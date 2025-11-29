Top 3 des smartphones qui tiennent plus de 48 h sans recharge (usage intensif)

Chacun des trois smartphones de notre comparatif du jour propose une approche singulière en matière de design. Ainsi, le OnePlus 15 arbore un profil plat aux lignes nettes et à la finition mate. À l’arrière, ses capteurs photo sont disposés dans un carré aux coins arrondis au niveau supérieur à gauche, au dos. Il fait clairement figure de smartphone haut de gamme. De son côté, le Honor Magic7 Lite adopte, quant à lui, un dos légèrement incurvé sur les bords avec un module photo circulaire proéminent placé au centre, dans lequel sont intégrés les différents capteurs. Notez les bords qui sont particulièrement travaillés. Enfin, le Zenfone 11 Ultra d’Asus présente pour sa part un design plus anguleux, avec un dos également plat, et un module photo rectangulaire décalé sur la gauche, abritant les trois capteurs alignés verticalement.

En ce qui concerne les couleurs, le OnePlus 15 est proposé en noir mat, argent et vert sapin. Le Honor Magic7 Lite est disponible en noir, bleu nuit et argent irisé. Le Zenfone 11 Ultra, enfin, est proposé en bleu foncé, gris clair et noir. Le profil du OnePlus 15 et du Zenfone 11 Ultra est plat, tandis que celui du Honor Magic7 Lite est légèrement incurvé pour une meilleure prise en main.

Côté gabarit, le Honor Magic7 Lite est le plus compact des trois, tandis que le Zenfone 11 Ultra est le plus grand en diagonale. Le plus léger est également le Honor Magic7 Lite, avec un poids contenu d’environ 190 grammes, contre près de 225 grammes pour le Zenfone 11 Ultra, qui est le plus lourd du trio.

Enfin, tous les modèles sont certifiés étanches selon des normes différentes. Le OnePlus 15 dispose d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière de haut niveau. Le Zenfone 11 Ultra se contente d’une certification IP65, un peu plus modeste, mais suffisante pour résister à des éclaboussures. Le Honor Magic7 Lite, lui, est officiellement certifié IP65, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et aux projections d’eau mais à l’immersion. Par contre, il profite d’une certification 5 étoiles SGS ce qui veut dire qu’il est capable de résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres de hauteur.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les différences entre ces trois smartphones sont significatives. En effet, le OnePlus 15 est doté d’une batterie de 7300 mAh, ce qui lui permet de tenir largement plus de deux jours en usage standard, et jusqu’à 48 heures en usage intensif avec streaming, jeux ou navigation GPS. Le Honor Magic7 Lite possède une batterie de 6600 mAh, capable elle aussi de franchir la barre des 48 heures en conditions exigeantes. Enfin, le Zenfone 11 Ultra embarque une batterie de 5500 mAh, une capacité correcte, mais qui ne lui permet pas de rivaliser avec les deux autres en autonomie soutenue.

En ce qui concerne la recharge, le OnePlus 15 se démarque une nouvelle fois, avec une charge filaire de 120 W qui permet de récupérer 100 % de la batterie en moins de 30 minutes. Il prend aussi en charge la recharge sans fil jusqu’à 50 W. Le Honor Magic7 Lite offre une charge rapide à 66 W, sans compatibilité avec la recharge sans fil. Le Asus Zenfone 11 Ultra propose quant à lui une recharge filaire à 65 W et une recharge sans fil à 15 W.

Ainsi, pour une autonomie maximale doublée d’une charge ultra rapide, le OnePlus 15 est sans conteste le modèle le plus endurant et le plus pratique. Le Honor Magic7 Lite reste un excellent choix dans cette catégorie, malgré l’absence de recharge sans fil. Le Zenfone 11 Ultra, bien qu’efficace, est en retrait sur cette dimension.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous leur coque, ces trois smartphones reposent sur des configurations techniques différentes. Le OnePlus 15 est propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 4, un SoC très haut de gamme qui combine puissance de calcul et efficience énergétique. Il est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive (RAM), avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To, non extensibles par carte micro SD. Le Honor Magic7 Lite embarque quant à lui un processeur MediaTek Dimensity 8300, une puce de milieu de gamme performante mais qui ne rivalise pas avec les meilleurs processeurs du moment. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, également non extensible. L’Asus Zenfone 11 Ultra se distingue avec le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur encore très haut de gamme, épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage non extensible.

Ainsi, le classement en termes de puissance brute place le OnePlus 15 en première position, grâce à son Snapdragon 8 Gen 4, suivi de près par le Zenfone 11 Ultra avec son Snapdragon 8 Gen 3. Le Honor Magic7 Lite arrive en dernière position, son SoC Dimensity étant nettement moins performant, bien qu’efficace pour un usage standard.

Concernant l’affichage, le OnePlus 15 propose un écran AMOLED plat de 6,82 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale dépassant les 2600 cd/m², ce qui garantit une excellente lisibilité même en plein soleil. Le Zenfone 11 Ultra est équipé d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, également à 120 Hz, avec une luminosité de pointe avoisinant les 2500 cd/m². Le Honor Magic7 Lite propose un écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais une luminosité légèrement inférieure, autour de 1500 cd/m².

En termes de qualité d’affichage, le OnePlus 15 domine grâce à sa très haute luminosité et à la précision de sa dalle. Le Zenfone 11 Ultra suit de près, avec une expérience visuelle fluide et lumineuse. Le Honor Magic7 Lite, malgré son écran incurvé élégant, reste en retrait du fait de sa luminosité inférieure. Toutefois, c’est le smartphone du comparatif qui a l’écran le plus solide.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du point de vue de la photographie, le OnePlus 15 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Il dispose également d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies. Le Honor Magic7 Lite est plus modeste : il propose un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Son appareil photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin, l’Asus Zenfone 11 Ultra offre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un capteur téléphoto de 32 mégapixels. En façade, on retrouve un capteur de 32 mégapixels.

En matière de qualité photo, le OnePlus 15 se distingue clairement, avec une configuration très complète et un excellent rendu global. Il est suivi de près par le Zenfone 11 Ultra, performant dans toutes les situations. Le Honor Magic7 Lite, avec son matériel plus basique, est en retrait, notamment en faible luminosité.

Pour la connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 6E. Seul le OnePlus 15 prend en charge le Wi-Fi 7, ce qui le rend plus performant dans ce domaine. En revanche, tous disposent du Bluetooth 5.3 ou supérieur. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est situé sous l’écran sur les trois appareils.

