Voyages, randos, festivals : ces smartphones qui résistent à tout

Les trois smartphones retenus présentent des caractéristiques de conception qui répondent à des besoins bien différents. Le Samsung Galaxy A55 mise sur une structure particulièrement robuste avec un cadre en métal et un verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant comme à l’arrière, un atout indéniable pour les utilisations en extérieur. Son dos est plat et ses tranches légèrement arrondies facilitent la prise en main. Ses capteurs photo sont disposés en ligne verticale, chacun enchâssé dans son propre module circulaire sans îlot unifié. Il est proposé en plusieurs coloris : Bleu Marine, Bleu Glacial, Lilas et Citron Vert.

De son côté, le Google Pixel 8a joue la carte de la compacité. Plus léger et plus petit, il est idéal pour les randonnées où chaque gramme compte. Il présente un design minimaliste avec un dos en plastique mat légèrement incurvé sur les bords. Ses capteurs photo sont intégrés dans une barre horizontale distinctive, signature de la gamme Pixel, qui traverse le haut du téléphone. Il est proposé en quatre teintes : Obsidienne, Porcelaine, Menthe et Aloe.

Quant au Honor Magic7 Lite, il affiche un design résolument moderne avec un écran incurvé aux bords très fins et une dalle renforcée dite « Anti-Drop Display ». Il peut résister à des chutes même sur des sols granuleux et il ressort intact lorsqu’on lui roule dessus. Le module photo circulaire à l’arrière, centré dans la partie supérieure, rappelle certains modèles haut de gamme. Ce smartphone présente un profil globalement arrondi, ce qui le rend agréable à manipuler malgré ses dimensions plus généreuses. Il est décliné en Noir Minuit, Vert Émeraude et Argent Titanium.

En termes de dimensions, le Pixel 8a est le plus compact et le plus léger avec 188 g, tandis que le Honor Magic7 Lite est le plus grand et le plus lourd, frôlant les 200 g. Le Galaxy A55 se situe entre les deux. Tous trois offrent une certification IP67, ce qui signifie qu’ils résistent à l’eau (immersion temporaire jusqu’à 1 mètre) et à la poussière, un critère essentiel pour un usage extérieur régulier.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté puissance, les trois modèles embarquent des composants bien différents. Le Samsung Galaxy A55 est équipé d’un processeur Exynos 1480, couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Ce stockage n’est malheureusement pas extensible. Le Google Pixel 8a, lui, fonctionne grâce au Google Tensor G3, le même que sur le Pixel 8, avec également 8 Go de RAM et un choix entre 128 ou 256 Go de stockage interne, non extensible lui aussi. Enfin, le Honor Magic7 Lite intègre un Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM également, mais une capacité de stockage interne limitée à 128 Go, sans possibilité d’extension.

En termes de hiérarchie de puissance, c’est le Pixel 8a qui prend l’avantage, grâce à son processeur Tensor G3, plus performant en multitâche et mieux optimisé pour les usages photo et IA. Vient ensuite le Galaxy A55, dont l’Exynos 1480, bien que moins performant que le Tensor, offre de bonnes performances en milieu de gamme. Le Honor Magic7 Lite ferme la marche avec un processeur moins véloce, mais suffisant pour un usage courant et pour la plupart des applications.

Concernant les écrans, le Galaxy A55 propose une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, plate, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Le Google Pixel 8a, plus petit, est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, également plat, avec la même fréquence de 120 Hz, mais une luminosité légèrement inférieure (environ 1400 nits en pic HDR). En revanche, le Honor Magic7 Lite se distingue avec une dalle incurvée AMOLED de 6,78 pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 850 nits.

Pour les amateurs de très grands écrans, le Honor Magic7 Lite sera à privilégier. Si la compacité est un critère important, le Pixel 8a s’impose. En matière de lisibilité en plein soleil, le Pixel 8a prend la tête avec son pic HDR, suivi par le Galaxy A55. Le Magic7 Lite, malgré sa taille généreuse, est légèrement en retrait en luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photo, chaque modèle défend des arguments différents. Le Google Pixel 8a se démarque nettement avec un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un ultra-grand-angle de 13 mégapixels. Il est particulièrement performant en basse lumière, un atout majeur pour les festivals nocturnes ou les randonnées à l’aube. À l’avant, il propose un capteur selfie de 13 mégapixels.

Le Galaxy A55 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Il offre une bonne restitution en plein jour, bien adaptée aux souvenirs de voyage. À l’avant, on retrouve un capteur de 32 mégapixels, très bon pour les autoportraits.

Le Honor Magic7 Lite, pour sa part, mise sur un capteur principal de 108 mégapixels, mais sans ultra-grand-angle, ce qui limite un peu sa polyvalence. Il est épaulé par deux capteurs secondaires de 2 mégapixels (profondeur et macro). Le capteur avant est de 16 mégapixels.

En matière de qualité photo globale, le Pixel 8a se place en tête grâce à son excellent traitement logiciel, en particulier en conditions difficiles. Le Galaxy A55 suit de près pour les photos en plein jour et la qualité des selfies. Le Honor Magic7 Lite, malgré une résolution brute impressionnante, souffre d’un traitement d’image moins sophistiqué et d’une configuration plus basique.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Pixel 8a offre une compatibilité avec les GPS multi-bandes, Galileo et GLONASS, ce qui en fait un compagnon idéal pour les randonneurs. Le Galaxy A55 dispose d’un très bon GPS également, mais un peu moins précis que celui du Pixel. Le Honor Magic7 Lite, lui, reste correct sans atteindre la précision des deux autres.

Pour le Wi-Fi, le Pixel 8a prend l’avantage avec une compatibilité Wi-Fi 6E, tandis que le Galaxy A55 propose le Wi-Fi 6. Le Magic7 Lite se contente du Wi-Fi 5. Aucun des trois ne dispose de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Pour le lecteur d’empreintes digitales, le Galaxy A55 et le Honor Magic7 Lite l’intègrent sous l’écran, ce qui est pratique. Le Pixel 8a, en revanche, place le capteur sur le bouton de mise en veille, une solution tout aussi fonctionnelle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, c’est le Honor Magic7 Lite qui domine grâce à sa batterie de 6600 mAh, bien supérieure à la moyenne. Cette capacité permet théoriquement deux jours d’usage modéré à intensif. Le Galaxy A55 embarque une batterie de 5000 mAh, tandis que le Pixel 8a est équipé d’un accumulateur de 4492 mAh. Toutefois, l’autonomie ne dépend pas uniquement de la capacité brute. L’optimisation logicielle joue un rôle crucial. À ce titre, le Pixel 8a bénéficie d’un Android "pur" et bien optimisé, lui permettant d’offrir une endurance très correcte malgré sa batterie plus petite.

Pour la recharge, le Honor Magic7 Lite surclasse ses concurrents avec une puissance de charge filaire de 66W, permettant de passer de 0 à 100 % en moins d'une heure. Le Galaxy A55 propose une charge à 25W, et le Pixel 8a à 18W, ce qui reste relativement lent selon les standards actuels.

En ce qui concerne la recharge sans fil, seul le Pixel 8a en dispose, à hauteur de 7,5W, une option pratique si vous voyagez avec une batterie externe à induction. Le Galaxy A55 et le Magic7 Lite ne proposent pas cette fonctionnalité.

Ainsi, pour ceux qui privilégient une autonomie maximale et une recharge rapide, le Honor Magic7 Lite est à considérer sérieusement. Ceux qui cherchent une bonne optimisation logicielle et la recharge sans fil, opteront plutôt pour le Pixel 8a, tandis que le Galaxy A55 offre un bon compromis général.