Smartphones photo en soldes : le top pour capturer vos vacances à prix abordable

En matière de photographie, chaque smartphone adopte une configuration distincte. Le Samsung Galaxy S23 propose un triple capteur : un module principal de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et un téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4) avec zoom optique 3x. Ce trio très équilibré permet une grande polyvalence, de jour comme de nuit. Le capteur avant pour les selfies est de 12 mégapixels.

Le Pixel 8a, quant à lui, mise sur la simplicité et l’efficacité. Il dispose de deux capteurs : un principal de 64 mégapixels (f/1.89) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2). Il n’intègre pas de téléobjectif, mais compense par une très bonne optimisation logicielle, en particulier pour le traitement HDR et la netteté. Son capteur frontal est également de 13 mégapixels.

Le Honor Magic6 Lite intègre trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.75), un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Il ne propose ni ultra grand-angle ni téléobjectif, ce qui limite la variété des cadrages. Le capteur frontal est de 16 mégapixels.

En termes de qualité photo, le Galaxy S23 se place en tête grâce à son traitement logiciel, sa polyvalence et son capteur téléobjectif. Le Pixel 8a arrive juste après, notamment grâce à son traitement d’image très avancé, en particulier en basse lumière. Le Magic6 Lite, malgré son capteur principal de 108 mégapixels, reste moins convaincant en raison de l’absence de capteurs complémentaires efficaces et d’un traitement logiciel plus basique.

Sur le plan de la connectivité, le Galaxy S23 propose le Wi-Fi 6E, la 5G, le Bluetooth 5.3, et il ne dispose pas de prise jack. Il n’intègre pas non plus d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran, ce qui favorise une utilisation rapide. Le Pixel 8a propose également le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, la 5G et ne comprend pas de port audio jack ni de capteur infrarouge. Le capteur d’empreinte est également intégré sous l’écran. Le Honor Magic6 Lite, en revanche, se contente du Wi-Fi 5, d’un Bluetooth 5.1 et de la 5G. Il ne propose ni prise jack ni émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est positionné sous l’écran, comme les deux autres modèles.

Design, une question de goût

Les trois smartphones que nous comparons ici présentent des choix de design bien distincts, tant dans la disposition de leurs capteurs photo que dans leur silhouette générale. Le Google Pixel 8a adopte un style minimaliste fidèle à l’identité visuelle de la gamme Pixel, avec une bande horizontale abritant les deux capteurs photo à l’arrière, positionnés côte à côte. Ce module est intégré dans une barre légèrement surélevée. Son profil est légèrement arrondi, ce qui le rend agréable en main. Il est proposé en quatre coloris : Obsidian (noir), Porcelain (beige), Bay (bleu clair) et Aloe (vert pastel).

De son côté, le Honor Magic6 Lite opte pour un module circulaire centré en haut de la face arrière, dans lequel sont logés les trois capteurs photo. Ce choix esthétique donne une allure symétrique et se distingue nettement des autres modèles. Le smartphone présente un profil incurvé à l’avant comme à l’arrière, renforçant l’effet de finesse. Il est disponible en trois coloris : Midnight Black, Emerald Green et Sunrise Orange, ce dernier avec un revêtement en simili cuir.

Enfin, le Samsung Galaxy S23 reste fidèle à la sobriété de la marque, avec trois capteurs disposés verticalement et directement intégrés au dos de l’appareil, sans module apparent. Le design est plat, aussi bien à l’arrière qu’au niveau de l’écran. Il est commercialisé dans une large gamme de teintes : Cream, Phantom Black, Green, Lavender, Lime, Graphite et Sky Blue.

En matière de gabarit, le Pixel 8a est le plus petit avec une hauteur de 152,1 mm, suivi du Galaxy S23 (146,3 mm), qui est également le plus compact en largeur et en épaisseur. Le Honor Magic6 Lite est, de loin, le plus grand et le plus large, avec ses 163,6 mm de hauteur et son écran de 6,78 pouces. Côté poids, le Pixel 8a est le plus léger à 188 g, contre 168 g pour le Galaxy S23 et 185 g pour le Magic6 Lite. Notons toutefois que l’encombrement perçu est souvent atténué par le design incurvé du modèle Honor.

En ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, seul le Galaxy S23 bénéficie d’une véritable certification d’étanchéité IP68, lui permettant de résister à une immersion prolongée. Le Pixel 8a, pour sa part, est certifié IP67, ce qui garantit une protection contre l’immersion temporaire. En revanche, le Honor Magic6 Lite ne propose aucune certification d’étanchéité, ce qui peut représenter un désavantage pour un usage en extérieur ou à proximité de l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les smartphones étudiés embarquent chacun une puce bien spécifique. Le Pixel 8a est équipé du Google Tensor G3, une puce développée par Google et gravée en 4 nm, identique à celle du Pixel 8. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. Le Samsung Galaxy S23 s’appuie, lui, sur le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, une version optimisée du SoC de Qualcomm, également gravée en 4 nm. Il dispose de 8 Go de RAM, avec des versions de 128 ou 256 Go de stockage, là encore non extensibles. Enfin, le Honor Magic6 Lite intègre un Snapdragon 6 Gen 1, une puce de milieu de gamme gravée en 4 nm, couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans slot microSD non plus.

Sur le plan des performances pures, le Galaxy S23 est le plus puissant des trois grâce à son Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, qui surclasse nettement le Tensor G3 du Pixel 8a. Ce dernier offre néanmoins une expérience fluide pour les usages quotidiens et même pour la photo computationnelle, domaine dans lequel il excelle. Le Honor Magic6 Lite, avec son Snapdragon 6 Gen 1, reste à la traîne pour les jeux exigeants ou les traitements lourds, bien qu’il suffise pour une utilisation classique.

Concernant les écrans, les différences sont tout aussi marquées. Le Honor Magic6 Lite dispose d’un grand écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, avec une résolution Full HD+ (2652 x 1200 pixels) et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Sa luminosité maximale annoncée est de 1200 cd/m², ce qui est convenable en extérieur. Le Google Pixel 8a propose un écran OLED plat de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et une fréquence de 120 Hz également, avec une luminosité maximale de 1400 cd/m². Enfin, le Samsung Galaxy S23 embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, plat lui aussi, avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz, et une luminosité maximale remarquable de 1750 cd/m².

En termes de qualité d’affichage, le Galaxy S23 se démarque par la finesse de ses couleurs, son contraste et sa lisibilité en plein soleil, grâce à sa dalle AMOLED avancée et sa haute luminosité. Le Pixel 8a suit de près avec un écran bien calibré, mais légèrement moins lumineux. Le Honor Magic6 Lite, bien que grand et fluide, reste en retrait en termes de contraste et de précision colorimétrique. Ainsi, pour l’expérience visuelle, le Galaxy S23 domine, suivi du Pixel 8a, puis du Magic6 Lite.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les différences entre ces modèles sont significatives. Le Honor Magic6 Lite embarque une grande batterie de 5300 mAh, ce qui lui permet théoriquement d’assurer plus d’une journée et demie d’usage modéré. En comparaison, le Pixel 8a dispose d’une batterie de 4492 mAh, tandis que le Samsung Galaxy S23 se contente de 3900 mAh. Ainsi, le Honor est celui qui propose la plus grande autonomie potentielle, même si cela dépend évidemment des usages, du type de connexion activée et de la luminosité de l’écran.

Concernant la recharge, le Honor Magic6 Lite prend l’avantage avec une charge rapide de 35 W via USB-C, ce qui permet de récupérer plus de 50 % de batterie en une trentaine de minutes. Toutefois, il ne prend pas en charge la recharge sans fil. Le Pixel 8a propose une charge filaire de seulement 18 W et une charge sans fil de 7,5 W, ce qui est relativement lent par rapport aux standards actuels. Enfin, le Samsung Galaxy S23 propose une charge filaire de 25 W, une charge sans fil de 15 W et même une charge sans fil inversée, ce qui lui confère une plus grande polyvalence malgré une batterie plus petite.