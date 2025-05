Test du Oppo Reno13 FS : un milieu de gamme aux allures premium

Fiche technique

Écran AMOLED 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz

Processeur Snapdragon 6 Gen 1

12 Go de mémoire vive extensibles virtuellement à 24 Go

512 Go d’espace de stockage extensibles via microSD jusqu'à 2 To

Triple appareil photo arrière : 50+8+2 mégapixels

Capteur frontal : 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5800 mAh avec charge 45W

Certification : IP68/IP69 et MIL-STD-810H

Système d'exploitation : ColorOS 15 basé sur Android 15

Design

Le Reno13 FS arbore un design élégant qui s'inscrit dans la lignée des smartphones actuels tout en affirmant sa propre identité. Avec ses dimensions de 162,1 x 75 x 7,76 mm et son poids de 192 grammes, il offre un bon compromis entre taille d'écran généreuse et prise en main confortable. Lors de notre test, nous avons particulièrement apprécié sa finesse qui, malgré une batterie conséquente, reste remarquable avec seulement 7,76 mm d'épaisseur ou 7,82 mm, selon la version choisie.

Le dos du smartphone présente un traitement de surface différent selon les coloris. Notre modèle de test, en version Graphite, propose un effet mat satiné qui limite considérablement les traces de doigts tout en offrant des reflets subtils selon l'angle de lumière. Le Reno13 FS est également disponible en bleu foncé et violet. Les finitions sont soignées et l'assemblage ne souffre d'aucun défaut apparent. Le module photo, disposé dans le coin supérieur gauche, adopte un design en îlot légèrement proéminent mais suffisamment discret. Notez que le contour peut s'allumer pour signaler l'arrivée d'une notification.

Les tranches du Reno13 FS sont très légèrement arrondies, ce qui améliore la prise en main et l'ergonomie générale. Le cadre en plastique est agréable. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de mise en veille ainsi que les touches de volume, tous parfaitement accessibles lors d'une utilisation à une main. La tranche inférieure accueille le port USB-C, le tiroir pour carte SIM et microSD, ainsi qu'un des deux haut-parleurs stéréo. Le téléphone supporte deux cartes SIM ou une seule et une carte de stockage. Attention à ne pas confondre l’orifice pour extraire le tiroir et celui du microphone car les deux sont situés de part et d’autre de l’emplacement pour les cartes.

Le Oppo Reno13 FS bénéficie d'une certification IP68/IP69, garantissant une résistance optimale à l'eau et à la poussière ainsi qu’aux hautes températures. Lors de notre test, nous avons pu l'utiliser sous une pluie battante sans aucun problème, ce qui constitue un atout non négligeable pour un usage quotidien. Cette certification, habituellement réservée aux modèles haut de gamme, est un véritable plus sur ce segment de prix. En outre, notez qu’il est doté d’une technologie qui permet de s’en servir même lorsqu’il y a quelques gouttes sur l’écran, ce qui n’est pas le cas de la plupart des modèles. En plus, le Reno13 FS est certifié MIL-STD-810H, impliquant une résistance parmi les meilleures du marché notamment face aux chutes.

En termes de connectivité, le smartphone est compatible 5G et propose le Wi-Fi 5 (802.11ac seulement) ainsi que le Bluetooth 5.1. La technologie NFC est bien présente pour les paiements sans contact. En revanche, Oppo a fait l'impasse sur la prise jack 3,5 mm, suivant ainsi la tendance actuelle du marché. Le Reno13 FS prend en charge la double SIM (nano SIM + eSIM), offrant ainsi une flexibilité appréciable pour les utilisateurs jonglant entre plusieurs numéros.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran. Il s'agit d'un modèle optique qui s'est montré relativement réactif lors de notre test, avec un taux de reconnaissance satisfaisant. Néanmoins, il reste légèrement en retrait par rapport aux lecteurs ultrasoniques que l'on trouve sur les modèles plus haut de gamme comme ceux de Samsung ou Google. Question ergonomie, nous aurions préféré qu’il soit installé un peu plus haut car il est positionné à seulement 1 cm du bord inférieur.

Côté audio, le Reno13 FS est équipé de haut-parleurs stéréo qui délivrent un son d'une qualité correcte pour cette gamme de prix. Lors de notre test, nous avons particulièrement apprécié le mode Ultra Volume qui permet d'augmenter le volume jusqu'à 300% dans certaines situations, bien que cela se fasse au détriment de la qualité sonore. Les basses restent limitées, comme souvent sur les smartphones de cette catégorie, mais la spatialisation est convenable pour regarder des vidéos ou jouer occasionnellement.

L'écran

Le Oppo Reno13 FS est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Cette dalle offre une densité de pixels de 395 ppp, suffisante pour garantir une excellente netteté des textes et des images. Lors de notre test, nous avons été impressionnés par la qualité générale de cet écran, qui n'a rien à envier à certains modèles plus onéreux.

La luminosité constitue l'un des points forts de cet écran. En usage quotidien, la luminosité typique s'est avérée suffisante pour assurer une excellente lisibilité, même en plein soleil.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité très appréciable lors du défilement des interfaces ou dans les applications compatibles. Lors de notre test, nous avons constaté que ColorOS gère intelligemment cette fréquence, l'adaptant selon le contenu affiché pour optimiser l'autonomie. Il est également possible de forcer le 120 Hz permanent ou de revenir à 60 Hz pour économiser la batterie.

La reproduction des couleurs est fidèle, avec des noirs profonds caractéristiques de la technologie AMOLED et des contrastes infinis. Oppo propose plusieurs modes d'affichage : Vif (par défaut) ou Naturel. Notez qu’il est possible de choisir sa température de couleur, le cas échéant. Lors de notre test, le mode Naturel s'est révélé le plus précis en termes de fidélité colorimétrique.

La protection de l'écran est assurée par un verre Dragontrail Star 2, moins connu que le Gorilla Glass mais qui offre néanmoins une résistance satisfaisante aux rayures et aux chocs du quotidien. Durant notre période de test, l'écran n'a montré aucun signe de micro-rayures malgré une utilisation sans protection particulière.

Les bordures entourant l'écran sont relativement fines, avec un menton légèrement plus épais que les autres côtés, mais cela reste discret et n'affecte pas l'expérience visuelle. La caméra frontale est logée dans un poinçon central en haut de l'écran, suffisamment petit pour ne pas être gênant lors du visionnage de contenu.

En comparaison avec ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy A56 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, l'écran du Reno13 FS se révèle intéressant, notamment grâce à sa luminosité élevée et sa calibration des couleurs soignée

Le système et les applications

Le Oppo Reno13 FS fonctionne sous ColorOS 15, la dernière version de l'interface d'Oppo basée sur Android 15. Lors de notre test, nous avons apprécié les nombreuses améliorations apportées à cette interface, qui gagne en fluidité et en cohérence visuelle par rapport aux versions précédentes.

La politique de mise à jour d'Oppo pour ce modèle prévoit trois ans de mises à jour majeures d'Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. C'est une durée correcte pour un smartphone de cette gamme, bien que moins généreuse que ce que proposent Samsung (6 ans) ou Google (7 ans) sur leurs appareils.

L'interface ColorOS 15 offre un niveau de personnalisation très élevé. Lors de notre test, nous avons particulièrement apprécié la possibilité de modifier en profondeur l'apparence du système : thèmes, icônes, animations, disposition de l'écran d'accueil, tout est personnalisable selon ses préférences. Le centre de contrôle, inspiré d'iOS mais avec davantage d'options, s'est révélé pratique à l'usage.

L'organisation des paramètres est logique et intuitive, avec un moteur de recherche efficace qui permet de retrouver rapidement n'importe quel réglage. Les menus sont bien structurés et les options avancées sont accessibles sans être envahissantes pour les utilisateurs moins expérimentés.

Le Reno13 FS est livré avec un nombre impressionnant d’applications préinstallées en plus de celles de Google. L'espace occupé par le système et ces applications représente plus de 37 Go sur les 512 Go disponibles, ce qui est énorme. Heureusement, la quasi-totalité des applications tierces et des jeux peuvent être désinstallées si nécessaire. Parmi elles, il y a AliExpress, Amazon Music, App Market, AquaBlocks Puzzle Seas, AutoDoc, Block Blast!, Booking.com, Boutique Amazon, Bubble Pop! Shooter Puzzle, Car Mods Factory – Match 3, Collect Ball - Match Em All, Defeat Zombie : Defense Strategy, Dream Piano-Music Tiles, Facebook, Fruit Shooting – Sharp Knife mais également June’s Journey, LinkedIn, Medical Master – Flying Needle, Mots Mêlés, Netflix, ReelShort, ShortMax, Solitaire, Space Cruises Shooting Game, Spotify, Temu, TikTok.

Il y a aussi Tile Match, Tiledom, Vita Mahjong, Word Connect Wonders Of View, Worm Family – Eat Em All, WPS Office et Yatzy.

Notez aussi la présence de l’application AI Studio. Celle-ci permet de générer des images inédites en fonction des photos que vous avez pu prendre notamment en portrait, réinventer des images selon des thèmes (Tendances, Classique, Dessin animé, Texture ou Dessin). Il est également possible de donner vie à des photos fixes en transformant en images animées et de générer une animation d’un chien ou d’un chat. Les créations passent par l’utilisation de crédits.

ColorOS 15 intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle, notamment pour l'optimisation des performances et la gestion de la batterie. La fonction « AI Smart Charging » analyse les habitudes de recharge de l'utilisateur pour préserver la santé de la batterie à long terme. Le « Smart Image Matting » permet quant à lui d'extraire facilement des sujets de leurs photos pour les réutiliser dans d'autres applications.

Notez la possibilité de partager des éléments directement avec un iPhone via la commande dédiée.

Les performances

Le Oppo Reno13 FS est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nm, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR4x. Cette configuration peut être complétée par 12 Go de RAM virtuelle supplémentaire, portant le total à 24 Go pour les applications les plus exigeantes. Côté stockage, l'appareil dispose de 512 Go en UFS 3.1, extensibles via une carte microSD jusqu'à 2 To, une option de plus en plus rare sur le marché actuel.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 6 Gen 1 se positionne dans le milieu de gamme du marché. Lors de notre test, il a obtenu des scores honorables sur les benchmarks, sans toutefois rivaliser avec les puces haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 3 ou le Dimensity 9300. Cette puce offre néanmoins un excellent rapport performance/consommation énergétique.

Au quotidien, l'expérience utilisateur est relativement fluide et réactive. La navigation dans les menus, le multitâche et le lancement des applications se font sans accroc ni ralentissement notable si on n’est pas trop pressé. ColorOS 15 semble bien optimisé pour tirer le meilleur parti de cette configuration matérielle. La RAM généreuse permet de conserver de nombreuses applications en mémoire sans avoir à les recharger constamment.

Pour le gaming, le Reno13 FS se montre capable de faire tourner la plupart des jeux du marché avec des réglages moyens à élevés. La gestion thermique s'est révélée efficace lors de notre test, avec une chauffe modérée même après des sessions de jeu prolongées.

Le multimédia

Le Oppo Reno13 FS est équipé d'un triple module photo à l'arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) bénéficie d'une stabilisation optique, un atout rare dans cette gamme de prix. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) couvrant un champ de vision de 112 degrés, ainsi que d'un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4). À l'avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels (f/2,4) logé dans un poinçon central.

L'interface de l'application appareil photo d'Oppo est intuitive et bien pensée. Les différents modes de prise de vue sont accessibles par simple glissement horizontal, tandis que les paramètres avancés se trouvent dans un menu dédié. Les options les plus courantes comme le flash, le HDR ou les filtres sont directement accessibles depuis l'écran principal. Les niveaux de zoom sont facilement sélectionnables via des boutons dédiés (0,6x pour l'ultra grand-angle, 1x pour le capteur principal, et jusqu'à 10x en zoom numérique).

Lors de notre test, le capteur principal s'est montré très convaincant en conditions de bonne luminosité. Les clichés offrent un bon niveau de détail, des couleurs naturelles et une plage dynamique étendue. La stabilisation optique fait des merveilles pour éviter les photos floues, particulièrement en basse lumière. Le mode nuit, activé automatiquement lorsque nécessaire, permet de capturer des images exploitables même dans des environnements peu éclairés, bien que le bruit numérique devienne alors plus présent.

L'ultra grand-angle délivre des résultats corrects en plein jour, avec une distorsion bien maîtrisée sur les bords. On note toutefois une différence de colorimétrie avec le capteur principal et une perte de détails significative en conditions de faible luminosité. Quant au capteur macro de 2 mégapixels, il s'avère assez anecdotique et limité en termes de qualité, comme souvent sur les smartphones de cette gamme.

Enfin, notez que le zoom numérique jusqu’à 10x offre des résultats très limites, voire médiocres surtout s'il y a beaucoup de détails. Il n’y a pas d’optimisation via l’intelligence artificielle comme chez Honor par exemple. Dommage.

Le capteur selfie de 32 mégapixels produit des autoportraits détaillés avec une bonne gestion des tons chair. Le mode portrait, disponible à l'avant comme à l'arrière, offre un effet bokeh naturel avec une détection des contours généralement précise, bien que quelques erreurs puissent survenir sur les sujets complexes comme les cheveux.

En vidéo, le Reno13 FS peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec le capteur principal, et en 1080p à 30 ips avec le capteur frontal.

L'autonomie

Le Oppo Reno13 FS est équipé d'une imposante batterie de 5800 mAh, une capacité supérieure à la moyenne qui lui confère une excellente endurance. Lors de notre test, le smartphone a facilement tenu une journée et demie d'utilisation intensive, comprenant navigation web, réseaux sociaux, photographie et quelques sessions de jeu. Pour un usage plus modéré, il est possible d'atteindre deux jours complets sans recharge.

La charge rapide SUPERVOOC 45W permet de récupérer rapidement de l'énergie. Selon nos mesures, le Reno13 FS se recharge de 0 à 100% en environ 76 minutes, ce qui est un bon résultat compte tenu de la capacité importante de la batterie. En 30 minutes, on récupère environ 60% d'autonomie, suffisant pour tenir une journée entière.

Le smartphone ne propose pas de charge sans fil, une absence compréhensible sur ce segment de prix. En revanche, il offre la possibilité de charge inverse filaire (reverse wired), permettant d'utiliser le Reno13 FS comme une batterie externe pour recharger d'autres appareils via son port USB-C.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Reno13 FS est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Oppo Reno13 FS se montre comme étant un smartphone milieu de gamme particulièrement équilibré. Lors de notre test, nous avons été séduits par son écran AMOLED lumineux et fluide, son autonomie exceptionnelle et son appareil photo principal stabilisé optiquement même si nous déconseillons de zoomer. Les certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H constituent également un atout rare dans cette gamme de prix.

Le design soigné et les finitions de qualité donnent à ce smartphone une allure premium qui dépasse son positionnement tarifaire. ColorOS 15 offre une expérience utilisateur fluide et personnalisable, bien que la politique de mise à jour sur trois ans reste perfectible face à certains concurrents et qu’il y a ait énormément de bloatwares.

Les performances, sans être exceptionnelles, se révèlent suffisantes pour un usage quotidien, y compris pour du gaming occasionnel. Le stockage généreux de 512 Go extensible via microSD est un véritable plus à l'heure où de nombreux constructeurs font l'impasse sur cette option. Quelques compromis sont néanmoins à noter, comme l'absence de charge sans fil, un ultra grand-angle sérieusement en retrait par rapport au capteur principal, ou encore un processeur qui, bien qu'efficace, est très loin de rivaliser avec les puces des modèles plus haut de gamme.