 1 To, mais là encore, l’absence de lecteur microSD impose de choisir avec soin sa capacité initiale.

Si l’on classe les smartphones par ordre de puissance pure, le Honor Magic7 Pro domine grâce à son processeur Snapdragon 8 Elite, suivi du Huawei Pura 80 Ultra qui, malgré son processeur moins reconnu internationalement, compense par une optimisation logicielle efficace. Le Pixel 9 Pro XL, bien qu’excellent pour les usages quotidiens et les traitements IA, reste en retrait sur les performances brutes dans les tâches très exigeantes.

En ce qui concerne les écrans, les trois modèles arborent des dalles OLED de 6,8 pouces, garantissant des contrastes élevés et une grande précision des couleurs. Le Pixel 9 Pro XL se distingue par une technologie LTPO OLED avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, offrant une excellente fluidité tout en économisant l’énergie. Le Magic7 Pro propose également un écran OLED 120 Hz, mais sans gestion adaptative de la fréquence. Le Huawei Pura 80 Ultra, lui aussi équipé d’un écran OLED 120 Hz, offre une diagonale similaire, avec des bords légèrement incurvés.

La luminosité maximale est un autre critère différenciant : le Pixel 9 Pro XL atteint une intensité élevée, idéale pour une lisibilité optimale en plein soleil. Le Magic7 Pro, bien que fluide et bien calibré, affiche une luminosité légèrement inférieure. Le Pura 80 Ultra offre également une bonne luminosité, même si les données précises restent variables selon les versions.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chacun des trois smartphones adopte une approche ambitieuse, mais avec des philosophies différentes. Le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d’un trio de capteurs photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Il intègre également un capteur frontal de 42 mégapixels, bien adapté aux autoportraits et aux vidéos en haute résolution. Le traitement logiciel des images joue ici un rôle essentiel, avec une gestion poussée de l’IA pour optimiser les résultats en toute circonstance.

Le Honor Magic7 Pro adopte une configuration également très performante. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle qui fait aussi office de capteur macro, également de 50 mégapixels. L’élément marquant réside dans son téléobjectif de 200 mégapixels, qui lui permet de capturer des clichés détaillés à très longue distance. Le capteur selfie, quant à lui, affiche 50 mégapixels, ce qui en fait un modèle particulièrement intéressant pour les créateurs de contenu souhaitant se filmer ou se photographier en haute qualité.

Le Huawei Pura 80 Ultra se distingue par une architecture photographique encore plus sophistiquée. Il comprend un capteur principal de 50 mégapixels, monté sur un capteur de type 1 pouce avec ouverture variable, ce qui permet une gestion très fine de la lumière selon les conditions. À cela s’ajoutent un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif périscopique à double focale, offrant une grande amplitude de zoom, incluant une focale équivalente à 212 mm. Le module frontal n’est pas en reste, avec un capteur de 50 mégapixels, ce qui est vraiment idéal pour les selfies.

Si l’on classe ces modèles en fonction de leur qualité photographique globale, le Huawei Pura 80 Ultra prend logiquement la tête. Son capteur principal de grande taille, son système de zoom périscopique, sa souplesse d’utilisation et sa capacité à s’adapter à tous les types de lumière en font un outil redoutable pour la photographie mobile. Il est suivi du Honor Magic7 Pro, dont le téléobjectif de 200 mégapixels assure des performances de zoom inégalées, bien que le traitement logiciel soit parfois moins subtil. Le Pixel 9 Pro XL, enfin, malgré son capteur principal très équilibré, repose principalement sur ses algorithmes pour compenser une approche matérielle un peu plus conventionnelle.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec les réseaux 5G et les normes Wi-Fi les plus récentes, notamment le Wi-Fi 7 pour le Pixel 9 Pro XL et le Magic7 Pro. Le Huawei Pura 80 Ultra prend en charge le Wi-Fi 6E, ce qui reste performant mais légèrement en retrait en matière de débit maximal théorique. Tous trois sont équipés du Bluetooth dans leur dernière version, mais aucun ne propose de prise audio jack, choix courant sur les smartphones haut de gamme. Aucun ne semble non plus intégrer d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreintes digitales est positionné sous l’écran sur les trois modèles, une solution discrète et efficace qui facilite le déverrouillage rapide. Ce choix participe à l’aspect premium de l’ensemble et renforce l’ergonomie.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère fondamental pour les utilisateurs intensifs, en particulier ceux qui utilisent leur smartphone pour capturer des photos ou monter des vidéos. Les trois modèles présentés ici se dotent de batteries généreuses, mais avec des capacités distinctes. Le Huawei Pura 80 Ultra embarque une batterie de 5700 mAh, ce qui en fait potentiellement le plus endurant. Toutefois, cette donnée dépendra aussi de la consommation énergétique de l’écran, de la puce et des optimisations logicielles.

Le Honor Magic7 Pro s’appuie sur une batterie de 5270 mAh, ce qui lui permet d’offrir une autonomie confortable, même lors d’une journée intensive en captation de contenu ou en navigation. Le Pixel 9 Pro XL, pour sa part, intègre une batterie de 5060 mAh, légèrement plus modeste, mais équilibrée grâce à la gestion efficace de la consommation via son système d’exploitation et sa puce optimisée.

Les vitesses de recharge varient considérablement. Le Huawei Pura 80 Ultra se démarque avec une recharge filaire rapide jusqu’à 100 W, ainsi qu’une recharge sans fil de 80 W, ce qui permet de regagner de l’autonomie en un temps très court. Cette capacité est particulièrement utile pour les créateurs de contenu toujours en déplacement. Le Honor Magic7 Pro propose lui aussi une recharge rapide, bien qu’un peu moins poussée, avec une puissance de l’ordre de 66 à 80 W selon la version.

Le Pixel 9 Pro XL, plus modéré sur ce point, offre une recharge filaire aux alentours de 30 W, et une recharge sans fil, certes présente, mais moins rapide que celle de ses concurrents.

