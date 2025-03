Test du Nothing Phone (3a) Pro : un design unique et des performances prometteuses

Fiche Technique

Écran : AMOLED 6,77 pouces, 1080 x 2392 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

12 Go de mémoire vive avec extension virtuelle jusqu'à 8 Go supplémentaires

256 Go d’espace de stockage interne non extensible

Triple capteur photo : 50+8+50 mégapixels

Capteur à selfie de 50 mégapixels

Batterie : 5000 mAh avec charge filaire 50W

Protection : IP64

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle Nothing OS 3.1

Design

Le Nothing Phone (3a) Pro est un smartphone qui se distingue immédiatement par son design audacieux. Le dos en verre transparent avec les lumières Glyph est une véritable innovation qui attire l'attention. On retrouve les mêmes codes de transparence que les précédents modèles Nothing Phone (2a) et Phone (2a) Plus, par exemple. En outre, les profils plats et le module photo circulaire ajoutent une touche de modernité à cet appareil. Nothing a clairement cherché à créer un produit unique qui se démarque des autres smartphones sur le marché et c’est réussi.

Les dimensions du Nothing Phone (3a) Pro sont relativement imposantes, avec une hauteur de 163,5 mm et une largeur de 77,5 mm. Cependant, son épaisseur de 8,4 mm reste raisonnable par rapport à sa taille. Le poids de 211 grammes est également bien équilibré, ce qui permet une prise en main confortable malgré sa taille.

Le dos en verre transparent est une caractéristique emblématique du Nothing Phone (3a) Pro. Les Glyph lights, qui s'étendent sur plus de zones que sur les modèles précédents, offrent un affichage plus précis et toujours personnalisable. Cela permet non seulement de recevoir des notifications visuelles, mais aussi d'ajouter une touche de personnalisation à l'appareil. Ce design unique rappelle un peu les anciens téléphones avec des LED de notification, mais avec une touche bien plus moderne et élégante.

En termes de matériaux, le Nothing Phone (3a) Pro est construit avec un dos en verre et des bords plats, ce qui lui donne une apparence robuste et premium. Les bords plats, ce qui est clairement une tendance, à l’image du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ auquel le mobile Nothing vient se frotter en termes de concurrence. Un autre concurrent, le Samsung Galaxy A56 propose aussi des profils plats. Le verre Panda utilisé pour protéger l'écran est également un choix judicieux, offrant une protection solide contre les rayures et les chocs.

Notez la présence d’un bouton spécifique, situé sur le profil droit, qui permet de lancer la fonction Hub AI dont nous reparlerons dans la partie consacrée au système.

Concernant la connectivité, le Nothing Phone (3a) Pro est bien équipé avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4, ce qui est standard pour la plupart des smartphones actuels. L'absence de prise jack 3,5 mm et d'émetteur infrarouge est également notable, mais cela est devenu une tendance chez de nombreux fabricants.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, mais son emplacement est légèrement trop bas, selon nous, et cela peut causer quelques désagréments lors de l'utilisation. Cependant, sa réactivité est bonne.

Enfin, les capacités audio du Nothing Phone (3a) Pro sont assurées par des haut-parleurs stéréo. Bien que le son soit équilibré et agréable pour regarder des vidéos ou écouter de la musique, il manque un peu d'ampleur et de profondeur. Cependant, pour un usage quotidien, les haut-parleurs du Nothing Phone (3a) Pro font très bien l'affaire.

Le design du Nothing Phone (3a) Pro est certainement son atout majeur, avec un look unique qui attire l'attention. Bien que certaines fonctionnalités, comme la connectivité et les capacités audio, soient un peu en retrait par rapport à ses concurrents, ce smartphone reste une excellente option pour ceux qui cherchent à se démarquer tout en bénéficiant de performances solides.

L'écran

L'écran du Nothing Phone (3a) Pro est un élément clé de son expérience utilisateur, offrant une combinaison de taille, de luminosité et de fluidité qui le place parmi les meilleurs dans sa catégorie. Avec une diagonale de 6,77 pouces et une définition de 1080 x 2392 pixels, cet écran AMOLED propose une densité de pixels de 387 ppi, ce qui est tout à fait suffisant pour une visualisation agréable des contenus. La fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz assure une fluidité remarquable lors du défilement des pages web ou des réseaux sociaux, bien que l'écran ne soit pas équipé de la technologie LTPO, mais peut tout de même descendre à 30 Hz pour économiser de l’énergie, en cas d’application ne nécessitant pas plus.

La luminosité de l'écran est l'un de ses points forts, avec une valeur typique de 800 cd/m² et un pic pouvant atteindre jusqu'à 3000 cd/m², et 1300 cd/m² en plein soleil. Cela reste toutefois très impressionnant pour un smartphone de cette catégorie, surpassant même certains modèles plus chers comme l'iPhone 16e. En plein soleil, l'écran reste parfaitement lisible, ce qui est un avantage non négligeable pour ceux qui utilisent leur téléphone à l'extérieur.

En termes de réactivité, l'écran répond bien aux gestes et aux interactions. Pour la plupart des utilisations quotidiennes, la réactivité est plus qu'adéquate. Les paramètres d'affichage offrent également quelques options de personnalisation, comme le choix entre un mode couleur standard et un mode Actif, qui optimise les couleurs pour une expérience visuelle plus immersive.

Comparativement à ses concurrents, le Nothing Phone (3a) Pro se distingue par sa luminosité élevée et sa fluidité. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy A56, par exemple, propose un écran légèrement plus petit avec une résolution similaire, mais avec une luminosité inférieure. Le Redmi Note 14 Pro+, quant à lui, offre une luminosité similaire, mais avec un écran plus petit.

Le système et les applications

Le Nothing Phone (3a) Pro fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS 3.1, offrant une expérience utilisateur épurée et distinctive. Cette version représente la dernière version du système d'exploitation de Google, enrichie par les personnalisations propres à Nothing.

En termes de politique de mises à jour, Nothing promet 3 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité pour le Phone (3a) Pro. Cette politique est moins généreuse que celle de certains concurrents, comme Samsung, qui offre 6 ans de mises à jour Android et de sécurité sur sa série Galaxy A de milieu de gamme. Google, quant à lui, propose 7 ans de mises à jour pour ses Pixel 8 et suivants, tandis que Honor a récemment annoncé qu'il commencerait à fournir 7 ans de mises à jour pour ses appareils phares. Avec cette politique, le Nothing Phone (3a) Pro, lancé avec Android 15, devrait recevoir des mises à jour jusqu'à Android 18 et des correctifs de sécurité jusqu'en 2031.

L'interface Nothing OS 3.1 est l'une des surcouches Android les plus épurées du marché, avec un design minimaliste et distinctif. Les icônes stylisées en noir et blanc et les widgets uniques donnent au téléphone une identité visuelle forte. Pour ceux qui trouveraient cette interface trop déroutante lors des premières utilisations, il est possible de basculer vers un mode d'affichage où les icônes des applications retrouvent leurs couleurs originelles. L'interface offre plusieurs options de personnalisation, notamment « Activate Smart Drawer », qui organise toutes les applications dans le tiroir d'applications par catégorie au lieu de les classer par ordre alphabétique. Il est également possible d’activer les étiquettes d'applications pour une identification plus facile et personnaliser l'écran de verrouillage et le menu des paramètres rapides selon leurs préférences.

Le Nothing Phone (3a) Pro est livré avec un nombre limité d'applications préinstallées. Le système et celles-ci occupent 24 Go de l’espace de stockage interne, ce qui, sur les 512 Go théoriquement disponibles, laisse de la place pour le reste. Cela inclut principalement les applications Google et les applications Nothing, sans aucun bloatware. Cette approche minimaliste contraste fortement avec d'autres fabricants, comme Realme et Redmi, qui préinstallent de très nombreuses applications sur leurs smartphones.

L'une des fonctionnalités d'intelligence artificielle les plus notables du Nothing Phone (3a) Pro est Essential Space, accessible via le bouton dédié « Essential Key » situé sur le côté droit de l'appareil. Cette fonction sert de hub central pour organiser les notes, les idées et les inspirations. En appuyant une fois sur le bouton, on peut capturer le contenu à l'écran tandis qu’une pression longue permet d'enregistrer des mémos vocaux qui sont automatiquement transcrits en texte. Une double pression donne accès à l'espace Essential Space. L'IA analyse ensuite ces captures et notes pour générer des suggestions personnalisées et des points d'action. Par exemple, si vous prenez en photo un livre qui vous intéresse, vous pouvez demander au système de vous rappeler de l'acheter. Nothing prévoit d'enrichir cette fonctionnalité dans les mois à venir avec des options comme Camera Capture, Smart Collections, Focused Search et Flip to Record.

En outre, le Nothing Phone (3a) Pro bénéficie également d'optimisations d'IA pour son système de caméra, avec TrueLens Engine 3 qui combine des algorithmes avancés, un traitement IA et une technologie multi-frame pour offrir une photographie de qualité professionnelle. Le processeur Snapdragon 7s Gen 3 est particulièrement efficace pour les tâches d'IA, étant 92% plus performant que le Phone 2a dans ce domaine, selon la marque, ce qui rend l'appareil plus adapté aux futures évolutions de l'IA. Bien sûr, il y a des paramètres spécifiques pour configurer et personnaliser l'interface Glyph.

Les performances

Le Nothing Phone (3a) Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm par TSMC. La partie graphique est assurée par un GPU Adreno, tandis que l'intelligence artificielle est gérée par un NPU Qualcomm Hexagon.

Le smartphone dispose de 12 Go de mémoire vive, extensible virtuellement jusqu'à 8 Go supplémentaires, et offre 256 Go de stockage interne. Malheureusement, comme les précédents modèles de la marque (à l'exception du CMF Phone 1), il ne propose pas d'extension de stockage via carte micro SD.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 7s Gen 3 se positionne dans la moyenne des smartphones de milieu de gamme. Selon Nothing, ce processeur offrirait des performances 33% supérieures en CPU, 11% meilleures en GPU et 92% plus efficaces en IA par rapport au Nothing Phone 2a. Malgré tout, le Nothing Phone (3a) Pro en retrait par rapport aux flagships, comme l'iPhone 16e ou le Google Pixel 8a en termes de puissance brute.

Toutefois, l'expérience utilisateur quotidienne est très satisfaisante. L'interface Nothing OS 3.1 est parfaitement optimisée pour ce processeur, offrant une navigation fluide sans ralentissements notables. Les applications se lancent rapidement et la réactivité globale du système est excellente pour les tâches courantes, comme l'envoi d'emails, le visionnage de vidéos ou la navigation web.

Pour le gaming, le Nothing Phone (3a) Pro se montre étonnamment capable. Il peut faire tourner des jeux exigeant, comme Genshin Impact avec toutes les options graphiques au maximum, atteignant une moyenne de 40 images par seconde. La gestion thermique est particulièrement réussie, avec une chambre à vapeur en acier de 4 500 mm² qui réduit la température globale du téléphone jusqu'à 25%. En utilisation intensive, le smartphone ne présente pas de points chauds inconfortables sur sa coque. Le processeur tient très bien la distance.

En comparaison avec ses concurrents directs, le Nothing Phone (3a) Pro offre des performances similaires au Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, qui utilise le même processeur. Il se positionne en dessous du Google Pixel 8a et de l'iPhone 16e en termes de performances brutes, mais la différence n'est pas perceptible pour un usage quotidien standard.

Le multimédia

Le Nothing Phone (3a) Pro est équipé d'un système de caméra triple qui représente une avancée significative pour la marque. Le module principal est doté d'un capteur Samsung de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.88, une taille de capteur de 1/1.56", une mise au point automatique à double pixel (Dual PDAF) et une stabilisation optique (OIS). Ce capteur principal bénéficie d'une technologie avancée par rapport au modèle standard, ce qui permet de capturer plus de détails même dans des conditions d'éclairage difficiles, avec un autofocus plus rapide.

L'ultra grand-angle utilise un capteur Sony IMX 355 de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et un champ de vision de 120 degrés. Mais la véritable star du système est le téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x (équivalent à une focale de 70 mm). Ce capteur Sony LYTIA 600 de taille 1/1.95" avec une ouverture f/2.55 est équipé d'une stabilisation optique et permet un zoom optique 6x sans perte et un zoom numérique jusqu'à 60x. C'est une caractéristique rarement vue dans cette gamme de prix, habituellement réservée aux smartphones haut de gamme.

Enfin, pour les selfies, le Phone (3a) Pro dispose d'un capteur frontal Samsung de 50 mégapixels (taille 1/2.76") avec une ouverture f/2.2, capable d'enregistrer des vidéos 4K avec stabilisation adaptative par IA et amélioration vidéo nocturne.

L'interface de l'application Appareil photo a été légèrement améliorée, mais reste intuitive. Elle propose désormais une fonctionnalité de préréglages (presets) qui permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs propres paramètres photographiques. On peut même importer des fichiers LUT depuis son appareil pour les utiliser comme filtres. Une autre nouveauté intéressante est la possibilité de définir un préréglage par défaut qui s'active automatiquement lorsqu'on double-clique sur le bouton d'alimentation pour ouvrir l'appareil photo.

L'application propose également différentes longueurs focales facilement accessibles (0,6x, 1x, 3x, 6x) et peut atteindre jusqu'à 60x en zoom numérique. Une fonctionnalité particulièrement remarquable est la capacité macro du téléobjectif, qui peut faire la mise au point à seulement quelques centimètres du sujet, surpassant même certains smartphones haut de gamme dans ce domaine.

En termes de qualité d'image, le Nothing Phone (3a) Pro impressionne véritablement. Les photos prises avec le capteur principal offrent un bon niveau de détail, des couleurs naturelles et un contraste bien équilibré. Toutefois, celles-ci pourraient bénéficier d'un peu plus de saturation par rapport à des concurrents comme le Google Pixel 8a. La plage dynamique est excellente, avec une bonne exposition des zones d'ombre même dans des scènes à fort contraste.

Les performances en basse lumière ont été considérablement améliorées par rapport aux modèles précédents de Nothing. Les photos de nuit sont lumineuses, nettes et détaillées.

Le téléobjectif périscopique est particulièrement impressionnant. À 3x et même à 10x, il capture des images nettement plus détaillées que celles produites par des smartphones sans zoom optique, comme l'iPhone 16e. La fonction macro utilisant ce téléobjectif (à 3x ou 6x) produit des résultats remarquables, rivalisant presque avec ceux de l'iPhone 16e en termes de détails. On reste toutefois en retrait par rapport à l’excellente et quasiment inégalée qualité des images produites par le Google Pixel 9 Pro XL même si ce dernier est un modèle haut de gamme, bien plus cher. Les résultats du Phone (3a) sont très satisfaisants au regard du tarif demandé.

Les selfies capturés par la caméra frontale de 50 mégapixels présentent de bonnes qualités, notamment une bonne définition des traits du visage et un contraste prononcé, bien que Nothing applique une saturation significative à la scène.

En comparaison avec ses concurrents directs, comme le Realme 14 Pro Plus, qui dispose d'une configuration similaire, le Nothing Phone (3a) Pro se distingue par son traitement d'image TrueLens Engine 3.0, qui combine des algorithmes computationnels avancés, un traitement IA et une technologie multi-frame pour offrir des photos plus naturelles et détaillées. Face au Google Pixel 8a, le Phone (3a) Pro offre une meilleure exposition dans les zones d'ombre, bien que les couleurs du Pixel soient généralement plus saturées et vibrantes.

L'autonomie

Le Nothing Phone (3a) Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh, une capacité qui est devenue standard dans l'industrie pour les smartphones de milieu de gamme. Cette batterie prend en charge la charge rapide filaire de 50W, permettant de recharger l'appareil avec 39% de batterie en seulement 15 minutes et d'atteindre les 100% en un peu plus de 50 minutes selon nos tests. Malheureusement, le Nothing Phone (3a) Pro ne dispose pas de la charge sans fil, une fonctionnalité qui manque à de nombreux utilisateurs habitués à cette commodité. La charge inversée n'est pas non plus disponible, bien que vous puissiez charger d'autres appareils via un câble.

En termes d'autonomie, les tests montrent des résultats impressionnants avec une durée d’utilisation qui surpasse celle du Google Pixel 8a par exemple. En utilisation réelle, le smartphone peut facilement tenir une journée complète avec une utilisation intensive, voire deux jours avec une utilisation modérée, principalement en Wi-Fi.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Nothing Phone (3a) Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après avoir pu tester le Nothing Phone (3a) Pro pendant un petit moment, nous pensons qu'il s'agit d'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme actuellement disponibles sur le marché. Son design distinctif avec le dos transparent et les Glyph lights attire immédiatement l'attention, tandis que ses performances solides assurées par le Snapdragon 7s Gen 3 répondent parfaitement aux besoins quotidiens. L'écran AMOLED de 6,77 pouces avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience visuelle fluide et immersive. Le système de caméra est particulièrement impressionnant pour cette gamme de prix, avec le téléobjectif périscopique de 50 mégapixels qui permet des zooms optiques 3x de qualité, une rareté dans cette catégorie. L'interface Nothing OS 3.1 reste l'une des plus épurées et élégantes du marché Android, avec une absence totale de bloatware et des fonctionnalités d'IA intéressantes, comme Essential Space. L'autonomie exceptionnelle et la charge rapide à 50W sont également des atouts majeurs. Cependant, l'absence de charge sans fil, la qualité moyenne du capteur ultra grand-angle et le positionnement trop bas du lecteur d'empreintes digitales sont des points qui auraient pu être améliorés.

Selon nous, proposé à 479 euros, le Nothing Phone (3a) Pro offre un excellent rapport qualité-prix, se positionnant comme une alternative sérieuse aux Google Pixel 8a et iPhone 16e, avec un design plus distinctif et certaines fonctionnalités plus avancées. Nous ne pouvons que le recommander.