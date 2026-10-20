120 Hz, grand écran ou longévité : quel iPhone reconditionné choisir entre le 14 Pro, le 15 Plus et le 16 ?

Sur le papier, l'écart de génération peut donner envie de privilégier automatiquement l'iPhone 16. Ce serait pourtant passer à côté de l'essentiel. L'iPhone 14 Pro conserve plusieurs attributs que les deux autres n'ont pas, tandis que l'iPhone 15 Plus mise sur un format et une endurance bien à lui. En reconditionné, où le prix réduit l'écart entre différentes générations, ces différences prennent encore plus d'importance.

Trois formats qui donnent déjà une première indication

L'iPhone 14 Pro est le plus dense du trio. Son châssis en acier inoxydable, ses 147,5 mm de hauteur et surtout ses 206 g rappellent immédiatement son positionnement Pro. Il existe en Noir sidéral, Argent, Or et Violet intense. C'est également avec cette génération qu'Apple a introduit la Dynamic Island sur ses modèles Pro.

L'iPhone 15 Plus prend la direction opposée. Son écran de 6,7 pouces impose un gabarit de 160,9 mm de haut, mais son châssis en aluminium limite son poids à 201 g. Il est proposé en Noir, Bleu, Vert, Jaune et Rose. C'est celui à privilégier si vous aimez les grands écrans et que l'encombrement ne vous dérange pas.

L'iPhone 16 revient à un écran de 6,1 pouces et tombe à seulement 170 g. Avec 147,6 mm de hauteur, il est de loin le plus léger des trois et le plus agréable pour ceux qui veulent un smartphone facile à manipuler d'une seule main. Ses coloris sont Noir, Blanc, Rose, Sarcelle et Outremer.

Les trois sont certifiés IP68. Le premier choix est donc déjà assez clair : 14 Pro pour la sensation d'un modèle Pro compact, 15 Plus pour le grand format, 16 pour la légèreté.

120 Hz ou grand écran : il faut choisir son confort

Sur l'affichage, l'iPhone 14 Pro garde un avantage que ni le 15 Plus ni l'iPhone 16 ne récupèrent : ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Le défilement des pages et les animations paraissent plus fluides. Il dispose aussi de l'écran toujours activé, qui maintient certaines informations visibles lorsque le téléphone est verrouillé.

L'iPhone 15 Plus et l'iPhone 16 ne disposent pas de ProMotion. En revanche, le 15 Plus joue une tout autre carte avec ses 6,7 pouces. Pour lire, regarder des vidéos ou simplement afficher davantage de contenu, cette surface supplémentaire change nettement l'expérience.

L'iPhone 16 est moins spectaculaire sur ces deux critères, mais ses 170 g deviennent un avantage au quotidien. Le 14 Pro vise donc celui qui remarque immédiatement la différence entre 60 et 120 Hz ; le 15 Plus celui qui veut avant tout de l'espace ; le 16 celui qui préfère un téléphone léger et compact.

Pour la photo, le 14 Pro reste le plus polyvalent

C'est probablement le domaine où l'âge de l'iPhone 14 Pro est le moins gênant. Son système photo comprend un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle et surtout un véritable téléobjectif 3x de 77 mm. Aucun des deux autres modèles ne propose cette focale.

L'iPhone 15 Plus et l'iPhone 16 disposent d'un système à deux caméras. Tous deux proposent un téléobjectif 2x de 12 Mpx activé à partir de leur capteur principal de 48 Mpx. C'est pratique pour les portraits et les cadrages rapprochés, mais le 14 Pro conserve davantage de latitude lorsque le sujet est plus éloigné.

L'iPhone 16 compense en partie avec des fonctions plus récentes. Sa caméra Fusion 48 Mpx s'accompagne notamment de la photo macro, de Styles photographiques de dernière génération et de Smart HDR 5. Surtout, c'est le seul des trois compatible avec Apple Intelligence, qui ajoute aujourd'hui différentes fonctions intelligentes, notamment autour de la photo et de la retouche.

Là encore, il n'y a pas un vainqueur universel. Le 14 Pro reste le plus intéressant pour celui qui veut un système photo plus complet et un vrai zoom 3x. L'iPhone 16 convient mieux à celui qui préfère les fonctions les plus récentes et l'écosystème Apple Intelligence. Le 15 Plus répond davantage à un usage photo classique.

Pour l'autonomie, l'iPhone 15 Plus prend sa revanche

Il vaut mieux éviter de comparer ici les capacités de batterie en mAh, qu'Apple ne publie pas officiellement dans ses fiches techniques. Ses propres mesures donnent en revanche une hiérarchie assez nette en lecture vidéo : jusqu'à 26 heures pour l'iPhone 15 Plus, 23 heures pour l'iPhone 14 Pro et 22 heures pour l'iPhone 16.

Le grand format du 15 Plus lui permet donc de prendre l'avantage sur l'endurance. Pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps loin d'une prise, regarde beaucoup de vidéos ou utilise intensivement son téléphone, c'est probablement son argument le plus fort.

Avec un smartphone reconditionné, il faut toutefois ajouter un élément que les fiches techniques neuves ne prennent pas en compte : l'état réel de la batterie de l'exemplaire acheté. Deux appareils identiques peuvent avoir une autonomie différente selon leur historique. CertiDeal propose d'ailleurs, selon les modèles et les disponibilités, plusieurs niveaux de batterie, dont des exemplaires garantis à au moins 90 % ou équipés d'une batterie neuve.

L'iPhone 16 est celui qui ira le plus loin

L'écart de génération se fait davantage sentir lorsqu'on pense aux prochaines années. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Plus utilisent tous deux la puce A16 Bionic. Ils restent parfaitement capables de faire tourner les usages courants, mais ne sont pas compatibles avec Apple Intelligence.

L'iPhone 16 profite de la puce A18 et fait partie des modèles officiellement compatibles avec Apple Intelligence. Son lancement plus récent lui donne également, logiquement, le meilleur potentiel de longévité logicielle des trois, même si Apple ne garantit pas à l'avance un nombre précis d'années de mises à jour pour chaque iPhone.

C'est donc le choix le plus cohérent si l'objectif est de conserver son smartphone reconditionné le plus longtemps possible et de profiter des fonctions logicielles les plus récentes.

iPhone 14 Pro, 15 Plus ou 16 : lequel choisir en reconditionné ?

Une fois les caractéristiques remises dans leur contexte, ces trois iPhone se ressemblent finalement beaucoup moins qu'il n'y paraît.

Choisissez l'iPhone 14 Pro si vous privilégiez l'écran 120 Hz, le téléobjectif 3x et l'équipement photo d'un ancien modèle Pro. Choisissez l'iPhone 15 Plus si vos priorités sont le grand écran de 6,7 pouces et l'autonomie. Choisissez l'iPhone 16 si vous voulez un modèle léger, plus récent, compatible avec Apple Intelligence et mieux armé pour durer plusieurs années.

C'est justement ce qui rend ces trois générations intéressantes en reconditionné chez CertiDeal. La bonne affaire n'est pas forcément le modèle le plus récent ni celui qui affiche la fiche technique la plus impressionnante. Tout dépend de ce que vous attendez vraiment de votre prochain iPhone, mais aussi de l'état, de la batterie et du prix de l'exemplaire disponible au moment de l'achat.