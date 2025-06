Test du Nubia RedMagic 10 Air : smartphone gaming à petit prix

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1080 x 2400 pixels, 144 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 ou 16 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur 50+50 mégapixels / 16 mégapixels (sous l’écran)

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000 mAh, charge rapide 80W

Étanchéité : non communiqué

Système : Android 14 avec surcouche RedMagic OS

Design

Le Nubia RedMagic 10 Air affiche une identité visuelle affirmée, typique des smartphones de la marque mais avec une certaine sobriété. Son châssis en aluminium brossé et son dos en verre mat lui confèrent une prise en main robuste et agréable. Les lignes anguleuses et les touches sensitives (gâchettes) sur la tranche rappellent l’ADN gaming de la marque, tout en apportant une touche de modernité. Il n'est pas sans rappeler le design de son grand frère, le RedMagic 10 Pro.

Les capteurs photo dépassent à peine du dos. Ils sont alignés verticalement, à l’image de ceux des Galaxy S25 dans un style épuré. Le module le plus haut intègre un insert LED dont on peut personnaliser les couleurs via le menu prévu à cet effet dans les paramètres de l’appareil. On apprécie beaucoup le côté nacré du dos du smartphone.

Les dimensions (163,9 x 76,4 x 8,9 mm) et le poids conséquent (228 g) montrent une conception pensée pour dissiper efficacement la chaleur, notamment grâce à un système de refroidissement actif intégré.

Les matériaux utilisés sont de qualité, avec une sensation de solidité rassurante. Les bordures d’écran sont fines, ce qui maximise la surface d’affichage sans sacrifier l’ergonomie. La disposition des boutons est classique, avec un accès facile au bouton d’alimentation qui est parfaitement rond, ce qui est assez original. La barre de gestion du volume est placée juste au-dessus. De l’autre côté, il y a un autre bouton rond, rouge, celui-ci. Baptisé Magic Key, il permet de lancer une action au choix (RedMagic AI, ouvrir le GameSpace, la caméra, la lampe torche ou changer rapidement de mode sonore). Les gâchettes tactiles, exclusives à la gamme RedMagic, tombent naturellement sous les doigts et offrent un avantage indéniable en jeu.

La connectique est complète : port USB-C, prise casque 3,5 mm (de plus en plus rare sur le segment), double emplacement SIM, et absence de slot microSD. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran, positionné de façon optimale pour un déverrouillage rapide et précis. Selon notre test, il réagit instantanément, sans latence perceptible, ce qui s’avère pratique au quotidien. Sur le profil supérieur, notez la présence d’un émetteur infrarouge qui permet de transformer le mobile en une télécommande universelle, toujours pratique.

Côté audio, le RedMagic 10 Air se démarque par ses haut-parleurs stéréo puissants. Le rendu sonore est immersif, avec des basses bien présentes et un volume élevé, idéal pour le jeu et le multimédia. La prise casque permet d’utiliser des écouteurs filaires sans adaptateur, un vrai plus pour les gamers.

L’écran

Le RedMagic 10 Air propose un écran AMOLED de 6,8 pouces, affichant une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et surtout une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Cette dalle se montre particulièrement fluide lors du défilement et des animations, ce qui optimise l’expérience de jeu et la navigation dans l’interface. La réactivité tactile est excellente, avec une latence minimale, ce qui se ressent immédiatement en jeu.

La luminosité maximale permet une bonne lisibilité en extérieur, même sous un soleil direct. Les couleurs sont vives, les noirs profonds et le contraste élevé, comme on peut l’attendre d’une dalle AMOLED de ce niveau. Le calibrage d’usine est satisfaisant, mais il reste possible de personnaliser les paramètres d’affichage (température des couleurs, mode nuit, filtre de lumière bleue) selon ses préférences.

Par rapport à l’Asus ROG Phone 9 (165 Hz) ou au Black Shark 5 Pro (144 Hz), le RedMagic 10 Air se positionne au même niveau en termes de fluidité. L’absence de résolution QHD+ pourra toutefois décevoir certains utilisateurs, mais cela permet de préserver l’autonomie et d’optimiser les performances en jeu.

Au quotidien, l’écran se montre agréable pour la lecture, le visionnage de vidéos et bien sûr pour le gaming. Les bordures fines, le format 20:9 et le fait que la caméra à selfie soit intégrée sous l’écran, à l’image des autres mobiles de la marque, assurent une immersion réussie, tandis que la fréquence d’échantillonnage tactile élevée (jusqu’à 960 Hz) garantit une réactivité hors pair lors des actions rapides.

Le système et les applications

Le RedMagic 10 Air tourne sous Android 15, enrichi par la surcouche RedMagic OS, qui apporte de nombreuses optimisations pour le jeu. La politique de mises à jour prévoit deux ans de mises à jour majeures et trois ans de correctifs de sécurité, un point à améliorer face à Samsung ou Google, par exemple qui proposent jusqu’à sept ans de support.

L’interface est fluide et personnalisable, avec la possibilité de modifier les thèmes, icônes et fonds d’écran. L’organisation des paramètres est logique, facilitant la prise en main. Les applications préinstallées se limitent à quelques outils RedMagic (gestionnaire de jeux, optimisation des performances, enregistrement d’écran), sans bloatware inutile.

Le Game Space, accessible via un bouton dédié (dont l’action est personnalisable), permet de gérer tous les paramètres liés au jeu : notifications, refroidissement, performances, macros…

Les fonctions d’intelligence artificielle sont présentes pour optimiser la gestion de la batterie, la température et la fluidité en jeu, mais restent moins poussées que sur certains modèles concurrents axés sur l’IA photo. Un menu spécifique est disponible dans les paramètres. On peut y activer la fonction RedMagic Traduction qui permet de traduire les appels en temps réel et d’afficher des sous-titres d’appel, l’outil d’optimisation des communications et la Z-SmartSidebar, barre latérale pour accéder rapidement à certaines applications ou fonctions du mobile.

Les performances

Le Nubia RedMagic 10 Air embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 ultra-rapide (256 ou 512 Go, non extensible). Selon notre test, cette configuration assure une fluidité totale, que ce soit pour le multitâche, la navigation ou les jeux 3D les plus gourmands.

Les performances brutes placent le RedMagic 10 Air parmi les meilleurs du marché, rivalisant avec l’Asus ROG Phone 8 et le OnePlus 12. Les jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile tournent en qualité maximale sans ralentissement, même lors de longues sessions. Le système de refroidissement actif, avec ventilateur intégré, limite efficacement la chauffe et maintient des performances stables.

La gestion de la mémoire vive est efficace, permettant de garder de nombreuses applications en arrière-plan sans perte de fluidité. Le stockage rapide accélère les temps de chargement, ce qui améliore l’expérience globale.

En usage quotidien, la navigation dans l’interface est instantanée, les applications se lancent sans délai et le passage d’une tâche à l’autre se fait sans accroc. Le RedMagic 10 Air se positionne ainsi comme un choix de premier plan pour les gamers et les utilisateurs intensifs.

Le multimédia

La partie photo du RedMagic 10 Air repose sur un double module arrière avec deux mêmes capteurs 50 mégapixels. L’interface de l’application photo est simple et efficace, avec un accès rapide aux différents modes (nuit, portrait, pro, vidéo 4K…).

Les clichés réalisés en plein jour offrent un bon niveau de détail et une colorimétrie naturelle. Le capteur principal s’en sort bien pour un smartphone gaming, même si le traitement logiciel reste en retrait face aux smartphones bien établis sur ce segment de marché comme le Google Pixel 9 ou le Samsung Galaxy S25, par exemple. L’ultra grand-angle est pratique pour les paysages, mais la qualité baisse en basse lumière. Le mode nuit améliore la lisibilité des scènes sombres, sans miracle.

Le capteur avant de 16 mégapixels délivre des selfies nets, adaptés aux appels vidéo et aux réseaux sociaux. En vidéo, le RedMagic 10 Air filme jusqu’en 4K 60 fps, avec une stabilisation correcte.

Globalement, la partie photo est satisfaisante pour un smartphone orienté gaming, mais reste en retrait face aux modèles purement photophones.

L’autonomie

Le RedMagic 10 Air embarque une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 80W. Selon notre test, il tient aisément une journée et demie en usage mixte, et une journée complète en usage intensif (gaming, streaming, navigation). La charge rapide permet de récupérer 100 % de batterie en moins de 40 minutes, ce qui s’avère très pratique au quotidien.

La recharge sans fil n’est pas proposée, un point à noter face à certains concurrents haut de gamme. La charge inversée est également absente. L’autonomie se situe dans la bonne moyenne du segment, même si certains modèles comme le Poco F6 Pro font légèrement mieux grâce à une optimisation logicielle plus poussée.

Notre avis

Selon nous, le Nubia RedMagic 10 Air s’impose comme un smartphone gaming abouti, pensé pour les joueurs exigeants et les utilisateurs à la recherche de puissance brute. Son design affirmé, son écran ultra-fluide, immersif, sans gêne et ses performances de haut vol en font un allié de choix pour le jeu mobile. La gestion thermique efficace et la présence de gâchettes tactiles renforcent son orientation gaming.

L’autonomie solide et la charge rapide apportent un vrai confort au quotidien, tandis que la connectique complète (prise jack, double SIM) ravira les amateurs de polyvalence. La partie photo, correcte mais perfectible, rappelle que ce modèle privilégie la performance en jeu à la polyvalence multimédia.

Face à la concurrence, le RedMagic 10 Air tient tête aux Asus ROG Phone 9, Poco F6 Pro et Black Shark 5 Pro, tout en affichant un rapport qualité-prix attractif. On regrette toutefois une politique de mises à jour logicielle un peu courte et l’absence de recharge sans fil.

Selon nous, ce modèle s’adresse avant tout aux gamers et aux power users. Si vous cherchez un smartphone taillé pour le jeu, avec une expérience fluide et des fonctionnalités dédiées, le RedMagic 10 Air est un choix pertinent. Pour la photo ou une expérience logicielle plus pérenne, d’autres options existent.