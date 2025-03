Xiaomi : Poco X7 Pro Vs Poco X6 Pro quels sont les différences entre ces milieux de gamme véloces

Visuellement, les POCO X7 Pro et POCO X6 Pro affichent une esthétique similaire dans l’esprit. Les deux modèles proposent une version avec dos en plastique (coloris noir ou gris) et une déclinaison avec finition en simili-cuir jaune, un choix qui leur confère une certaine originalité. Le POCO X7 Pro organise ses capteurs photo à la verticale dans une pilule allongée, située dans le coin supérieur gauche de la face arrière. Cette disposition, relativement discrète, s’intègre de manière épurée au dos de l'appareil. À l’inverse, le POCO X6 Pro adopte une autre approche : ses capteurs sont placés sur une large plaque noire qui déborde visuellement sur la largeur, conférant à l’ensemble un aspect plus marqué.

Concernant les dimensions, les deux smartphones sont très proches. En poids, le POCO X6 Pro est le plus léger avec 186 grammes (plastique) et 190 grammes (cuir), tandis que le POCO X7 Pro pèse respectivement 195 et 198 grammes selon la finition. Côté prise en main, ces deux modèles présentent des tranches plates, dans la tendance actuelle, sans bordures arrondies.

Enfin, tous deux bénéficient d’une certification d’étanchéité IP54, qui garantit une résistance aux projections d’eau et à la poussière, sans toutefois leur permettre une immersion prolongée. Ces smartphones offrent donc une protection minimale pour un usage quotidien serein.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, la comparaison entre les deux modèles POCO révèle des choix techniques très ciblés. Le POCO X7 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra, tandis que le POCO X6 Pro embarque le Dimensity 8300-Ultra. Ces deux puces sont issues de la même génération et visent le segment haut du milieu de gamme, mais le Dimensity 8400-Ultra, plus récent, bénéficie de quelques optimisations supplémentaires, notamment en termes de gestion énergétique et d’intelligence artificielle. Cela confère au X7 Pro un léger avantage en matière de fluidité dans les tâches exigeantes.

Les deux smartphones sont proposés en configurations avec 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), accompagnées de 256 ou 512 Go de stockage interne. Aucun des deux ne propose toutefois de lecteur de carte micro SD, il ne sera donc pas possible d’étendre la mémoire après l’achat.

Sur le plan de l’affichage, les deux modèles proposent une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition identique de 1220 x 2712 pixels. Cette résolution offre une excellente densité de pixels et un confort visuel optimal pour la consultation de contenus. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz dans les deux cas, assurant une navigation fluide et agréable, et le taux d’échantillonnage tactile grimpe à 2160 Hz, ce qui est remarquable pour cette gamme de prix.

Cependant, plusieurs éléments distinguent les deux écrans. Le POCO X7 Pro affiche un pic de luminosité de 3000 cd/m² dans certaines conditions, ce qui le rend bien plus lisible en extérieur, contre 1800 cd/m² pour le POCO X6 Pro. Le X7 Pro est également compatible avec Dolby Vision en plus du HDR10+, tandis que le X6 Pro se limite à ce dernier. En matière de protection, le X7 Pro bénéficie du verre Gorilla Glass 7i, plus résistant que le Gorilla Glass 5 utilisé sur le X6 Pro.

En somme, si les deux écrans sont plats et très proches en termes de taille et de fluidité, celui du POCO X7 Pro est plus lumineux, mieux protégé et compatible avec davantage de formats HDR. Il est donc plus avantageux pour les amateurs de contenus visuels de qualité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, les deux modèles se distinguent par la composition et la qualité de leurs modules. Le POCO X6 Pro se montre plus ambitieux en nombre de capteurs. Il dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Cette configuration permet une certaine polyvalence, bien que la qualité du capteur macro reste limitée. Le capteur frontal, quant à lui, est de 16 mégapixels.

De son côté, le POCO X7 Pro mise sur une approche plus épurée avec seulement deux capteurs au dos : un principal de 50 mégapixels, également stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur selfie monte à 20 mégapixels, ce qui est un atout pour les amateurs de portraits ou d’appels vidéo de bonne qualité.

Si le POCO X6 Pro se démarque par sa polyvalence grâce à son capteur macro, le POCO X7 Pro peut revendiquer une qualité potentiellement supérieure sur les scènes courantes grâce à son capteur principal plus récent et à une meilleure gestion logicielle couplée à un processeur plus performant. En photo comme en vidéo, le X7 Pro tend donc à produire des images plus détaillées et mieux exposées dans diverses conditions.

En matière de connectivité, les deux modèles prennent en charge la 5G, le NFC et le Wi-Fi 6. Le POCO X7 Pro propose une connectivité Bluetooth en version 6.0, légèrement plus récente que le Bluetooth 5.4 du POCO X6 Pro. Ce dernier a toutefois l’avantage de conserver une prise jack 3,5 mm, absente sur le X7 Pro, ce qui peut s’avérer déterminant pour certains utilisateurs. Tous deux intègrent un émetteur infrarouge, un détail rare mais utile pour contrôler des appareils électroniques à distance. Le lecteur d’empreintes digitales est positionné sous l’écran sur les deux modèles, une intégration pratique et moderne.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue l’un des principaux points de différenciation entre les deux modèles. Le POCO X7 Pro embarque une imposante batterie de 6000 mAh, contre 5000 mAh pour le POCO X6 Pro. En usage quotidien, cela peut se traduire par une journée complète d’utilisation supplémentaire sur le X7 Pro, selon l’intensité des tâches effectuées. Cette capacité plus élevée permet également d’espacer les recharges, un avantage non négligeable pour les utilisateurs intensifs.

Du côté de la recharge, les deux smartphones proposent des puissances différentes. Le POCO X6 Pro accepte une charge rapide à 67 watts, tandis que le X7 Pro monte jusqu’à 90 watts. Cela permet au X7 Pro de compenser, en partie, le temps de charge allongé dû à sa batterie plus grande. Dans les deux cas, le chargeur est fourni en boîte.

En revanche, aucun des deux modèles ne propose de recharge sans fil ni de recharge inversée. Ce positionnement est cohérent avec leur statut de milieu de gamme, mais pourra décevoir ceux qui utilisent ces fonctions au quotidien.