Soldes 2025 : ces smartphones haut de gamme n’ont jamais été aussi abordables que cet été

Du point de vue du design, ces trois modèles affichent des lignes modernes et soignées, bien que leurs approches diffèrent sensiblement. Le Samsung Galaxy S24 présente un design angulaire avec un cadre en aluminium Armor, des profils plats et des coins très légèrement arrondis.

Les capteurs photo sont ici alignés verticalement sur le coin supérieur gauche, chacun étant logé dans un petit cerclage métallique, sans bloc photo unifié. L’iPhone 15, de son côté, arbore également des tranches plates avec des bords arrondis, un dos en verre et un châssis en aluminium. Ses capteurs sont intégrés dans un module carré situé en haut à gauche, avec deux objectifs disposés en diagonale.

Le Xiaomi 14, quant à lui, opte pour un design plus compact avec un écran aux coins plus arrondis. Le module photo est plus imposant et prend la forme d’un carré central en haut du dos de l’appareil, abritant trois capteurs.

Côté dimensions, le Xiaomi 14 est le plus petit des trois avec une hauteur de 152,8 mm, contre 147,6 mm pour l’iPhone 15 mais avec une largeur et une épaisseur plus contenues pour le modèle de Xiaomi. Le Galaxy S24 est légèrement plus grand que ses concurrents avec ses 147 mm de hauteur mais reste très compact également.

Concernant le poids, l’iPhone 15 est le plus léger avec 171 g, suivi du Galaxy S24 (167 g) et enfin du Xiaomi 14 (193 g), qui est aussi le plus lourd. Les couleurs proposées varient : le Samsung Galaxy S24 est décliné en noir, violet, gris et jaune (avec des variantes exclusives sur le site officiel), l’iPhone 15 est disponible en noir, bleu, vert, jaune et rose, tandis que le Xiaomi 14 est proposé en noir, blanc, vert et rose. En ce qui concerne l’étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi 14 se distingue par une meilleure profondeur de résistance (jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes), une caractéristique qu’il partage avec le Galaxy S24, tandis que l’iPhone 15 va plus loin avec une immersion possible jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, ce qui lui confère un petit avantage sur ce point précis.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue de la puissance brute, les trois smartphones sélectionnés se distinguent par des puces de dernière génération, mais leurs performances varient légèrement. Le Samsung Galaxy S24 est équipé de l’Exynos 2400 gravé en 4 nm, un processeur maison pour le marché européen, couplé à 8 Go de mémoire vive et disponible avec 128 ou 256 Go de stockage interne non extensible.

L’iPhone 15, pour sa part, embarque la puce A16 Bionic, la même que l’on retrouve sur les iPhone 14 Pro, avec 6 Go de RAM et des options de stockage de 128, 256 ou 512 Go, également sans possibilité d’extension. Le Xiaomi 14 se distingue nettement avec le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur haut de gamme très performant en 2025, associé à 12 Go de RAM et des configurations de 256 ou 512 Go de stockage interne, sans lecteur de carte microSD.

Du côté de l’affichage, les différences sont notables tant sur le plan technique que pratique. Le Samsung Galaxy S24 dispose d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité maximale remarquable de 2600 cd/m², idéale pour un usage extérieur. Son écran est plat et protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2.

L’iPhone 15, quant à lui, intègre une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz, ce qui représente une certaine limite en fluidité par rapport à ses concurrents. Sa luminosité atteint toutefois 2000 cd/m² en pic, ce qui est excellent. L’écran est également plat et protégé par un verre Ceramic Shield. Enfin, le Xiaomi 14 propose un écran OLED LTPO de 6,36 pouces, également plat, avec un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 3000 cd/m², un record dans cette sélection.

En comparant ces trois modèles, le Xiaomi 14 se détache nettement avec l’écran le plus lumineux et le plus fluide grâce à la technologie LTPO. Le Galaxy S24 suit de près, avec une bonne fluidité et une excellente luminosité. L’iPhone 15, bien que doté d’une dalle très bien calibrée, est pénalisé par son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, ce qui le place en dernière position sur ce critère.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, chacun des trois modèles avance des arguments différents, en fonction de leur philosophie. Le Samsung Galaxy S24 propose un triple module photo arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un capteur selfie de 12 mégapixels.

L’iPhone 15 mise sur la simplicité avec un double capteur de 48 mégapixels pour le module principal et 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle, sans téléobjectif. Le capteur à selfie, logé dans l'encoche en forme de "Dynamic Island", est de 12 mégapixels. Le Xiaomi 14 se montre particulièrement ambitieux avec un triple module Leica comprenant un capteur principal de 50 mégapixels (avec ouverture variable f/1.6 à f/4.0), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom x3.2). Le capteur frontal est aussi un 32 mégapixels, ce qui le rend très performant pour les autoportraits.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, mais certains détails permettent de les différencier davantage.

Le Samsung Galaxy S24 propose le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et ne dispose pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage sans avoir à toucher le bouton latéral. L’iPhone 15 propose également le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et ne possède pas non plus de prise jack ni d’infrarouge. Le lecteur d’empreintes est inexistant ici, Apple misant exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID.

Le Xiaomi 14 se démarque une nouvelle fois avec le support du Wi-Fi 7, une technologie plus rapide et plus stable, ainsi que la présence d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils domestiques.

Il est aussi dépourvu de prise jack, et son lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran. Sur ce point, le Xiaomi 14 est le plus complet en termes de connectivité, suivi du Galaxy S24, puis de l’iPhone 15 qui reste minimaliste sur certains aspects techniques.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste un point crucial à l’heure de choisir un smartphone, et les écarts peuvent être significatifs selon les usages et les optimisations logicielles. Le Samsung Galaxy S24 embarque une batterie de 4000 mAh. L’iPhone 15, de son côté, possède une batterie d’environ 3349 mAh, un chiffre jamais officiellement confirmé par Apple mais cohérent avec les tests. Enfin, le Xiaomi 14 se distingue avec une batterie de 4610 mAh, la plus importante du lot. En théorie, cette capacité plus généreuse permettrait au Xiaomi 14 d’offrir la meilleure autonomie, bien que cela dépende également de la gestion logicielle et de l’optimisation du système.

En pratique, l’iPhone 15, grâce à l’efficacité énergétique de la puce A16 et d’iOS, tient très bien la charge malgré sa capacité modeste. Le Galaxy S24 se place dans une position intermédiaire. Côté recharge, les différences sont notables. Le Xiaomi 14 propose une recharge filaire ultra rapide de 90 W et une recharge sans fil à 50 W, ce qui permet de passer de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Le Galaxy S24 offre une recharge filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15 W. L’iPhone 15, quant à lui, propose une recharge filaire via USB-C à 20 W, ainsi qu’une recharge sans fil MagSafe à 15 W. En résumé, le Xiaomi 14 domine nettement ce segment avec une autonomie potentiellement plus longue et des capacités de recharge plus avancées. Le Galaxy S24 suit, tandis que l’iPhone 15, bien qu’optimisé, reste en retrait pour la vitesse de recharge.