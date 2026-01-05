Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?

Voici, dans ce cadre, les trois stars du marché à surveiller de très près pendant ces soldes d’hiver 2026.

Samsung Galaxy S25 : l’intelligence au creux de la main

Le Samsung Galaxy S25 incarne parfaitement la polyvalence et la performance, le tout dans un design compact et séduisant.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, il offre une fluidité exemplaire tout en maîtrisant efficacement la consommation énergétique. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces atteint une luminosité de 2 600 nits, garantissant une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Grâce au nouveau moteur de traitement ProVisual Engine, le Galaxy S25 propose des performances photo dignes d’appareils professionnels. Son capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) capture des clichés nets et détaillés, y compris en basse lumière.

En vidéo, il peut enregistrer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, avec un mode Super HDR capable de gérer efficacement les contrastes extrêmes.

Mais son véritable point fort reste Galaxy AI. Traduction instantanée, retouche photo générative, recherche intelligente : le Galaxy S25 se transforme en véritable assistant personnel.

Lancé début 2025 autour de 900 €, il devrait être l’un des modèles les plus impactés par les promotions, notamment avec l’arrivée prochaine de la génération suivante. Les soldes d’hiver 2026 pourraient donc l’amener à un prix historiquement bas.

Les points forts

Excellente gestion des tâches lourdes sans surchauffe

Format compact et design séduisant

Galaxy AI avec des fonctionnalités avancées et réellement utiles

Qualité d’écran remarquable

Très bonnes performances photo et vidéo

Les limites

Vitesse de charge toujours limitée à 25 W

iPhone 17 : l’iPhone le plus équilibré de l’histoire

L’iPhone 17 Standard marque un tournant dans la stratégie d’Apple. Il s’agit du premier modèle standard à proposer un écran ProMotion à taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Propulsé par la puce A19, il intègre nativement Apple Intelligence, facilitant la gestion des mails, des notifications et même la création d’images.

Son design en aluminium brossé et son nouveau capteur selfie de 24 mégapixels en font l’un des smartphones les plus élégants et séduisants de l’année.

Commercialisé à partir de 969 € lors de sa sortie en septembre 2025, l’iPhone 17 bénéficie rarement de remises directes sur l’Apple Store. En revanche, les soldes d’hiver 2026 permettent souvent de profiter de réductions de 10 à 15 % chez les revendeurs, parfois couplées à des offres forfait.

Les points forts

Écran ProMotion 120 Hz fluide et confortable

Écosystème Apple parfaitement intégré

Apple Intelligence

Autonomie en hausse par rapport aux générations précédentes

Les limites

Absence de zoom optique dédié

Autonomie encore perfectible pour un usage intensif

Google Pixel 10 : le parfait combo photo + IA

Le Google Pixel 10 est sans doute le modèle le plus équilibré de cette sélection. Il embarque la nouvelle puce Tensor G5, entièrement conçue par Google et gravée par TSMC, corrigeant les problèmes de chauffe des générations précédentes.

Son écran Actua de 6,3 pouces atteint une luminosité record de 3 000 nits. Autre évolution majeure cette année : le Pixel 10 standard intègre désormais un téléobjectif optique 5x, lui permettant de rivaliser avec les meilleurs photophones du marché.

Le traitement d’image progresse encore, notamment grâce à un Video Boost optimisé, capable de gérer des séquences 4K HDR avec une fluidité proche de la qualité cinématographique.

Avec l’IA Gemini, le Pixel 10 devient un véritable outil pour les créateurs de contenu. Retouche Magique, fonction Meilleure Prise, fidélité des tons de peau (Real Tone) et capture audio avancée font partie de ses atouts majeurs.

Lancé autour de 900 €, le Pixel 10 est un excellent candidat pour les soldes d’hiver 2026. Google et ses partenaires ont l’habitude de proposer des baisses de prix agressives dès les premières semaines.

Les points forts

Qualité photo exceptionnelle

Puce Tensor G5 stable et économe

7 ans de mises à jour Android garanties

Fonctionnalités IA en avant-première

Design distinctif

Les limites

Recharge sans fil optimale uniquement avec le Pixel Stand

Certaines fonctions IA nécessitent un traitement cloud

Nos conseils pour acheter un smartphone haut de gamme pas cher pendant les soldes d’hiver 2026

Pour profiter pleinement des soldes d’hiver 2026 sans vous tromper, voici quelques recommandations essentielles.

Vérifiez le prix de référence : ne vous fiez pas uniquement au pourcentage de remise affiché. Comparez le prix final avec les tarifs pratiqués en décembre. Méfiez-vous des versions importées : certains modèles US ou Asie peuvent poser des problèmes de compatibilité avec les bandes 5G françaises. Pensez aux accessoires : Samsung, Apple et Google ne fournissent plus de chargeur dans la boîte. Prévoyez ce budget supplémentaire si nécessaire. Soyez réactif : les couleurs et capacités les plus populaires partent souvent en quelques heures. Préparez votre moyen de paiement à l’avance.

Enfin, pour ne manquer aucune pépite, suivez les bons plans et l’actualité des soldes sur LesMobiles. Nos guides d’achat sont mis à jour quotidiennement afin de vous aider à réaliser la meilleure affaire possible sur votre prochain smartphone.