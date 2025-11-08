Tous les smartphones se ressemblent ? Notre sélection des smartphones qui font la différence (et tout aussi bons qu'iPhone et Samsung)

En matière de design, ces trois smartphones affichent des identités visuelles bien distinctes. Le Nothing Phone (3) conserve ainsi l’esthétique si particulière de la marque avec un dos transparent qui révèle certains éléments internes et un système lumineux original. Les trois capteurs photo arrière sont disposés dans le coin supérieur gauche. Les bords du téléphone sont plats, donnant une impression de robustesse. Il est décliné en noir et en blanc. De son côté, le Nothing Phone (3a) Lite, tout en restant fidèle à l’identité visuelle de la marque, propose un design plus simplifié avec également un dos en verre et une finition mate. Il est plus fin avec un profil de 8,3 mm et pèse 199 grammes. Il est proposé en noir et en blanc également.

Quant au Asus ROG Phone 8 Pro, il s’adresse à un public amateur de gaming. Son design est plus affirmé, avec une coque arrière noire mate et un agencement des capteurs photo en triangle décalé à gauche. Le dos affiche aussi des éléments visuels lumineux dédiés aux notifications et aux jeux. Son profil est arrondi sur les bords pour une meilleure prise en main et son poids atteint 225 grammes, ce qui en fait le modèle le plus lourd de notre sélection. À l’opposé, le modèle le plus léger est donc le Nothing Phone (3a) Lite. En termes de gabarit, le Nothing Phone (3) est le plus compact, tandis que l’Asus est le plus grand. Côté étanchéité, le Phone (3) et le ROG Phone 8 Pro bénéficient tous deux d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, tandis que le 3a Lite se contente d’une certification IP54, plus limitée en matière de protection.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les écarts entre ces trois smartphones sont significatifs. En effet, le Nothing Phone (3) embarque le processeur Snapdragon 8s Gen 4, une puce récente et très performante qui offre une excellente fluidité pour les usages exigeants. Il est proposé avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage allant de 256 à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Nothing Phone (3a) Lite, plus accessible, repose sur un processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro, épaulé par 8 Go de mémoire vive et un stockage interne de 128 ou 256 Go. Il permet l’ajout d’une carte microSD, ce qui représente un avantage appréciable pour un appareil de cette gamme. Enfin, le Asus ROG Phone 8 Pro domine le classement des performances avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3, accompagné d’une mémoire vive pouvant atteindre 24 Go et d’un stockage interne allant jusqu’à un téraoctet en technologie UFS 4.0. Ce modèle ne propose pas d’extension via microSD.

Du côté des écrans, là encore, chaque appareil adopte une approche différente, même si tous reposent sur la technologie OLED ou AMOLED. Le Nothing Phone (3) propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1260 x 2800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz. L’écran est plat, offrant une expérience visuelle très fluide, adaptée aussi bien à la navigation qu’à la vidéo. Le Nothing Phone (3a) Lite, lui, est équipé d’un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition de 1080 x 2392 pixels et une fréquence également de 120 hertz. Il reste plat, mais sa résolution inférieure le positionne légèrement en retrait par rapport au Phone (3).

En comparaison, le Asus ROG Phone 8 Pro surpasse ses concurrents sur ce point avec un écran AMOLED de 6,78 pouces doté d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cette fréquence élevée est particulièrement utile pour les joueurs mobiles à la recherche de la meilleure réactivité possible. Sa définition est de 2400 x 1080 pixels, légèrement inférieure à celle du Phone (3), mais suffisante pour garantir une excellente qualité d’image. La dalle est en outre conçue pour gérer dynamiquement les taux de rafraîchissement, améliorant ainsi l’autonomie.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant la photographie, le Nothing Phone (3) est le plus ambitieux avec trois capteurs arrière de 50 mégapixels chacun. L’un est dédié à la photographie classique, un autre à l’ultra-grand-angle, et le troisième offre un zoom optique x3 grâce à un téléobjectif. À l’avant, il intègre également un capteur de 50 mégapixels pour les selfies, ce qui est notable pour un smartphone de cette gamme. Le Nothing Phone (3a) Lite, plus modeste, dispose d’un module principal de cinquante mégapixels, complété par un ultra-grand-angle de huit mégapixels et un capteur macro de deux mégapixels, avec un capteur avant de seize mégapixels. Cette configuration reste correcte pour un usage quotidien, mais s’adresse moins aux amateurs de photo exigeants.

Le Asus ROG Phone 8 Pro, quant à lui, propose également un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif offrant un zoom optique x3. En façade, le capteur selfie atteint 32 mégapixels. Ce modèle mise donc sur la polyvalence, avec des options intéressantes pour le zoom et les prises de vue en grand angle.

En comparant les trois modèles, le Nothing Phone (3) ressort comme le plus complet pour la photographie, grâce à trois capteurs de même résolution élevée et à un capteur frontal également performant. Le Asus ROG Phone 8 Pro suit de près, avec un équipement bien équilibré. Le Nothing Phone (3a) Lite, enfin, reste adapté à un usage plus classique, avec des performances photo honorables pour sa gamme.

Pour la connectivité, les trois appareils sont compatibles 5G. Le Nothing Phone (3) propose le Wi-Fi de dernière génération, probablement le Wi-Fi 7, et le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran. Le Nothing Phone (3a) Lite se contente d’un Wi-Fi 6 et d’un lecteur d’empreintes sous l’écran également. Le Asus ROG Phone 8 Pro offre également une connectivité avancée avec un Wi-Fi très haut débit, sans prise audio jack, et un lecteur d’empreintes placé sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Du point de vue de l’autonomie, ces smartphones sont très bien équipés. Le Asus ROG Phone 8 Pro est celui qui affiche la plus grande capacité de batterie, avec 5500 mAh, ce qui, combiné à une gestion optimisée de l’énergie, lui permet d’offrir une autonomie potentiellement supérieure, notamment en usage modéré. Le Nothing Phone (3) suit avec une batterie de 5150 mAh, tandis que le Nothing Phone (3a) Lite embarque une batterie de 5000 mAh. Bien entendu, l’autonomie réelle dépend fortement de l’usage, notamment de la fréquence d’utilisation de l’écran, des jeux et des applications énergivores.

Concernant la recharge, l’Asus ROG Phone 8 Pro supporte une recharge rapide filaire performante et une recharge sans fil jusqu’à 15 watts. Le Nothing Phone (3) propose une recharge rapide de 65 watts en filaire et une recharge sans fil de 15 watts, ce qui lui permet de se recharger intégralement en un temps réduit. Le Nothing Phone (3a) Lite, quant à lui, se limite à une recharge filaire de 33 watts et ne propose pas de recharge sans fil. Cela en fait le modèle le moins performant sur ce point, bien que sa batterie reste suffisante pour une journée d’utilisation classique.