Test de l'Asus Zenfone 12 Ultra : l'excellence technique à l'épreuve du quotidien

Fiche technique

Écran AMOLED 6,67 pouces, 1080x2400 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage interne (non extensibles)

Double capteur : 50+13+32 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5500 mAh, charge filaire 65W

Etanchéité : IP68

Système d’exploitation : Android 15

Design

En prenant en main l'Asus Zenfone 12 Ultra pour la première fois, on peut remarquer la très bonne qualité de fabrication qui transpire de l'appareil. Avec ses dimensions de 163,8 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur, ce smartphone s'inscrit dans la lignée des grands modèles premium actuels, tout en parvenant à réduire légèrement son poids par rapport à son prédécesseur, le Zenfone 11 Ultra, passant de 225 à 220 grammes. Cette différence, bien que minime, se ressent lors d'une utilisation prolongée, notamment pour les sessions de jeu ou de visionnage de contenu.

Le design du Zenfone 12 Ultra reste fidèle à l'identité visuelle établie par Asus ces dernières années, avec quelques raffinements bienvenus. Le dos de l'appareil arbore une finition en verre mat soyeux qui offre une excellente prise en main tout en limitant les traces de doigts, un problème récurrent sur les smartphones à dos brillant. Cette surface texturée confère au téléphone une sensation premium indéniable.

Le module photo, situé dans le coin supérieur gauche, se présente sous la forme d'une plaque rectangulaire légèrement proéminente, orientée horizontalement, qui intègre harmonieusement les trois capteurs. Cette disposition, plus discrète que les imposants modules photo de certains concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, permet au smartphone de reposer à plat sur une table sans trop basculer.

Le cadre du Zenfone 12 Ultra est réalisé en aluminium 100% recyclé, un choix écologiquement responsable qui ne sacrifie en rien la solidité de l'ensemble. Les tranches sont légèrement arrondies pour améliorer la prise en main, tandis que les boutons physiques, situés sur le côté droit, offrent un retour tactile satisfaisant et précis. Le bouton d'alimentation, légèrement texturé, se distingue facilement du reste, ce qui facilite son identification au toucher. Sur la tranche inférieure, on retrouve le port USB-C, la grille du haut-parleur principal et, fait notable dans l'industrie actuelle, une prise jack 3,5 mm qui ravira les audiophiles et ceux qui possèdent encore des écouteurs filaires.

Disponible en trois coloris – Noir (Ebony Black), Blanc (Sakura White) et Vert (Sage Green) – le Zenfone 12 propose des teintes élégantes et sobres. Notre modèle de test, dans sa robe vert sauge, offre une alternative rafraîchissante aux traditionnels noir et blanc, avec une teinte douce qui capte subtilement la lumière sans jamais paraître criarde. Cette couleur confère au smartphone une personnalité distincte qui le démarque dans un marché où les options chromatiques tendent souvent vers la monotonie.

En termes de résistance, Asus n'a pas lésiné sur les moyens. L'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2, l'une des solutions les plus robustes actuellement disponibles, tandis que la certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière. J'ai pu utiliser le téléphone sous une pluie battante sans la moindre inquiétude, et il a survécu à une immersion accidentelle dans un évier rempli d'eau sans aucun dommage.

Si l'on compare le design du Zenfone 12 Ultra à celui de ses concurrents directs, on constate qu'Asus a opté pour une approche plus conservatrice que certains fabricants comme Google avec son Pixel 9 Pro XL aux lignes plus audacieuses. Le Zenfone 12 se rapproche davantage de la philosophie de design d'un OnePlus 13, privilégiant l'ergonomie et la fonctionnalité à l'originalité pure. Cette approche n'est pas nécessairement un défaut – au contraire, elle témoigne d'une maturité de design qui place l'expérience utilisateur au premier plan.

Le smartphone propose un lecteur d'empreintes digitales est installé sous l'écran. Il est particulièrement bien placé à 4 cm environ du bord inférieur de l'appareil. Il s'avère extrêmement réactif et offre une excellente expérience pour le déverrouillage du téléphone.

En matière de connectivité, le Zenfone 12 fait figure d'excellent élève avec une compatibilité 5G complète, le support du WiFi 7 (une technologie encore peu répandue qui offre des débits théoriques impressionnants et une latence réduite), le Bluetooth 5.4 pour une connexion stable avec les périphériques sans fil, et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Dans mes tests quotidiens, la réception réseau s'est montrée excellente, même dans des zones habituellement peu couvertes.

Le support du dual SIM physique, couplé à la compatibilité eSIM, offre une flexibilité bienvenue pour ceux qui jonglent entre plusieurs numéros ou qui voyagent fréquemment à l'international. On peut utiliser simultanément une SIM physique pour un forfait principal et une eSIM pour un forfait data à l'étranger sans le moindre problème de configuration.

Sur le plan audio, le Zenfone 12 Ultra impressionne avec ses haut-parleurs stéréo équipés d'aimants multiples qui délivrent un son puissant et équilibré. Les basses sont présentes sans être exagérées, les médiums sont clairs, et les aigus ne souffrent pas de distorsion, même à volume élevé. La séparation stéréo est particulièrement réussie, créant une scène sonore immersive lors du visionnage de films ou de séries. La présence d'une prise jack 3,5 mm, comme mentionné précédemment, est un atout indéniable pour les audiophiles, d'autant plus que le DAC intégré au Zenfone 12 Ultra offre une qualité de conversion numérique-analogique supérieure à la moyenne, capable de tirer le meilleur parti d'écouteurs ou de casques haut de gamme. Les technologies Dirac Virtuo et OZO Audio enrichissent encore l'expérience sonore, notamment en mode mains libres où la captation vocale reste claire même dans des environnements bruyants. En comparaison directe, j'ai trouvé la qualité audio légèrement supérieure à celle du Samsung Galaxy S25 Ultra et comparable à celle de l'iPhone 16 Pro, ce qui constitue un compliment de taille pour un fabricant moins reconnu dans ce domaine spécifique.

L'écran

L'Asus Zenfone 12 Ultra arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces qui ne manque pas d'impressionner dès le premier regard. Cette dalle, fournie par Samsung, utilise la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) permettant une gestion dynamique du taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. La définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels offre une densité de 388 pixels par pouce, suffisante pour garantir une netteté impeccable à distance d'utilisation normale.

L'un des points forts de cet écran réside dans sa luminosité exceptionnelle. Avec un pic annoncé à 2500 cd/m², il surpasse la plupart de ses concurrents directs. Dans les tests en extérieur, même sous un soleil éclatant, la lisibilité reste excellente. La gestion des couleurs est un autre domaine où l'écran du Zenfone 12 Ultra excelle. Pour les amateurs de personnalisation, Asus propose plusieurs modes d'affichage ainsi qu'un réglage fin de la température des couleurs, permettant d'adapter l'écran à tous les goûts.

La fluidité est au rendez-vous grâce au taux de rafraîchissement variable. En usage quotidien, l'écran oscille entre 1 et 120 Hz, s'adaptant intelligemment au contenu affiché pour optimiser la consommation d'énergie. Les gamers apprécieront la possibilité de pousser ce taux jusqu'à 144 Hz dans certains jeux compatibles via le mode Gaming. Cette fonctionnalité, bien que limitée à quelques titres, offre une fluidité supplémentaire bienvenue dans les jeux d'action rapide.

La réactivité tactile est également au rendez-vous avec un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz. Dans la pratique, cela se traduit par une réponse quasi instantanée à chaque toucher, que ce soit pour la navigation dans l'interface ou pour les jeux nécessitant des réflexes rapides. La réactivité est particulièrement appréciable lors de sessions de jeu intensives sur des titres comme Call of Duty Mobile, où chaque milliseconde compte.

En termes de protection, Asus a opté pour le Corning Gorilla Glass Victus 2, offrant une résistance accrue aux rayures et aux chutes. Un point qui mérite d'être souligné est la gestion de la luminosité minimale. Le Zenfone 12 Ultra se montre confortable pour une utilisation nocturne. Cependant, certains concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra descendent encore plus bas, atteignant 1 cd/m², ce qui peut faire la différence pour les utilisateurs particulièrement sensibles à la lumière dans l'obscurité.

Le système et les applications

L'Asus Zenfone 12 Ultra est livré avec Android 15 et la surcouche ZenUI, offrant une expérience proche d'Android stock mais avec des améliorations spécifiques d'Asus. Cette version représente la plus récente mouture du système d'exploitation de Google, disponible dès la sortie du smartphone en février 2025.

En ce qui concerne la politique de mises à jour, Asus s'engage à fournir deux ans de mises à jour majeures d'Android et cinq à six ans de mises à jour de sécurité pour le Zenfone 12 Ultra. Concrètement, cela signifie que l'appareil devrait recevoir Android 16 et Android 17, mais pas au-delà. Cette politique est nettement en retrait par rapport à la concurrence haut de gamme. Samsung et Google offrent désormais sept ans de mises à jour pour leurs flagships (Galaxy S25 Ultra et Pixel 9 Pro XL), tandis que des marques comme OnePlus et Oppo proposent quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité. Même des fabricants comme Honor ou Xiaomi surpassent Asus avec trois ans de mises à jour Android et quatre à cinq ans de correctifs de sécurité pour leurs modèles premium.

Cette politique de mise à jour limitée constitue l'un des points faibles majeurs du Zenfone 12 Ultra, surtout pour un appareil positionné sur le segment premium avec un prix de lancement de 1099 euros. Dans un contexte où les utilisateurs conservent leurs smartphones plus longtemps, ce suivi logiciel restreint pourrait représenter un frein à l'achat pour les consommateurs soucieux de la longévité de leur investissement.

L'interface ZenUI d'Asus est remarquable pour sa fluidité exceptionnelle. Selon les tests, elle surpasse même celle d'appareils concurrents comme le OnePlus 13, le Honor Magic7 Pro et le Pixel 9 Pro XL en termes de réactivité et d'optimisation. Cette fluidité n'est pas étrangère aux performances du Snapdragon 8 Elite, mais aussi à l'excellent travail d'optimisation réalisé par Asus.

La personnalisation est un autre point fort de ZenUI. L'interface offre un équilibre parfait entre minimalisme et options de personnalisation poussées. Les utilisateurs peuvent modifier en profondeur les gestes, l'apparence du curseur de volume, le panneau de notifications, le menu d'alimentation, l'écran d'appel et bien d'autres éléments. Asus propose également des fonctionnalités utiles comme Twin Apps, qui permet de dupliquer certaines applications pour utiliser plusieurs comptes, ou encore OptiFlex, un accélérateur d'applications au niveau système qui réduit les temps de lancement.

L'organisation des paramètres est logique et intuitive, avec une approche qui rappelle celle d'Android stock, mais enrichie de fonctionnalités supplémentaires bien intégrées. Asus propose également un gestionnaire mobile centralisé (Mobile Manager) qui sert de hub pour gérer les performances du téléphone, la RAM et le stockage.

Concernant les applications préinstallées, Asus adopte une approche minimaliste, sans bloatware. Le téléphone est livré avec les applications Google habituelles, quelques applications Asus propriétaires comme Galerie, Horloge et Gestionnaire de fichiers, ainsi que Facebook, Instagram et GlideX. L'ensemble du système et des applications préinstallées occupe environ 28 Go sur les 512 Go théoriquement disponibles, laissant ainsi 484 Go à l'utilisateur.

Le Zenfone 12 Ultra mise fortement sur l'intelligence artificielle avec une suite complète de fonctionnalités, dont certaines peuvent fonctionner entièrement sur l'appareil grâce au NPU du Snapdragon 8 Elite. Asus a intégré le modèle de langage Llama 3 8B de Meta pour les fonctions de résumé sur l'appareil, ce qui constitue une première mondiale selon le fabricant. Voici les principales fonctionnalités IA du Zenfone 12 Ultra :

- AI Call Translator 2.0 : Traduit les conversations téléphoniques en temps réel, même dans les applications de messagerie tierces. Supporte 15 langues différentes dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le chinois.

- AI Transcript 2.0 : Transcrit et résume les réunions, identifie plusieurs interlocuteurs et peut traduire les résultats dans différentes langues.

- AI Article Summary : Condense les articles web en résumés concis. Contrairement à Samsung qui limite cette fonction à son navigateur propriétaire, la solution d'Asus fonctionne avec n'importe quel navigateur via le menu de partage.

- AI Document Summary : Résume rapidement des documents PDF, Word et autres formats.

- Semantic Search : Permet de rechercher des photos par contexte, lieu et objets, ainsi que des paramètres spécifiques en utilisant un langage naturel.

- Circle to Search : La fonction de Google permettant de rechercher instantanément en encerclant une zone de l'écran.

Pour la photo et la vidéo :

- AI Tracking : Maintient le sujet (humain ou animal) parfaitement centré dans les vidéos.

- AI Portrait Video 2.0 : Crée des vidéos de qualité cinématographique avec des effets bokeh personnalisables.

- AI Voice Clarity : Réduit le bruit environnant en temps réel pour améliorer la clarté vocale pendant l'enregistrement vidéo.

- AI Magic Fill : Supprime les éléments indésirables des photos (similaire à la gomme magique de Google).

- AI Unblur : Améliore la netteté des images affectées par des vibrations ou du flou.

Une particularité intéressante du Zenfone 12 Ultra est que la plupart de ces fonctions IA peuvent fonctionner hors ligne, directement sur l'appareil. L'utilisateur peut choisir entre le traitement local ou cloud pour plusieurs fonctionnalités, avec un téléchargement initial de 4,6 Go pour les modèles d'IA embarqués. Cette approche offre plus de confidentialité et permet d'utiliser ces fonctions même sans connexion Internet, bien que le traitement local soit généralement deux à cinq fois plus lent que via le cloud.

Les performances

L'Asus Zenfone 12 Ultra est équipé d'une configuration technique de premier ordre qui le positionne parmi les smartphones les plus puissants du marché début 2025. Au cœur de l'appareil, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, la puce la plus performante actuellement disponible pour les smartphones Android. Ce SoC est accompagné de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X, offrant une fluidité exemplaire dans toutes les situations. Bien qu'Asus ne communique pas explicitement sur la mémoire vive virtuelle, le système ZenUI permet d'étendre la RAM en utilisant une partie du stockage interne, comme c'est désormais courant sur la plupart des smartphones haut de gamme.

Côté stockage, notre modèle de test dispose de 512 Go en UFS 4.0, la norme la plus rapide actuellement disponible sur le marché. Malheureusement, comme la plupart des flagships modernes, le Zenfone 12 Ultra ne propose pas d'emplacement pour carte microSD, ce qui signifie que vous devrez vous contenter de l'espace de stockage interne. Cela dit, avec 512 Go disponibles (dont environ 484 Go réellement utilisables après installation du système), la majorité des utilisateurs ne se sentiront pas à l'étroit.

En termes de performances brutes, le Zenfone 12 Ultra impressionne avec des scores de benchmarks parmi les plus élevés jamais enregistrés sur un smartphone. Les résultats le placent au sommet de la hiérarchie des smartphones Android, légèrement en dessous du ROG Phone 9 d'Asus (spécifiquement conçu pour le gaming), mais au-dessus de concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra et largement devant le Google Pixel 9 Pro XL, dont le Tensor G4 affiche des performances nettement inférieures.

Dans l'usage quotidien, cette puissance brute se traduit par une fluidité absolue. La navigation dans l'interface est d'une réactivité exemplaire, sans le moindre ralentissement perceptible, même lors de multitâche intensif. Les applications s'ouvrent instantanément, et les transitions entre elles sont parfaitement fluides. La fonction OptiFlex d'Asus, qui précharge les applications fréquemment utilisées en mémoire.

Pour les amateurs de jeux vidéo, le Zenfone 12 Ultra se révèle être un excellent compagnon, même s'il n'arbore pas l'étiquette « gaming phone » comme la gamme ROG d'Asus. Le GPU Adreno 830 intégré au Snapdragon 8 Elite offre des performances graphiques exceptionnelles. En pratique, cela se traduit par une expérience de jeu irréprochable.

La gestion thermique est particulièrement impressionnante pour un appareil aussi fin. Le système de refroidissement passif du Zenfone 12 Ultra parvient à maintenir les performances dans la durée, avec un bridage limité à moins de 10% même après une heure d'utilisation intensive. C'est nettement mieux que certains concurrents comme le Pixel 9 Pro XL, qui peut perdre jusqu'à 30% de ses performances en situation de stress thermique prolongé.

Le multimédia

L'Asus Zenfone 12 Ultra est équipé d'une configuration photo complète qui s'appuie sur trois capteurs distincts. Le module principal est un Sony IMX906 (également connu sous le nom de Lytia 700) de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.9 et une taille de capteur de 1/1.56 pouce. Ce capteur bénéficie d'une stabilisation mécanique de type gimbal sur 6 axes, une technologie qu'Asus a perfectionnée dans cette quatrième génération. Le système offre désormais jusqu'à 5 degrés de correction et de compensation des vibrations, soit une amélioration de 66% par rapport au Zenfone 11 Ultra.

Le second capteur est un ultra grand-angle OmniVision OV13B de 13 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et un champ de vision de 120 degrés. Enfin, le téléobjectif OmniVision OV32C de 32 mégapixels avec ouverture f/2.4 offre un zoom optique 3x et bénéficie également d'une stabilisation optique classique. Pour les selfies, on retrouve un capteur frontal OmniVision OV8856 de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.0 et un champ de vision de 90 degrés[3][5].

L'interface de l'application Appareil photo du Zenfone 12 Ultra est assez classique. L'application propose une détection automatique des scènes, indiquée par une petite icône dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le mode Nuit s'active automatiquement lorsque la luminosité est insuffisante, avec une interface dédiée qui apparaît dans le coin inférieur droit. En cliquant sur cette icône, l'utilisateur peut choisir entre deux durées d'exposition, dont les valeurs s'adaptent dynamiquement aux conditions d'éclairage ambiantes.

Le mode Pro est particulièrement complet, offrant un niveau à bulle au centre du cadre et un histogramme dans le coin inférieur gauche. Les réglages disponibles comprennent la balance des blancs, la compensation d'exposition, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et une mise au point manuelle avec focus peaking. Le mode vidéo Pro propose les mêmes contrôles que le mode photo, ainsi qu'une fonction de zoom progressif très pratique. Il suffit de cliquer sur une zone du cadre pour que le téléphone effectue un zoom progressif. L'application permet également de basculer en douceur entre les caméras principale et ultra grand-angle pendant l'enregistrement.

Une fonctionnalité intéressante appelée « Photo Vibe » permet de personnaliser chaque prise de vue avec des préréglages comme « chaud », « froid » ou « saturé » pour adapter le rendu à l'ambiance souhaitée, sans nécessiter de post-traitement.

En ce qui concerne la qualité des photos, le Zenfone 11 nous avait étonnés et le 12 Ultra montre des améliorations par rapport à son prédécesseur. Toutefois, les résultats restent en deçà des meilleurs photophones du marché. Le capteur principal produit des clichés de 12,5 mégapixels grâce au pixel binning, avec un niveau de détail correct, mais pas exceptionnel pour un smartphone haut de gamme. La plage dynamique et le contraste sont satisfaisants, bien que les ombres soient souvent écrasées et les hautes lumières parfois surexposées. Le traitement est moins agressif que sur le Zenfone 11 Ultra, et les couleurs apparaissent naturelles.

Le mode Portrait fonctionne correctement, avec une détection et une séparation des sujets fiables qui ne se trompent que sur des arrière-plans très chargés. La qualité du flou d'arrière-plan est agréable. Une nouveauté intéressante est la possibilité de capturer des portraits en zoom 3x avec le téléobjectif dédié, en plus de l'option de zoom numérique 2x avec la caméra principale.

En basse lumière, le capteur principal offre des performances décentes avec beaucoup de détails, mais aussi pas mal de bruit. La plage dynamique est assez large, et le contraste et les couleurs sont bons. Les ombres sont bien développées, mais les sources lumineuses sont souvent surexposées. Le mode Nuit améliore les hautes lumières et réduit le bruit, mais au détriment de la netteté, ce qui rend le temps supplémentaire passé à prendre chaque photo probablement peu rentable.

L'ultra grand-angle fait un excellent travail en basse lumière pour ce type de capteur, avec un niveau de détail très bon et une plage dynamique louable.

Le téléobjectif capture des photos relativement propres en basse lumière, avec beaucoup de détails, des ombres et des hautes lumières bien exposées, et un bon contraste. Les couleurs sont bonnes, mais ne correspondent pas particulièrement bien à celles de la caméra principale.

La stabilisation vidéo est l'un des points forts du Zenfone 12 Ultra grâce à son système gimbal amélioré, offrant une stabilité remarquable lors des déplacements. Cependant, la qualité vidéo elle-même n'est pas à la hauteur de ses rivaux, et la limitation de la vidéo 4K à 60 fps au seul capteur principal réduit considérablement la polyvalence du système.

L'autonomie

L'Asus Zenfone 12 Ultra est équipé d'une batterie de 5500 mAh, une capacité généreuse qui le place parmi les smartphones les mieux dotés de sa catégorie.

En termes d'autonomie réelle, le Zenfone 12 Ultra se comporte admirablement bien. Les tests montrent qu'il peut facilement tenir une journée complète d'utilisation intensive, voire une journée et demie avec une utilisation modérée.

La batterie est compatible avec la charge rapide filaire HyperCharge de 65 watts, permettant de récupérer une journée d'autonomie en moins de 30 minutes selon les tests. La recharge filaire à 65 watts offre la possibilité de passer de 0 à 50% en environ 15 minutes. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil à 15 watts (compatible avec la norme Qi 1.3), mais ne dispose pas de la fonctionnalité de charge inversée, contrairement à certains de ses concurrents comme le Google Pixel 9 Pro XL.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Asus Zenfone 12 Ultra est livré avec une coque de protection transparent, un câble USB-C vers USB-C et un outil pour l’extraction du tiroir de cartes SIM.

Notre avis

L'Asus Zenfone 12 Ultra s'impose comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme. Sa puissance brute, portée par le Snapdragon 8 Elite et ses 16 Go de RAM, en fait un monstre de performances capable de gérer sans broncher les tâches les plus exigeantes. L'écran est un régal pour les yeux, avec sa luminosité exceptionnelle et sa fluidité remarquable. L'autonomie est l'un des points forts de l'appareil, permettant de tenir facilement une journée complète d'utilisation intensive.

La partie photo, bien qu'améliorée par rapport au Zenfone 11 Ultra, reste le maillon faible de ce smartphone. Malgré un système de stabilisation gimbal impressionnant, la qualité d'image est en retrait par rapport aux meilleurs photophones du marché. L'interface ZenUI est quant à elle une véritable réussite, offrant une expérience fluide et personnalisable sans surcharger l'utilisateur de fonctionnalités superflues.

Le principal point noir reste la politique de mises à jour limitée à deux ans pour Android, bien en deçà des sept ans proposés par Samsung et Google. C'est regrettable pour un appareil de cette gamme de prix.

Pour 1099 euros, l'Asus Zenfone 12 Ultra s'adresse avant tout aux utilisateurs en quête de performances brutes et d'une excellente autonomie, qui ne font pas de la photographie leur priorité absolue.