Top 3 Les Mobiles : notre sélection des smartphones les plus en vogues sur le site (le troisième va vous surprendre)

Le design des trois smartphones sélectionnés montre des orientations stylistiques distinctes. Tout d’abord, l’iPhone 17 adopte un format compact avec des tranches plates et un dos en verre infusé de couleur. Les capteurs photo y sont organisés dans un module carré situé dans l’angle supérieur gauche, en toute discrétion. Ce modèle existe en cinq coloris : noir, blanc, bleu brume, sauge et lavande.

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung, quant à lui, mise sur une approche plus massive avec un châssis en titane et des bords plus arrondis. Les capteurs photo sont alignés verticalement et placés directement sur la coque arrière, sans module unifié, renforçant l’impression d’un appareil résolument haut de gamme. Il est décliné en de nombreuses couleurs comme le noir titane, argent titane, gris, blanc, bleu, vert jade ou encore or rose.

De son côté, le Redmi Note 14 Pro adopte un design plus conventionnel, avec des bords légèrement arrondis et un dos en verre simple. Les capteurs photo sont intégrés dans un bloc rectangulaire positionné au centre supérieur du dos. Il est disponible en noir, bleu et violet.

En termes de dimensions, l’iPhone 17 est le plus petit et le plus léger des trois. Le Redmi Note 14 Pro se positionne comme un compromis. Le Galaxy S25 Ultra est clairement le plus imposant et le plus lourd. Côté étanchéité, l’iPhone 17 et le Galaxy S25 Ultra disposent tous deux d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et une immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté puissance, les trois modèles sélectionnés embarquent des processeurs très différents qui reflètent leur positionnement respectif sur le marché. L’iPhone 17 est propulsé par la puce A19, une puce maison développée par Apple avec un processeur à six cœurs, un GPU à cinq cœurs et un moteur neuronal dédié. Il est épaulé par 8 Go de mémoire vive, avec des capacités de stockage interne allant de 256 à 512 Go. L’extension via carte microSD n’est pas possible, comme sur la majorité des modèles Apple.

Le Galaxy S25 Ultra, pour sa part, est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, spécialement optimisé pour les modèles Galaxy. Il est décliné avec 12 ou 16 Go de RAM, selon les versions, et des options de stockage internes allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’ajout de carte microSD.

Enfin, le Redmi Note 14 Pro se distingue par l’intégration du MediaTek Dimensity 7300‑Ultra. Il propose entre 8 et 12 Go de RAM, un stockage allant de 256 à 512 Go, et offre, lui, la possibilité d’ajouter une carte microSD, un avantage non négligeable si vous préférez stocker vos données dans votre smartphone.

Sur le volet de l’affichage, l’iPhone 17 est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz grâce à la technologie ProMotion. Il affiche une résolution de 1206 x 2622 pixels et atteint une luminosité maximale de 3000 cd/m² en extérieur. L’écran est plat, ce qui facilite la manipulation et la lisibilité. Le Galaxy S25 Ultra propose un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, également avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. Sa résolution est plus élevée (1440 x 3120 pixels), avec une luminosité maximale atteignant environ 2600 cd/m². Enfin, le Redmi Note 14 Pro offre un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220 x 2712 pixels, un rafraîchissement à 120 Hz, et une luminosité qui peut aussi atteindre 3000 cd/m² selon les conditions d’utilisation.

En termes de qualité d’écran, le Galaxy S25 Ultra se distingue grâce à sa très haute résolution, sa diagonale imposante et sa fréquence adaptative, ce qui en fait un appareil idéal pour les usages multimédias. L’iPhone 17 suit de près avec une dalle très lumineuse, fluide et fidèle dans l’affichage des couleurs. Le Redmi Note 14 Pro, bien qu’offrant une expérience tout à fait satisfaisante, se positionne en retrait avec une résolution moindre et une technologie d’affichage un peu moins avancée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones comparés adoptent des configurations photo très variées, reflétant leurs ambitions respectives. L’iPhone 17 est doté de deux capteurs arrière, chacun de 48 mégapixels. Le capteur principal est stabilisé optiquement et s’accompagne d’un ultra grand-angle destiné à capturer des paysages ou des scènes élargies. La caméra frontale, dédiée aux selfies et aux appels vidéo, atteint 18 mégapixels. Ce système repose sur un traitement d’image avancé qui privilégie la précision des détails et la fidélité des couleurs, notamment en basse lumière.

Le Galaxy S25 Ultra, pour sa part, mise sur un impressionnant module photo. Il embarque un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif qui peut varier entre 10 et 50 mégapixels selon la version, avec des capacités de zoom optique importantes. La caméra frontale atteint 12 mégapixels. Cette configuration se veut particulièrement complète pour les utilisateurs exigeants, tant en photographie qu’en vidéo.

Enfin, le Redmi Note 14 Pro n’est pas en reste avec lui aussi un capteur principal de 200 mégapixels. Toutefois, les autres capteurs ne sont pas aussi mis en avant, et l’expérience photographique reste plus modeste en dehors du capteur principal. Le capteur à selfie est également moins bien défini dans les fiches disponibles.

En comparant les capacités de chacun, le Galaxy S25 Ultra l’emporte clairement en termes de polyvalence et de qualité, notamment grâce à son module très complet et ses performances en zoom. L’iPhone 17 suit avec un système photo efficace et équilibré, notamment pour les portraits et les scènes de nuit, mais limité à deux capteurs. Le Redmi Note 14 Pro mise sur la résolution brute de son capteur principal, mais sans offrir la même profondeur fonctionnelle que ses concurrents.

Sur le plan de la connectivité, les trois modèles intègrent bien entendu la 5G. Le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 proposent des connexions Wi‑Fi de dernière génération, avec une compatibilité Wi‑Fi 7 pour l’iPhone et un très haut débit pour le Samsung. Le Redmi Note 14 Pro, quant à lui, est équipé du Wi‑Fi 6, ce qui reste suffisant pour la grande majorité des usages.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour fonctionner, le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, une capacité qui le positionne d’emblée comme un appareil endurant. Cette batterie généreuse, combinée à une gestion énergétique optimisée par son processeur, lui permet de tenir aisément une journée complète d’usage intensif, voire davantage selon les scénarii. L’iPhone 17, de son côté, intègre une batterie dont la capacité est légèrement inférieure, avoisinant les 3700 mAh. Néanmoins, Apple compense cette différence par une optimisation logicielle très poussée. Dans les faits, l’autonomie reste compétitive mais légèrement en retrait par rapport au Galaxy, surtout lors d’un usage multimédia soutenu.

Enfin, le Redmi Note 14 Pro propose une batterie de 5350 mAh, ce qui lui confère une très bonne autonomie sur le papier. Grâce à son écran AMOLED et à son processeur milieu de gamme, moins énergivore, ce modèle peut offrir des performances durables sur deux journées en usage modéré.

En matière de recharge, le Redmi Note 14 Pro se montre particulièrement efficace avec une charge filaire rapide de 45 W, permettant une recharge complète en moins d’une heure. Le Galaxy S25 Ultra propose également une recharge rapide dans des proportions comparables, avec une puissance de 45 W également. De plus, il prend en charge la recharge sans fil, ce qui le rend particulièrement polyvalent.

L’iPhone 17, pour sa part, conserve la technologie MagSafe, qui permet une recharge sans fil magnétique. Cependant, la puissance de charge filaire reste modérée comparée aux standards concurrents.

En résumé, si l’on s’en tient uniquement à la capacité brute de la batterie, le Redmi Note 14 Pro prend l’avantage, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra. En revanche, en termes de recharge sans fil et de fonctionnalités annexes, le Galaxy reste le modèle le plus complet. L’iPhone 17, bien qu’efficace, reste en retrait sur la recharge rapide mais compense par une optimisation logicielle.

