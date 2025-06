Top 3 des smartphones à moins de 300 € pendant les soldes d’été

Les trois smartphones abordés dans ce comparatif présentent des approches de design bien distinctes, à la fois dans l’esthétique générale et dans l’agencement de leurs modules photo. Le Redmi Note 14 Pro Plus arbore un dos en verre avec un cadre plat en aluminium, offrant une apparence sobre et épurée. Ses capteurs photo sont regroupés dans un large bloc rectangulaire en haut à gauche, légèrement proéminent. Le Samsung Galaxy A36 opte quant à lui pour une approche plus minimaliste : ses trois capteurs sont intégrés de façon verticale, sans îlot apparent, directement incrustés dans la coque arrière. Le profil du A36 est plat, avec des tranches métalliques qui renforcent son aspect soigné. Enfin, le CMF Phone (1), signé par la sous-marque de Nothing, mise sur un design modulaire original, avec des vis apparentes et un dos personnalisable. Il n’a que deux capteurs à l’arrière, placés à la verticale dans un îlot discret. Son profil est légèrement arrondi, ce qui facilite la prise en main.

En ce qui concerne les dimensions, le plus petit smartphone est le CMF Phone (1), qui est aussi le plus léger avec un poids d’environ 197 grammes. À l’inverse, le Redmi Note 14 Pro Plus est le plus grand et également le plus lourd, avec un poids avoisinant les 204 grammes. Le Galaxy A36 se place entre les deux, tant en taille qu’en poids.

Du point de vue de l’étanchéité, seule une partie des modèles proposés offre une réelle protection. Le Redmi Note 14 Pro Plus dispose d’une certification IP68, ce qui garantit une résistance totale à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes). Le Galaxy A36 est certifié IP67, ce qui lui permet aussi une bonne résistance, bien que légèrement inférieure. En revanche, le CMF Phone (1) ne propose aucune certification d’étanchéité, ce qui pourrait constituer une limite pour les utilisateurs exposés à des environnements humides.

Les options de couleur varient également selon les modèles : le Redmi Note 14 Pro Plus est disponible en noir, bleu nuit et blanc nacré ; le Galaxy A36 se décline en bleu ciel, noir graphite et vert sauge ; tandis que le CMF Phone (1) est proposé en noir, orange et bleu clair. Ces différences d’approche traduisent des stratégies esthétiques distinctes, chacun des modèles visant un public bien ciblé.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances pures, les trois smartphones s’appuient sur des processeurs de dernière génération adaptés à leur segment tarifaire, bien qu’avec des différences notables en termes de puissance. Le Redmi Note 14 Pro Plus est équipé du SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, une puce gravée en 4 nm qui garantit de solides performances en multitâche comme en jeu, surtout couplée à 8 Go de mémoire vive (RAM) et à 256 Go de stockage interne. Ce dernier n’est toutefois pas extensible par carte micro SD.

Le Samsung Galaxy A36 embarque quant à lui le Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm, également gravé en 4 nm. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte micro SD, ce qui constitue un avantage appréciable. Enfin, le CMF Phone (1) se contente d’un processeur MediaTek Dimensity 7300, un modèle de milieu de gamme plus modeste mais efficient. Il est proposé avec 6 ou 8 Go de RAM selon les configurations, et 128 ou 256 Go de stockage, avec également un port micro SD pour étendre la mémoire.

En termes de hiérarchie des performances, le Redmi Note 14 Pro Plus se place en tête grâce à son Dimensity 7200 Ultra plus véloce et sa mémoire vive généreuse. Il est suivi de près par le Galaxy A36, qui reste fluide dans la majorité des usages quotidiens. Le CMF Phone (1) ferme la marche, bien qu’il suffise pour des tâches classiques comme la navigation web ou les réseaux sociaux.

Côté affichage, les trois modèles proposent des écrans AMOLED, mais avec des spécificités qui méritent d’être détaillées. Le Redmi Note 14 Pro Plus dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale qui peut atteindre jusqu’à 1800 cd/m², ce qui le rend parfaitement lisible même en plein soleil. Son écran est plat.

Le Samsung Galaxy A36 n’est pas en reste, avec également une dalle AMOLED de 6,6 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1300 cd/m². Son écran est plat lui aussi, bien calibré et fidèle dans la reproduction des couleurs.

Le CMF Phone (1) propose une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais une luminosité maximale un peu en retrait, autour de 1100 cd/m². Son écran est aussi plat. Bien que légèrement plus grand, il n’offre pas la même précision dans les contrastes et la gestion de la lumière ambiante que ses concurrents.

Ainsi, si l’on classe ces modèles par intérêt global en matière d’affichage, le Redmi Note 14 Pro Plus arrive en première position grâce à sa luminosité et sa réactivité. Le Galaxy A36 suit de près, tandis que le CMF Phone (1), bien que satisfaisant pour un usage courant, reste un cran en dessous.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’un des critères de choix majeurs pour un smartphone réside aujourd’hui dans ses capacités photographiques. Le Redmi Note 14 Pro Plus propose une configuration ambitieuse pour sa gamme, avec un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1,65, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie est de 16 mégapixels. Cette combinaison permet de réaliser des clichés très détaillés, en particulier dans de bonnes conditions lumineuses.

Le Galaxy A36 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels également. La caméra frontale est de 13 mégapixels. Les performances photo sont équilibrées, avec une bonne gestion de la colorimétrie et du contraste, bien que moins détaillées que celles du modèle de Xiaomi.

Le CMF Phone (1), plus modeste sur ce terrain, intègre un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de type portrait de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve une caméra de 16 mégapixels. Ce module assure des prises de vue correctes, mais montre ses limites dès que la lumière vient à manquer.

En somme, le Redmi Note 14 Pro Plus domine clairement cette partie grâce à son capteur très haute définition et une bonne polyvalence. Il est suivi par le Galaxy A36, tandis que le CMF Phone (1), s’il se défend pour un usage occasionnel, reste plus limité.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et prennent en charge le Bluetooth 5.3. En ce qui concerne le Wi-Fi, le Redmi Note 14 Pro Plus et le Galaxy A36 prennent en charge le Wi-Fi 6, tandis que le CMF Phone (1) reste limité au Wi-Fi 5. Aucun des trois smartphones ne dispose de prise audio jack, ce qui oblige à utiliser un adaptateur ou des écouteurs sans fil. Aucun n’intègre non plus d’émetteur infrarouge.

Pour le lecteur d’empreintes digitales, les Redmi Note 14 Pro Plus et Galaxy A36 le proposent sous l’écran, ce qui offre une expérience utilisateur fluide et pratique. Le CMF Phone (1), quant à lui, intègre le capteur sur le bouton de mise en veille situé sur la tranche, une solution classique mais moins moderne.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les trois modèles présentent des configurations similaires en capacité brute, mais la gestion logicielle et matérielle joue un rôle décisif. Le Redmi Note 14 Pro Plus embarque une batterie de 5000 mAh, tout comme le Galaxy A36. Le CMF Phone (1) dispose également d’une batterie de 5000 mAh. Sur le papier, tous sont donc équivalents, mais dans les faits, le processeur plus économe du CMF Phone (1) pourrait lui permettre une meilleure endurance en usage modéré, notamment grâce à un écran légèrement moins lumineux.

Cependant, les capacités de recharge varient significativement. Le Redmi Note 14 Pro Plus se distingue par une charge filaire de 120 W, permettant de passer de 0 à 100 % en moins de 20 minutes dans les conditions optimales. C’est un atout non négligeable pour les utilisateurs pressés. Le Galaxy A36 offre une charge rapide de 25 W, plus modeste, nécessitant environ une heure pour une recharge complète. Le CMF Phone (1) propose une recharge filaire de 33 W, positionnée entre les deux.

Concernant la recharge sans fil, seul le Redmi Note 14 Pro Plus la prend en charge, mais de manière limitée, à 15 W. Le Galaxy A36 et le CMF Phone (1) ne proposent aucune forme de recharge sans fil, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs habitués à cette commodité.