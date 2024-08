Top 5 des Smartphones à moins de 300 € pour la rentrée 2024 !

Les designs des smartphones sélectionnés varient largement en termes de placement des capteurs photo et de finitions. Le Google Pixel 6 Pro présente une bande distinctive à l'arrière qui occupe toute la largeur de l'appareil, intégrant les capteurs photo de manière horizontale. En revanche, le Samsung Galaxy A34 adopte un design minimaliste où les capteurs photo semblent simplement posés sur la coque sans aucun artifice. Le Redmi Note 13 Pro dispose d'un design avec des profils plats et les capteurs photo sont alignés sur une plaque à l'arrière, tandis que le Honor Magic6 Lite choisit un cercle large pour intégrer ses capteurs, ajoutant une touche d'originalité inspirée de l'horlogerie avec une finition « clous de Paris ». Enfin, le Poco X6 Pro opte pour un style asymétrique avec ses capteurs disposés sur une plaque dans le coin supérieur gauche qui semble se prolonger sur la largeur de l'appareil.

Les profils des smartphones sont également variés : plats pour le Redmi Note 13 Pro, et légèrement arrondis pour les autres modèles. Côté coloris, le Google Pixel 6 Pro est disponible en jaune, neige ou noir, le Samsung Galaxy A34 en argenté, graphite, lavande et lime (jaune), le Redmi Note 13 Pro en noir, violet et bleu, le Honor Magic6 Lite en noir, vert et orange (finition similicuir), et le Poco X6 Pro en noir, gris ou jaune (simili-cuir).

Les dimensions des smartphones varient également, offrant des options différentes pour ceux qui préfèrent les appareils plus compacts ou plus grands. Le Poco X6 Pro est le plus petit avec une hauteur de 160,45 mm, une largeur de 74,34 mm et une épaisseur de 8,25 mm (8,35 mm pour la version simili-cuir). Il est aussi le plus léger avec un poids de 186 grammes (190 grammes pour la version en jaune). Le Samsung Galaxy A34 est un peu plus large (78,1 mm) mais reste relativement léger à 199 grammes. À l'opposé, le Google Pixel 6 Pro est le plus grand avec une hauteur de 163,9 mm et un poids de 210 grammes, ce qui en fait également le smartphone le plus lourd de cette sélection. Le Honor Magic6 Lite, mesurant 163,6 mm de hauteur, est plus léger avec 185 grammes, tandis que le Redmi Note 13 Pro reste compact avec 161,2 mm de hauteur et 187 grammes.

Les capacités de batterie des smartphones influencent grandement leur autonomie. Le Honor Magic6 Lite se distingue avec la plus grande batterie de 5300 mAh, promettant potentiellement la meilleure autonomie. Les Pixel 6 Pro, Galaxy A34, et Poco X6 Pro disposent de batteries de 5000 mAh, ce qui devrait assurer une journée complète d'utilisation modérée. Le Redmi Note 13 Pro se situe juste au-dessus avec 5100 mAh. Concernant les vitesses de recharge, le Redmi Note 13 Pro et le Poco X6 Pro supportent une charge rapide de 67 watts, garantissant une recharge très rapide. Le Google Pixel 6 Pro prend en charge une charge rapide de 23 watts, ainsi qu'une charge sans fil de 23 watts et une charge inversée, offrant plus de flexibilité. Le Galaxy A34 et le Honor Magic6 Lite supportent respectivement 25 watts et 35 watts en charge filaire, sans option de recharge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En termes de puissance, les smartphones se différencient par leurs processeurs et capacités de mémoire vive. Le Google Pixel 6 Pro est équipé du processeur Tensor et propose 12 Go de RAM, ce qui en fait l'un des plus performants de cette sélection. Vient ensuite le Redmi Note 13 Pro avec le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 et des options de 8 ou 12 Go de RAM. Le Poco X6 Pro utilise le MediaTek Dimensity 8300-Ultra et propose également 8 ou 12 Go de RAM. Le Honor Magic6 Lite est équipé d'un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de RAM, et enfin, le Galaxy A34 utilise le MediaTek Dimensity 1080 avec 6 ou 8 Go de RAM. En termes de stockage, seuls le Galaxy A34 et le Redmi Note 13 Pro offrent la possibilité d'extension via carte microSD, ce qui peut être un avantage pour certains utilisateurs.

Tous les smartphones de cette sélection possèdent des écrans AMOLED, mais les tailles et les spécifications varient. Le Google Pixel 6 Pro propose le plus grand écran de 6,7 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie HDR10+, garantissant une expérience visuelle de haute qualité. Le Honor Magic6 Lite, avec son écran incurvé de 6,78 pouces, offre une bonne luminosité de 1200 cd/m². Le Redmi Note 13 Pro et le Poco X6 Pro ont tous deux des écrans de 6,67 pouces avec une excellente luminosité maximale de 1800 cd/m². Enfin, le Galaxy A34 est légèrement plus petit avec 6,6 pouces mais offre une bonne qualité d'affichage avec HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques des smartphones sont cruciales pour beaucoup d'utilisateurs. Le Redmi Note 13 Pro se démarque avec son capteur principal de 200 mégapixels, offrant des détails exceptionnels, suivi par le Honor Magic6 Lite avec un capteur principal de 108 mégapixels. Le Google Pixel 6 Pro combine un capteur principal de 50 mégapixels avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Le Galaxy A34 et le Poco X6 Pro offrent des configurations plus modestes mais efficaces, avec des capteurs principaux de 48 et 64 mégapixels respectivement.

Tous les modèles pris en compte prennent en charge la connectivité 5G et sont équipés de la technologie NFC. Le Google Pixel 6 Pro est le plus complet avec une certification IP68, garantissant une résistance maximale à l'eau et à la poussière. Le Galaxy A34 est certifié IP67, tandis que le Redmi Note 13 Pro et le Poco X6 Pro ont une certification IP54, et le Honor Magic6 Lite est certifié IP53. Côté Wi-Fi, les modèles varient entre les versions 5 et 6E, le Pixel 6 Pro offrant la connectivité Wi-Fi 6E la plus avancée. Enfin, tous les modèles sauf le Pixel 6 Pro disposent d'une prise audio jack.