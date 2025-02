Voici la meilleure offre de lancement pour les Galaxy S25

Les trois modèles de la gamme S25 adoptent un design plus arrondi et plus fin que leurs prédécesseurs.

Le Galaxy S25 Ultra, vaisseau amiral de la série, arbore un châssis en titane grade 5 et un écran de 6,9 pouces protégé par le nouveau verre Gorilla Glass Armor 2, offrant une meilleure résistance aux rayures. Le Galaxy S25 et les Galaxy S25+ sont plus compacts et plus légers mais proposent une harmonie de design avec le modèle le plus haut de la gamme.

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nanomètres et spécialement optimisé pour Samsung. Cette puce promet des performances supérieures de 37% pour le CPU et 30% pour le GPU par rapport à la génération précédente. Les trois modèles embarquent 12 Go de mémoire vive en standard.

Une partie photo qui évolue en douceur

Le Galaxy S25 Ultra conserve son capteur principal de 200 mégapixels mais innove avec un nouveau module ultra grand-angle de 50 mégapixels. Les S25 et S25+ gardent quant à eux une configuration similaire à celle de leurs prédécesseurs avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Les trois appareils profitent d'un nouveau moteur de traitement d'image ProVisual Engine et d'algorithmes d'IA pour améliorer la qualité des clichés, notamment en basse lumière. Le mode vidéo s'enrichit également avec l'ajout d'un mode LOG et de nouveaux filtres audio.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

La principale innovation de cette génération réside dans l'intégration poussée de l'intelligence artificielle. One UI 7, la nouvelle interface de Samsung, introduit de nombreuses fonctionnalités comme le Now Bar pour accéder rapidement aux notifications et aux applications en cours d'utilisation.

Les Galaxy S25 peuvent désormais suggérer des actions contextuelles, résumer du contenu ou encore analyser le ton d'un texte grâce à l'IA. Ces fonctionnalités sont traitées directement sur l'appareil pour garantir la confidentialité des données.

Une autonomie optimisée

Les capacités des batteries restent similaires à la génération précédente (4000, 4900 et 5000 mAh respectivement pour les S25, S25+ et S25 Ultra), mais l'optimisation logicielle et l'efficacité énergétique du nouveau processeur permettent d'atteindre jusqu'à 31 heures de lecture vidéo sur le modèle Ultra.

Les trois smartphones sont disponibles en précommande depuis le 22 janvier, pour une commercialisation prévue le 7 février 2025. Ils seront proposés en plusieurs coloris, dont bleu clair, bleu nuit, vert menthe et argent pour les S25 et S25+, et des finitions Titan pour l'Ultra. Notez également la possibilité d’avoir des couleurs exclusives en vous rendant sur le site Samsung.