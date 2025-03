Test du Huawei Mate X6 : l'excellence du design contrarié par quelques absences

Fiche technique

Écran externe : OLED 6,45 pouces, 2440 × 1080 pixels, 1-120 Hz

Écran interne : OLED 7,93 pouces, 2440 × 2240 pixels, 1-120 Hz

Processeur : Kirin 9020

12 Go de mémoire vive

512 Go d’espace de stockage

Triple capteur photo de 50+40+48 mégapixels

Capteurs à selfie de 8+8 mégapixels

Batterie : 5110 mAh, charge 66W filaire, 50W sans fil

Protection : IPX8

Système : Base Android Open Source avec une surcouche logicielle EMUI 15

Design

Le Huawei Mate X6 impressionne dès sa prise en main par sa finesse exceptionnelle. Avec seulement 4,6 mm d'épaisseur en position dépliée et 9,9 mm une fois replié, il établit un nouveau standard dans l'univers des smartphones pliants. Cette prouesse technique ne s'est pas faite au détriment de la solidité, bien au contraire. Le châssis en aluminium et le revêtement en cuir végétalien offrent au Mate X6 une sensation premium immédiate.

La charnière, élément crucial d'un smartphone pliant, témoigne d'une maîtrise technique impressionnante. Son mécanisme à double articulation, inspiré de l'ingénierie spatiale, permet une ouverture fluide et précise. La sensation est rassurante, sans jeu ni craquement suspect. Le Mate X6 peut être maintenu à n'importe quel angle d'ouverture, ce qui facilite son utilisation en mode « flex ».

Le dos de l'appareil arbore un module photo octogonal intégré dans un cercle aux finitions dorées, créant une signature visuelle distinctive. Le revêtement en similicuir, disponible en rouge nébuleux ou noir, offre une excellente adhérence tout en résistant aux traces de doigts. Cette finition rappelle celle du Magic V3 de Honor, mais avec une exécution encore plus raffinée.

Sur le profil droit, il y a le lecteur d’empreintes digitales, comme pour les Samsung Galaxy Z Fold6 et Honor V3. Toutefois, par rapport à ceux-ci, il est ici placé un peu trop haut à notre goût. En outre, le double bouton pour gérer le volume est encore plus haut, ce qui ne facilite pas la manipulation. Il faut s’y faire.

La certification IPX8 garantit une résistance à l'immersion jusqu'à 2 mètres, une caractéristique rare sur les smartphones pliants. Cependant, l'absence de protection contre la poussière reste un point à ne pas négliger.

En termes de connectivité, le Mate X6 propose une configuration complète avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC. L'absence de 5G en Europe constitue néanmoins un handicap majeur face à la concurrence, notamment le Galaxy Z Fold6 qui propose l'ensemble des standards modernes.

Côté audio, le Mate X6 est équipé d'un système stéréo qui délivre un son puissant et équilibré. L'absence de prise jack 3,5 mm est compensée par la qualité de la transmission Bluetooth et la possibilité de charge inversée pour les écouteurs sans fil. Les haut-parleurs stéréo offrent une spatialisation convaincante, même si le son manque parfois de profondeur dans les basses fréquences comparé au Z Fold6.

Les écrans

Le Huawei Mate X6 propose une configuration à double écran particulièrement aboutie. L'écran externe de 6,45 pouces offre une définition de 2440 x 1080 pixels avec une densité de 413 ppp, tandis que l'écran interne de 7,93 pouces propose une résolution de 2440 x 2240 pixels pour 417 ppp. Les deux dalles OLED LTPO démontrent une maîtrise technique impressionnante.

L'écran externe brille particulièrement par sa luminosité exceptionnelle, capable d'atteindre 2500 cd/m² en pic, surpassant ainsi la concurrence comme le Galaxy Z Fold6 ou le Pixel 9 Pro Fold. Nous avons constaté une excellente calibration des couleurs et une température de couleurs proche de la perfection. Les noirs sont particulièrement profonds et les couleurs sont très vives.

L'écran interne dévoile quant à lui une luminosité maximale de 1800 cd/m², légèrement inférieure à celle du Galaxy Z Fold6, mais suffisante pour une utilisation confortable en toutes circonstances. La pliure centrale, bien que présente, s'avère particulièrement discrète comparée aux générations précédentes. Elle devient pratiquement imperceptible lors du visionnage de contenus multimédias.

Les deux écrans bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, permettant une fluidité remarquable tout en optimisant la consommation d'énergie. La réactivité tactile est excellente avec un taux d'échantillonnage de 240 Hz, offrant une expérience parfaitement fluide que ce soit pour la navigation ou le gaming.

Dans les paramètres d'affichage, Huawei propose de nombreuses options de personnalisation. Il est possible d'ajuster finement la température des couleurs, de choisir entre différents modes d'affichage (Normal, Vif) et de régler manuellement la fréquence de rafraîchissement. Le mode « Eye Comfort » s'avère particulièrement efficace pour réduire la fatigue oculaire.

Un point notable concerne le format de l'écran interne, plutôt carré, qui peut poser quelques soucis avec certaines applications non optimisées. Netflix, par exemple, affiche des bandes noires conséquentes. Cette limitation est cependant compensée par l'excellence du mode multitâche, particulièrement bien pensé pour exploiter toute la surface disponible.

La protection Kunlun Glass 2 sur l'écran externe apporte une résistance supplémentaire aux rayures et aux chocs, même si l'écran interne reste plus vulnérable, comme sur tous les smartphones pliants. La certification IPX8 garantit une protection contre l'eau, une caractéristique rassurante pour un usage quotidien.

Le système et les applications

Le Huawei Mate X6 est équipé d'EMUI 15.0, basé sur HarmonyOS 4.3 (Android 12). La première mise à jour majeure EMUI 15.0.0.139 a été déployée récemment, apportant principalement des améliorations de stabilité.

Concernant la politique de mises à jour, Huawei reste malheureusement peu transparent sur la durée de support logiciel de l'appareil. Le constructeur propose actuellement des mises à jour de sécurité mensuelles pour certains modèles haut de gamme et trimestrielles pour d'autres, mais le Mate X6 n'apparaît pas encore dans ces listes officielles.

L'interface EMUI 15 se distingue par sa fluidité remarquable et ses nombreuses options de personnalisation. Le système de multitâche est particulièrement bien pensé pour exploiter l'écran pliant. Cependant, l'absence du mode Tiroir d'applications dans EMUI 15 peut compliquer l'organisation des applications.

Côté applications préinstallées, on trouve notamment Microsoft Edge, Bing, Microsoft 365, Snapchat, MeeTime, Curve et Amazing Pet House. Le système propose également plusieurs dossiers thématiques (Business, Divertissement, Social, Style de vie et Jeux) contenant des applications suggérées prêtes à être téléchargées.

En termes de fonctionnalités intelligentes, le Mate X6 intègre :

- L'assistant vocal « Hey Celia »

- Un scanner intelligent pour les codes-barres

- Un éditeur de texte intelligent dans le bloc-notes

- La lecture rapide des QR codes par maintien à deux doigts

Pour pallier l'absence des services Google, Huawei propose l'Aurora Store, accessible via l'AppGallery, permettant d'installer la plupart des applications Android populaires, y compris les services Google. Cette solution s'avère efficace et relativement simple à mettre en œuvre, même si elle nécessite quelques manipulations supplémentaires par rapport à un smartphone Android classique.

Les performances

Le Huawei Mate X6 embarque la puce maison Kirin 9020, accompagnée de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS. Malheureusement, aucune extension de stockage via carte micro SD n'est possible. En termes de performances brutes, le Mate X6 se positionne en retrait par rapport à ses concurrents directs équipés du Snapdragon 8 Gen 3. La puce Kirin 9020, gravée en 7 nm, montre ses limites face à la concurrence gravée en 4 nm. Les benchmarks Geekbench révèlent toutefois des performances multicœurs supérieures au Tensor G4 de Google qui est disponible sur le Pixel 9 Pro Fold, par exemple.

Dans l'usage quotidien, le smartphone démontre une fluidité satisfaisante. Le multitâche est parfaitement géré grâce aux 12 Go de RAM, permettant de jongler entre les applications sans ralentissement notable. La navigation dans l'interface est fluide et réactive.

Côté gaming, les performances sont plus mitigées. Si le smartphone peut faire tourner des jeux exigeants comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail, il faut se contenter des réglages graphiques moyens. Les jeux plus légers tournent sans problème.

La gestion thermique constitue un point sensible. Malgré l'intégration d'un système de refroidissement innovant utilisant du graphène, le smartphone peut atteindre une température relativement haute dans sa partie supérieure lors d'une utilisation intensive. Cette chauffe importante s'accompagne d'une baisse notable des performances sous charge. En outre, on peut voir sur le graphique ci-dessous que le processeur a du mal à maintenir sa puissance maximale sur un test de longue durée.

En comparaison avec ses concurrents directs comme le Galaxy Z Fold6 ou le Honor Magic V3, le Mate X6 accuse un retard en termes de performances pures, particulièrement dans les tâches gourmandes et le gaming. Néanmoins, pour un usage quotidien classique, ces performances restent largement suffisantes.

Le multimédia

Le Huawei Mate X6 propose une configuration photo particulièrement ambitieuse avec quatre capteurs arrière. Le module principal de 50 mégapixels se distingue par son ouverture variable f/1.4-f/4.0 sur dix paliers, une première sur un smartphone pliant mais pas sur un mobile conventionnel étant donné que le Huawei Pura 70 Ultra en a un ainsi que le Magic6 Pro et le Magic7 Pro de Honor, par exemple. Ce capteur est accompagné d'un ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2.2) et d'un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 4x. La grande innovation réside dans l'ajout d'un capteur multi-spectral Ultra Chroma de 1,5 mégapixels dédié à la reproduction fidèle des couleurs.

L'interface photo est riche en fonctionnalités avec plusieurs modes directement accessibles : Cliché nocturne, Instantané, Photo, Vidéo, Pro et Plus.Depuis ce dernier menu, il est possible de sélectionner l’un des modes suivants : Ralenti, Panoramique, Light Painting, Time-Lapse, Filigrane, Documents, Super Macro, Dual-View, Haute Résolution, Storia, Ouverture et Multi-Cam. La disposition est intuitive avec un accès rapide aux différents objectifs et aux paramètres essentiels. Le mode Pro permet un contrôle manuel complet, notamment de l'ouverture variable.

Avant d’entrer dans les résultats de nos tests sur la qualité des photos, il faut souligner que les mobiles Huawei haut de gamme figurent parmi les meilleurs photophones du marché. En outre, celui-ci offre un temps déclenchement extrêmement rapide, l’un des plus véloces du segment. Maintenant, concernant la qualité des photos, le Mate X6 impressionne particulièrement en pleine lumière avec un excellent piqué et une reproduction naturelle des couleurs. Le capteur principal produit des images de 12,5 mégapixels par défaut grâce au pixel-binning, offrant des clichés détaillés avec un traitement doux. Le mode 50 mégapixels permet de capturer encore plus de détails dans des conditions optimales. Les détails sont très nombreux.

Cependant, les performances en basse lumière sont plus mitigées. Même avec l'ouverture f/1.4, les textures manquent parfois de naturel et les contours de précision.

En outre, le téléobjectif se révèle particulièrement polyvalent, faisant également office d'objectif macro avec une mise au point minimale de 5 cm. La qualité des zooms n’est pas aussi bonne que celle obtenue avec le Pixel 9 Pro XL, par exemple, comme on peut le voir ci-dessous, notamment à cause d’un léger manque de luminosité mais c’est tout de même très bon.

La présence du capteur Ultra Chroma avec ses 1,5 million de canaux spectraux, couplé au moteur XD Fusion, permet une reproduction particulièrement fidèle des couleurs, plaçant le Mate X6 parmi les meilleurs photophones pliants du marché.

L'autonomie

Le Huawei Mate X6 est équipé d'une batterie conséquente de 5110 mAh, ce qui le place dans la fourchette haute des smartphones pliants. L'autonomie varie significativement selon l'utilisation des écrans. En usage mixte, nous avons constaté une moyenne d’une journée complète.

La charge rapide filaire de 66W permet une recharge complète en 46 minutes (50% en 16 minutes, 80% en 30 minutes). Le smartphone supporte également la charge sans fil à 50W et propose la charge inversée sans fil, ce qui est un vrai plus. Cette dernière fonction s'avère particulièrement pratique pour recharger des accessoires comme des écouteurs ou une montre connectée, même si elle se désactive automatiquement lorsque la batterie descend sous les 20%.

Notre avis

Après un bon moment passé avec lui, le Huawei Mate X6 laisse finalement une impression mitigée. D'un côté, nous sommes vraiment impressionnés par sa finesse record et son design premium qui en font l'un des smartphones pliants les plus élégants du marché. La qualité des écrans, particulièrement l'écran externe avec sa luminosité exceptionnelle est remarquable. Le système photo polyvalent offre d'excellents résultats, notamment grâce à son capteur principal à ouverture variable. Cependant, plusieurs points viennent ternir ce tableau. L'absence des services Google et de la 5G en Europe constitue un handicap majeur face à la concurrence. Les performances, bien que satisfaisantes au quotidien, restent en retrait par rapport aux dernières puces Snapdragon. Le placement peu ergonomique des boutons et le prix élevé de 1999 euros sont également des points négatifs à prendre en compte. Malgré ces défauts, le Mate X6 reste une prouesse technologique qui séduira les amateurs de beaux objets et les photographes exigeants. Toutefois, il est difficile de le recommander face à des concurrents plus polyvalents et mieux équipés à prix équivalent.