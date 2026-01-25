Soldes 2026 : Voici les smartphones les mieux vendus en 2025 par Samsung et Apple

Outre les iPhone 16 et les Samsung Galaxy A16 5G, sachez qu’il y a également d’autres smartphones qui se sont particulièrement bien vendus : l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 16 Pro Max, l’iPhone 16e et du côté de Samsung, les Galaxy A06, Galaxy A36 et le Galaxy A56 ont aussi trouvé de nombreux preneurs.

Concernant plus spécifiquement les Galaxy A16 et iPhone 16, pour faire un choix, voici leurs principales caractéristiques techniques comparées afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous.

Ainsi, l’iPhone 16 s’inscrit dans une continuité esthétique bien identifiée, avec des lignes sobres, un châssis aux angles arrondis et un dos en verre sur lequel les capteurs photo sont disposés verticalement dans le coin supérieur gauche. Cette organisation reste discrète et parfaitement intégrée au design global. Les profils sont légèrement arrondis, ce qui favorise une bonne prise en main, et l’ensemble dégage une impression de compacité. L’iPhone 16 est proposé dans plusieurs coloris, généralement autour de cinq teintes distinctes, allant des tons classiques comme le noir ou le blanc à des couleurs plus vives selon les générations.

À l’opposé, le Galaxy A16 adopte une approche plus fonctionnelle avec un dos en plastique soigné, un grand écran plat et un module photo arrière composé de plusieurs capteurs alignés verticalement, sans îlot proéminent. Les profils sont plats, ce qui accentue le gabarit du téléphone. Samsung décline ce modèle en plusieurs couleurs sobres, comme le noir, le bleu ou le gris.

En matière de dimensions, le Galaxy A16 est clairement le plus grand et le plus encombrant, tandis que l’iPhone 16 est le plus petit et le plus léger. Le Galaxy A16 est également le plus lourd des deux.

En outre, l’iPhone 16 bénéficie d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière, alors que le Galaxy A16 se limite à une certification IP54, suffisante contre les éclaboussures mais moins protectrice au quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, la différence de positionnement entre les deux smartphones est très nette. L’iPhone 16 est animé par la puce Apple A18, un processeur gravé en technologie avancée, conçu pour offrir une puissance élevée aussi bien pour les tâches courantes que pour les usages plus exigeants. Il est associé à 8 Go de mémoire vive, ce qui permet de garantir une excellente fluidité du système et du multitâche. Le stockage interne compte 128 Go, avec la possibilité d’extension via carte microSD.

Le Galaxy A16, de son côté, repose sur un processeur de milieu de gamme, Exynos 1330, pensé avant tout pour l’efficacité énergétique et les usages quotidiens. Il est proposé avec 4 de mémoire vive. Ainsi, en termes de puissance pure, l’iPhone 16 arrive largement en tête, suivi du Galaxy A16, davantage orienté vers une utilisation classique.

Concernant l’écran, l’iPhone 16 intègre une dalle OLED de 6,1 pouces offrant une excellente gestion des contrastes et une luminosité élevée, avec une définition très fine. Le Galaxy A16 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, plus grand, avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement plus élevée, ce qui apporte une meilleure fluidité visuelle.

En somme, l’iPhone 16 mise sur la qualité d’affichage et la précision des couleurs, tandis que le Galaxy A16 privilégie la taille et le confort visuel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre point clé de différenciation. L’iPhone 16 embarque un double module photo arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, dédié aux prises de vue classiques, et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, utile pour les paysages et les photos de groupe. La caméra frontale de 12 mégapixels assure les selfies et les appels vidéo. Le traitement logiciel joue un rôle central dans le rendu final, avec une gestion fine des couleurs et de la luminosité.

Le Galaxy A16 propose pour sa part un module photo triple comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels dédié à la macro. La caméra frontale affiche 13 mégapixels.

Dans les faits, le Galaxy A16 offre une polyvalence correcte pour son segment, mais l’iPhone 16 reste en tête pour la qualité globale des photos, notamment en basse lumière et pour la cohérence des couleurs.

Côté connectivité, l’iPhone 16 prend en charge les normes Wi-Fi les plus récentes, la 5G, le Bluetooth moderne et le NFC. Il ne dispose pas de prise audio jack et ne propose pas de lecteur d’empreintes digitales, Apple misant exclusivement sur la reconnaissance faciale. Le Galaxy A16 intègre le Wi-Fi 5, la 5G (mais est aussi disponible en version 4G avec un processeur différent), le Bluetooth 5.3 et le NFC. Il peut disposer d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de mise en veille, une solution jugée pratique par certains utilisateurs, mais ne propose généralement pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant dans l’usage quotidien. Le Galaxy A16 est équipé d’une batterie d’environ 5000 mAh, une capacité confortable qui lui permet d’envisager une longue durée d’utilisation, pouvant dépasser la journée complète selon les usages. Cette endurance est favorisée par un processeur peu énergivore et un grand écran bien optimisé. La recharge s’effectue en filaire avec une puissance pouvant atteindre 25 watts, sans prise en charge de la recharge sans fil.

L’iPhone 16, pour sa part, repose sur une batterie de capacité plus modeste, mais compensée par une optimisation logicielle avancée. Dans la pratique, l’autonomie reste équilibrée pour une journée d’utilisation standard. L’appareil supporte la recharge rapide filaire ainsi que la recharge sans fil, y compris via des accessoires magnétiques, offrant davantage de flexibilité au quotidien.

Ainsi, le Galaxy A16 pourrait séduire les utilisateurs recherchant avant tout une grande autonomie, tandis que l’iPhone 16 se démarque par la diversité de ses solutions de recharge et par une gestion énergétique particulièrement maîtrisée.

