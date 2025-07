Soldes d’été 2025 : 3 smartphones haut de gamme à ne pas rater

Les trois modèles adoptent des styles résolument modernes, mais leur traitement du design diffère sensiblement. Le Samsung Galaxy S25+ arbore un dos en verre avec un châssis en aluminium, et ses capteurs photo sont alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, de manière indépendante sans îlot unifié. Le profil est légèrement arrondi, offrant une prise en main douce. Il est proposé en plusieurs coloris : Noir, Argent, Bleu glacier et Lavande.

En ce qui concerne l’iPhone 16 Pro, Apple reste fidèle à ses lignes très anguleuses avec des tranches plates en titane et un dos mat. Les capteurs photo sont intégrés dans un îlot carré proéminent, positionné dans le coin supérieur gauche. Il est décliné en Titane Naturel, Titane Bleu, Titane Noir et Titane Blanc. Le Pixel 9 Pro, quant à lui, mise sur un dos en verre poli et un bandeau horizontal métallique distinctif pour loger ses capteurs photo, signature esthétique de la gamme Pixel. Ses bords sont légèrement arrondis. Il est disponible en Noir Obsidienne, Porcelaine et Menthe.

Sur le plan des dimensions, l’iPhone 16 Pro est le plus compact avec ses 6,1 pouces, tandis que le Galaxy S25+ est le plus grand avec une dalle de 6,7 pouces. Le plus léger est l’iPhone 16 Pro avec environ 194 g, alors que le Pixel 9 Pro dépasse les 213 g. En ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, tous trois sont certifiés IP68. Toutefois, Apple et Samsung garantissent cette certification jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, tandis que Google ne précise qu’une immersion à 1,5 mètre durant la même durée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les trois smartphones reposent sur des puces haut de gamme, bien que leur philosophie technique diverge. Le Samsung Galaxy S25+ est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 gravé en 3 nm, avec 12 Go de RAM et un stockage de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

L’iPhone 16 Pro est équipé de la puce maison Apple A18 Pro, basée sur une architecture ARM maison et gravée également en 3 nm. Il dispose de 8 Go de RAM et de configurations de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans extension non plus.

Enfin, le Pixel 9 Pro embarque la toute nouvelle puce Google Tensor G4, conçue pour une intégration poussée de l’IA et de la photographie computationnelle, associée à 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage, également non extensible.

En termes de puissance brute, les tests de benchmark montrent que l’iPhone 16 Pro, avec son A18 Pro, prend la tête grâce à une meilleure optimisation logicielle et des performances CPU/GPU très élevées.

Il est suivi de près par le Galaxy S25+ et son Snapdragon 8 Gen 4, particulièrement performant en multitâche et en jeux.

Le Pixel 9 Pro, bien que très bon dans la gestion de l’IA et des tâches courantes, reste légèrement en retrait en termes de puissance brute.

Côté écran, le Galaxy S25+ dispose d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m².

L’iPhone 16 Pro embarque un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une fréquence de 120 Hz (ProMotion) et une luminosité pouvant atteindre 2 800 cd/m² en HDR.

Enfin, le Pixel 9 Pro propose un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, également 120 Hz, et une luminosité maximale de 1 600 cd/m².

Ainsi, l’iPhone 16 Pro domine en termes de qualité d’affichage pur grâce à une luminosité supérieure et une fidélité colorimétrique exemplaire.

Le Smartphone Samsung arrive en second, avec un très bel affichage, notamment pour le multimédia. Le Pixel 9 Pro reste très bon, mais en léger retrait en luminosité, ce qui peut impacter la lisibilité en plein soleil.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois modèles se montrent très complets, mais avec des approches distinctes.

Le Galaxy S25+ propose un triple capteur : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 12 mégapixels.

Le mobile Apple, fidèle à sa logique d’excellence, intègre également trois capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels offrant un zoom optique x5. La caméra frontale est de 12 mégapixels.

Le Pixel 9 Pro opte pour un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels avec zoom x5. En façade, la caméra selfie est de 10,5 mégapixels.

En comparaison, le Pixel 9 Pro est donc le champion de la photographie, grâce à son traitement logiciel performant, son capteur ultra grand-angle très défini et son zoom optique puissant.

Il est suivi par l’iPhone 16 Pro, dont les clichés bénéficient d’un excellent rendu en toutes circonstances.

Le Galaxy S25+, bien que très bon, reste un cran en dessous sur le traitement du zoom et de l’ultra grand-angle.

Pour la connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G.

Le Galaxy S25+ est doté du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et ne dispose pas de prise jack audio ni d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreinte est situé sous l’écran.

L’iPhone 16 Pro est compatible Wi-Fi 6E, dispose du Bluetooth 5.3, sans prise jack ni émetteur IR. Le déverrouillage repose uniquement sur Face ID, sans lecteur d’empreintes.

Le Pixel 9 Pro offre le Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, pas de prise jack, mais conserve un lecteur d’empreinte sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère central. Le Galaxy S25+ est équipé d’une batterie de 4 900 mAh, qui devrait lui permettre de tenir une journée et demie en usage mixte. Il prend en charge une recharge filaire rapide de 45 W, ainsi que la recharge sans fil jusqu’à 15 W.

L’iPhone 16 Pro possède une batterie d’environ 3 274 mAh. Bien que plus modeste, l’optimisation d’iOS et de la puce A18 Pro permet une autonomie correcte d’environ une journée. Sa recharge filaire atteint 27 W, et il est compatible avec la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W.

Enfin, le Smartphone Google propose une batterie de 5 050 mAh, avec une recharge rapide de 30 W en filaire et 23 W en sans fil.

Ainsi, sur la question de l’autonomie, le Pixel 9 Pro pourrait proposer la meilleure endurance, notamment en veille, suivi du Galaxy S25+ avec sa batterie généreuse.

L’iPhone 16 Pro ferme la marche, limité par sa capacité mais sauvé par son efficacité énergétique. Côté recharge, le Galaxy S25+ reste le plus rapide en filaire, tandis que le Pixel 9 Pro est le plus généreux en recharge sans fil.