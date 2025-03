Voici les smartphones à moins de 300 € qui valent le coup en 2025

Ces trois smartphones adoptent des designs distincts qui peuvent influencer votre choix. Le Honor Magic6 Lite 5G se distingue par son dos marqué par un large module circulaire accueillant les trois capteurs photo, inspiré de l’horlogerie avec une finition « clous de Paris ». Il est disponible en noir, vert et en orange avec une finition similicuir (uniquement sur le site de la marque). Ses bords sont incurvés, offrant une prise en main plus douce.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, quant à lui, opte pour un design plus sobre avec trois capteurs photo placés dans le coin supérieur gauche du dos, deux d’entre eux étant légèrement plus imposants. Ceux-ci reposent sur une plaque qui dépasse légèrement de la coque. Ce modèle arbore des profils plats et se décline en noir, vert ou violet.

Le Samsung Galaxy A26 propose une approche différente avec un design plus minimaliste : ses trois capteurs photo sont alignés verticalement sur une forme oblongue, sans module imposant. Il dispose d’un cadre en plastique, avec une façade en verre protégée par du Corning Gorilla Glass et un dos en plastique brillant, décliné en vert menthe, noir et blanc.

Concernant les dimensions et le poids, le Redmi Note 14 5G est le plus compact. Le Samsung Galaxy A26 est le plus large tandis que le Honor Magic6 Lite 5G est le plus haut. En termes de poids, le modèle le plus léger est le Honor Magic6 Lite 5G avec 185 grammes, tandis que le plus lourd est le Samsung Galaxy A26, atteignant les 200 grammes.

Enfin, en ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, le Samsung Galaxy A26 est le mieux protégé avec une certification IP67, garantissant une immersion temporaire. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G bénéficie d’une certification IP64, lui assurant une protection contre les projections d’eau et la poussière, tandis que le Honor Magic6 Lite 5G, avec son IP53, est seulement protégé contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones intègrent des processeurs différents, influençant leurs performances. Le Honor Magic6 Lite 5G est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension via micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G repose sur un MediaTek Dimensity 7025-Ultra, avec une configuration de 6 ou 8 Go de RAM et un stockage variant entre 128, 256 et 512 Go, extensible grâce à une carte micro SD.

Enfin, le Samsung Galaxy A26 est doté d’un Exynos 1380 (5 nm) et propose 8 Go de RAM avec une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go, extensible via une carte microSDXC jusqu’à 2 To.

En matière de puissance brute, le Samsung Galaxy A26 avec son Exynos 1380 s’avère être le plus performant, suivi du Honor Magic6 Lite 5G et de son Snapdragon 6 Gen 1, puis du Xiaomi Redmi Note 14 5G qui ferme la marche avec son Dimensity 7025-Ultra.

Les trois modèles proposent des dalles AMOLED ou Super AMOLED, assurant des couleurs vives et un bon contraste. Le Honor Magic6 Lite 5G possède le plus grand écran avec une diagonale de 6,78 pouces, incurvé pour une meilleure immersion. Son pic de luminosité atteint 1200 cd/m², avec une définition de 1200x2652 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G propose un écran légèrement plus petit de 6,67 pouces, mais avec une meilleure luminosité : 2100 cd/m² en pic et 1200 cd/m² en usage typique. Sa définition est de 1080x2400 pixels, et il supporte aussi le 120 Hz. Le Samsung Galaxy A26, avec son écran Super AMOLED de 6,7 pouces, est le moins lumineux (1000 cd/m²) et affiche une définition de 1080x2340 pixels, mais conserve une fréquence de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Ces smartphones sont équipés de capteurs différents, influençant leurs capacités photographiques.

- Honor Magic6 Lite 5G : 108 mégapixels (principal), 5 mégapixels (ultra grand-angle), 2 mégapixels (macro), selfie de 16 mégapixels.

- Xiaomi Redmi Note 14 5G : 108 mégapixels (principal), 8 mégapixels (ultra grand-angle), 2 mégapixels (macro), selfie de 20 mégapixels.

- Samsung Galaxy A26 : 50 mégapixels stabilisé optiquement (grand-angle), 8 mégapixels (ultra grand-angle), 2 mégapixels (macro), selfie de 13 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G semble être le plus complet pour la photo grâce à son capteur selfie de 20 mégapixels et son ultra grand-angle de 8 mégapixels, surpassant légèrement le Honor Magic6 Lite 5G. En revanche, le Samsung Galaxy A26 dispose d’un capteur principal avec stabilisation optique, ce qui peut faire la différence en basse lumière.

Tous ces smartphones sont compatibles 5G, disposent du NFC et du Bluetooth 5.3. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, tandis que le Samsung Galaxy A26 est le seul à proposer un Wi-Fi 6e, plus performant. Côté lecteur d’empreintes, il est sous l’écran pour le Honor Magic6 Lite 5G et le Xiaomi Redmi Note 14 5G, et sur le côté pour le Samsung Galaxy A26.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Lite 5G embarque la plus grosse batterie (5300 mAh), suivi du Redmi Note 14 5G (5110 mAh) et du Samsung Galaxy A26 (5000 mAh). Côté recharge, le Redmi Note 14 5G est le plus rapide avec 45 W, suivi du Honor Magic6 Lite 5G (35 W) et du Samsung Galaxy A26 (25 W). Aucun ne propose la recharge sans fil.