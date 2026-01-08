Voici les smartphones qui captent le mieux les réseaux 5G et 4G en zones difficiles

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des philosophies distinctes tout en respectant les codes actuels du haut de gamme. Ainsi, le Xiaomi 15T Pro mise sur un dos en verre mat, avec un large module photo rectangulaire positionné dans l’angle supérieur gauche, intégrant les capteurs de manière visible et assumée. Ses tranches sont globalement plates, ce qui renforce une impression de robustesse en main.

Le Galaxy S25 Plus, de son côté, conserve une signature plus épurée, avec des capteurs photo disposés verticalement et séparés les uns des autres, sans îlot massif, directement intégrés à la coque arrière en verre. Les contours sont légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main malgré un gabarit conséquent.

Quant à l’iPhone 17, il poursuit l’approche esthétique d’Apple avec un bloc photo vertical, associé à des tranches plates en aluminium ou en titane selon la finition.



En matière de dimensions, l’iPhone 17 est le plus compact du trio, tandis que le Galaxy S25 Plus se révèle le plus grand et le plus lourd, le Xiaomi 15T Pro occupant une position intermédiaire. En revanche, le Xiaomi est souvent le plus massif sur la balance. Côté coloris, Xiaomi propose généralement plusieurs teintes sobres et vives, Samsung décline son modèle en couleurs classiques et exclusives, tandis qu’Apple privilégie une palette plus restreinte mais élégante. Enfin, tous bénéficient d’une certification d’étanchéité, le Xiaomi et le Samsung répondant à la norme IP68, tout comme l’iPhone 17, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones s’appuient sur des plateformes techniques de tout premier plan. Le Xiaomi 15T Pro embarque un processeur haut de gamme de type MediaTek Dimensity de dernière génération, gravé finement afin d’offrir un équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique. Il est associé à une mémoire vive généreuse, généralement proposée en 12 ou 16 Go, et à un stockage interne pouvant atteindre 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Galaxy S25 Plus repose quant à lui sur un processeur Snapdragon de série 8 spécialement optimisé pour Samsung, couplé à 12 Go de mémoire vive et à un espace de stockage de 256 ou 512 Go, là encore sans extension possible.

L’iPhone 17 adopte une puce Apple Silicon de nouvelle génération, réputée pour ses performances élevées en calcul comme en graphismes, avec une mémoire vive plus modeste en apparence mais très bien exploitée par iOS, et un stockage allant jusqu’à 1 téraoctet. En termes de hiérarchie, l’iPhone 17 s’impose comme le plus puissant sur le plan du traitement pur, suivi de près par le Galaxy S25 Plus, tandis que le Xiaomi 15T Pro reste néanmoins largement suffisant pour tous les usages intensifs actuels.

Les écrans constituent un autre point de comparaison majeur. Le Xiaomi 15T Pro est équipé d’une dalle AMOLED de grande taille, dépassant les 6,6 pouces, avec une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale très importante, adaptée à une utilisation en plein soleil. Le Galaxy S25 Plus propose également un écran AMOLED, légèrement plus grand encore, avec une définition comparable, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une excellente gestion des contrastes. L’iPhone 17, pour sa part, intègre une dalle OLED de 6,1 pouces environ, avec une fréquence de rafraîchissement élevée sur les versions les plus avancées et une luminosité maîtrisée.

Les écrans du Xiaomi et du Samsung sont parfaitement plats, tandis que celui de l’iPhone l’est également, favorisant une utilisation sans reflets parasites. En termes de qualité globale, le Galaxy S25 Plus arrive en tête pour la taille et la polyvalence, suivi du Xiaomi 15T Pro pour sa luminosité, l’iPhone 17 privilégiant la précision colorimétrique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les différences sont notables. Le Xiaomi 15T Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels permettant un zoom optique avancé. Le capteur frontal atteint généralement 20 mégapixels, destiné aux selfies et à la visioconférence. Le Galaxy S25 Plus propose une configuration proche, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, tandis que la caméra avant propose 12 mégapixels.

L’iPhone 17 repose sur un double ou triple module photo selon les versions, avec un capteur principal de 48 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et éventuellement un téléobjectif, la caméra frontale atteignant également 12 mégapixels. En pratique, l’iPhone 17 reste celui qui offre les rendus les plus équilibrés, suivi de près par le Galaxy S25 Plus, tandis que le Xiaomi privilégie la polyvalence et le zoom.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge le Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 selon les configurations, la 5G sur un large éventail de bandes, ainsi que le Bluetooth de dernière génération. Aucun ne dispose de prise audio jack. Le Xiaomi intègre un émetteur infrarouge, contrairement à l’iPhone. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour le Xiaomi et le Samsung, tandis que l’iPhone 17 mise exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant. Le Xiaomi 15T Pro embarque une batterie d’environ 5000 mAh, ce qui lui permet d’offrir une endurance confortable, variable selon les usages. Le Galaxy S25 Plus propose une capacité légèrement inférieure, autour de 4900 mAh, mais compense par une excellente optimisation logicielle.

L’iPhone 17 dispose d’une batterie plus modeste en capacité brute, toutefois l’efficacité énergétique de sa puce lui permet de tenir aisément une journée complète.

En matière de recharge, le Xiaomi se montre le plus rapide avec une charge filaire très puissante, tandis que le Samsung et l’iPhone proposent des puissances plus modérées. Les trois modèles prennent en charge la recharge sans fil, le Galaxy et l’iPhone offrant également la recharge inversée ou magnétique selon les cas.

