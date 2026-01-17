Soldes : les 3 photophones à acheter pour des photos haut de gamme

Concernant le design, les photophones adoptent des approches différentes notamment pour l’intégration des capteurs photo. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 Ultra présente à l’arrière trois capteurs installés verticalement dépassant à peine et dans un style particulièrement épuré, donnant une impression d’homogénéité entre la partie supérieure et le dos de l’appareil. I y a également d’autres capteurs qui sont disposés juste à côté avec une parfaite intégration, là aussi dans un style pur.

De son côté, l’iPhone 17 Pro mise sur une configuration arrière à trois objectifs alignés dans un bloc rectangulaire surélevé en aluminium, disposés de façon symétrique, tandis que le Xiaomi 15T Pro propose également une triple caméra développée en partenariat avec Leica, avec deux capteurs principaux et un téléobjectif rangés dans un module carré installé dans le coin supérieur à gauche. Il y a un léger rebord avec de très belles finitions.

Sur le plan des coloris proposés, Samsung décline son modèle Ultra dans plusieurs teintes métalliques comme argent, bleu, noir titane et autres finitions exclusives, Apple offre l’iPhone 17 Pro en argent, bleu intense ou orange cosmique, et Xiaomi propose des variantes en noir, gris et mocha gold, ajoutant ainsi une palette de choix selon les goûts personnels.

Quant à la compacité, l’iPhone 17 Pro, avec ses dimensions plus contenues autour de 150 mm de hauteur et un poids proche de 204 g, se situe comme le plus petit et le plus léger de ce trio, suivi de près par le Xiaomi 15T Pro dont la hauteur avoisine celle des grands standards avec un gabarit légèrement plus imposant, tandis que le Galaxy S25 Ultra, de plus grande superficie et pesant environ 218 g, se démarque comme le plus grand et légèrement plus lourd.

Enfin, tous ces modèles sont certifiés étanches avec un indice IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière selon des standards similaires, une caractéristique commune appréciée pour un usage en extérieur sans souci majeur d’exposition accidentelle à l’humidité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur l’aspect des performances, chaque photophone propose une configuration matérielle haut de gamme, mais avec des orientations différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de mémoire vive, tandis que le iPhone 17 Pro intègre la puce Apple A19 Pro avec également 12 Go de mémoire vive, architecture optimisée pour l’écosystème iOS, et le Xiaomi 15T Pro est motorisé par un MediaTek Dimensity 9400+, lui aussi accompagné de 12 Go de RAM, standards qui placent ces appareils dans la catégorie premium. Quant au stockage interne, chacun propose des variantes allant de 256 Go à 1 To, mais aucun ne permet d’étendre la mémoire via une carte microSD, ce qui impose de bien choisir sa capacité dès l’achat.

Classés par puissance brute en usage intensif, et notamment pour des traitements exigeants comme le rendu photo ou la vidéo 4K, l’iPhone 17 Pro, grâce à l’optimisation de sa puce A19 Pro pour les tâches complexes combinant CPU et GPU, arrive en tête, suivi très proche par le Galaxy S25 Ultra qui, avec son Snapdragon 8 Elite, se positionne comme une référence Android en termes de puissance, enfin le Xiaomi 15T Pro, bien que très compétitif avec son Dimensity 9400+, complète ce trio en offrant une grande puissance tout en visant des usages très polyvalents.

En termes d’écran, le Galaxy S25 Ultra dispose d’une dalle AMOLED de grande dimension, environ 6,9 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’iPhone 17 Pro propose un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces avec la technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz, procurant une expérience visuelle fluide et précise.

Enfin, le Xiaomi 15T Pro se distingue par une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement plus élevé jusqu’à 144 Hz, offrant une fluidité perceptible particulièrement pour les jeux et les contenus dynamiques.

Ainsi, pour la qualité d’affichage combinée à l’équilibre entre taille et définition, le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro se disputent la première place selon les préférences d’usage, tandis que le Xiaomi 15T Pro attire l’attention par sa grande surface et son taux de rafraîchissement supérieur qui améliore l’interactivité à l’écran.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La configuration photo de ces modèles témoigne de leurs ambitions respectives dans la capture d’images haut de gamme. En effet, le Galaxy S25 Ultra propose une organisation à quatre capteurs arrière dominée par un capteur principal de 200 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs pour des zooms optiques variés, ce qui permet de couvrir un large spectre de distances et de conditions lumineuses.

De son côté, l’iPhone 17 Pro mise sur un module triple objectif, chacun de 48 mégapixels avec grand-angle, ultra grand-angle et téléphoto, soutenus par l’écosystème logiciel Apple pour un rendu fidèle des couleurs et une capture vidéo avancée, ainsi qu’un capteur frontal orienté selfie de 18 mégapixels équipé de fonctionnalités comme Center Stage. Enfin, le Xiaomi 15T Pro intègre également un triple capteur photo avec deux capteurs de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec des optiques co-développées avec Leica qui privilégient un rendu naturel, ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels pour des portraits détaillés.

En matière de connectivité, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15T Pro supportent les dernières normes Wi-Fi 7 et la 5G, tandis que l’iPhone 17 Pro offre aussi la connectivité 5G et Wi-Fi 6/7 selon standards Apple, avec en outre la technologie MagSafe pour les accessoires.

Concernant les technologies sans fil additionnelles, Apple inclut la compatibilité avec Ultra Wideband et plusieurs standards de positionnement. Aucun des trois appareils ne propose une prise audio jack classique, indiquant une orientation vers des accessoires sans fil. Enfin, en termes de sécurité biométrique, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15T Pro optent pour un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran, tandis que l’iPhone 17 Pro utilise la reconnaissance faciale Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie de ces photophones varie également en fonction des batteries intégrées et des technologies de recharge. Ainsi, le Xiaomi 15T Pro dispose d’une batterie généreuse de 5500 mAh, souvent associée à une grande endurance même en usage intensif, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra intègre une batterie de 5000 mAh, optimisée par son SoC et son interface pour tenir une journée complète dans la plupart des scénarios, et l’iPhone 17 Pro possède une batterie plus modeste autour de 3988 mAh mais bénéficie d’une gestion énergétique très efficace grâce à l’intégration étroite du matériel et du logiciel.

Quant à la recharge, chacun des trois modèles supporte la recharge rapide filaire et la recharge sans fil, le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro offrant aussi la recharge sans fil inversée ou un mode d’alimentation d’accessoires compatible avec des standards récents. En termes de puissance, le Xiaomi 15T Pro se distingue par une capacité de charge rapide filaire jusqu’à 90 W et sans fil 50 W, permettant une restitution d’énergie importante en peu de temps, tandis que le Samsung et l’Apple offrent des vitesses de recharge compatibles avec leurs normes respectives, bien que légèrement inférieures, mais bénéficiant d’intégrations système qui optimisent la longévité de la batterie.

