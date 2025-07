Test du Samsung Galaxy A56 : l’équilibre du milieu de gamme signé Samsung

Fiche technique

Écran AMOLED 6,7 pouces, 120 Hz

Processeur : Exynos 1580

8 Go de mémoire vive (extensibles)

128 ou 256 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo : 50 + 12 + 5 mégapixels / 12 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 5000 mAh, charge 45W

Étanchéité : IP67

Système d'exploitation Android 15 avec surcouche logicielle One UI

Design

Le Galaxy A56 propose un design particulièrement soigné pour sa catégorie. Samsung a opté pour un châssis en métal brossé d’un très bel effet et du verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant comme à l’arrière, conférant à l’appareil une allure premium rarement vue sur ce segment. Avec seulement 7,4 mm d’épaisseur et un poids de 198 g, il se montre plus fin et plus léger que nombre de ses concurrents directs, tout en offrant une excellente prise en main.

Les capteurs photo sont tous intégrés dans un module capsulé et orienté verticalement. Il dépasse du reste du dos créant un déséquilibre lorsque l’appareil est posé à plat. Notez la présence d’un cerclage chromé qui rappelle la couleur des profils du mobile.

Les finitions sont impeccables : sur une surface légèrement bombée, les boutons tombent parfaitement sous les doigts, et la certification IP67 rassure quant à la résistance à l’eau et à la poussière. Le choix de coloris sobres ou pastel permet à chacun de trouver son style. Nous avons pu tester le modèle blanc.

En comparaison, le Google Pixel 8a, l’un de ses principaux rivaux, propose un dos en plastique et une barre transversale métallique, mais la qualité perçue reste un cran en dessous de celle du Galaxy A56. Le Redmi Note 14 Pro+ mise sur un design plus massif, mais moins raffiné dans les détails.

Côté connectivité, le Galaxy A56 coche toutes les cases : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, port USB-C. Seule l’absence de prise jack 3,5 mm pourra décevoir certains utilisateurs attachés à leurs écouteurs filaires. Le lecteur d’empreintes digitales, placé sous l’écran, se montre rapide et fiable, tandis que la reconnaissance faciale complète le dispositif de sécurité. Celui-ci est placé à 1,5 cm du bord inférieur, ce qui est un peu trop bas, selon nous. On s’y fait.

Écran

Samsung reste fidèle à sa réputation en matière d’affichage. Le Galaxy A56 embarque une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La luminosité maximale annoncée atteint 1900 cd/m², ce qui permet une lisibilité juste en plein soleil. On note des bords d’écran qui sont assez fin pour cette gamme de prix, alors que le « menton » est toujours plus épais que les trois autres.

La colorimétrie, fidèle à l’ADN Samsung, propose deux modes : naturel ou vif. Les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds, et le contraste quasi infini. sL’écran est protégé par du Gorilla Glass Victus+, gage de résistance aux rayures et aux chocs.

En usage, la fluidité est au rendez-vous, que ce soit pour naviguer dans l’interface, faire défiler des réseaux sociaux ou regarder des vidéos HDR10+. Les réglages d’affichage permettent d’ajuster la température des couleurs et la gestion du mode sombre est parfaitement intégrée.

Face à la concurrence, le Galaxy A56 ne déçoit pas, même si le Redmi Note 14 Pro+ propose une définition légèrement supérieure et une dalle un peu plus lumineuse. Le Pixel 8a, quant à lui, mise sur une colorimétrie plus neutre, mais reste en retrait sur la fluidité.

Système et applications

Le Galaxy A56 tourne sous Android 15, habillé de l’interface One UI 7. Samsung promet six années de mises à jour de sécurité et de système, un engagement rare sur ce segment et qui surpasse la plupart des concurrents, à l’exception notable de Google sur ses Pixel.

L’interface est fluide, intuitive et hautement personnalisable. Les menus sont clairs, la navigation gestuelle bien pensée, et les options de personnalisation nombreuses (thèmes, icônes, Always-On Display…). Samsung intègre également plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle héritées de ses modèles haut de gamme, comme Circle to Search, l’assistant Gemini, la Now Bar ou encore des outils photo avancés (gomme magique, meilleure pose, etc.).

Au démarrage, le smartphone propose un nombre limité d’applications préinstallées, principalement les services Samsung et Google, ce qui laisse un espace de stockage confortable pour l’utilisateur. Comptez sur un peu moins de 30 Go de mémoire interne disponible, par défaut. Notez la présence de quelques applications tierces telles que Facebook, Spotify, Temu, Solitaire, Monopoly Go et TikTok ainsi que booking.com et Boutique Amazon.

L’organisation des paramètres est logique, complète et l’expérience globale agréable.

Performances

Le Galaxy A56 embarque le processeur Exynos 1580, gravé en 4 nm, épaulé par 8 Go de RAM et un stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go (non extensible). Sur les benchmarks, il atteint de belles performances, ce qui le place dans la moyenne haute du milieu de gamme, sans rivaliser avec les puces Snapdragon les plus puissantes.

En usage quotidien, la navigation s’avère fluide, les applications se lancent rapidement et le multitâche ne pose aucun souci. Les jeux 3D tournent correctement, même si les titres les plus exigeants nécessitent parfois de baisser le niveau de détails pour éviter quelques ralentissements. La gestion thermique est maîtrisée, l’appareil ne chauffe pas excessivement lors de longues sessions, ce qui est appréciable.

Multimédia

Le module photo du Galaxy A56 se compose de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (stabilisation optique), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie affiche 12 mégapixels.

L’application photo est simple à prendre en main, avec des modes classiques (Amusant, Portrait, Photo, Vidéo et Plus). Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes : Pro, Vidéo Pro, Nuit, Nourriture, Panorama, Macro, Ralenti, Hyperlapse, Double enregistrement, Single Take).

On peut activer des outils IA pour améliorer les clichés. Le menu Amusant permet d’appliquer des filtres pour une ou deux personnes présentes devant l’objectif (arrière ou avant). Il est aussi possible d’appliquer une optimisation avec l’aperçu avant et après.

Notez la possibilité de supprimer des objets sur les photos grâce à l’intelligence artificielle grâce à des outils automatiques et extrêmement performants. Le module arrive à recréer des parties de l’image derrière l’objet effacé.

Si votre photo comporte des ombres, vous pouvez les supprimer automatiquement ainsi que les reflets sur les vitres. Les résultats sont de plus ou moins bonne qualité.

En plein jour, les photos sont détaillées, bien exposées et les couleurs très flatteuses. L’ultra grand-angle offre un champ de vision large, mais la qualité baisse en basse lumière, avec du bruit et une perte de détails. Le mode nuit améliore les choses, mais reste en retrait face à certains concurrents comme le Pixel 8a, qui conserve une avance sur la photo, notamment en gestion du HDR et des scènes sombres.

Le niveau de zoom maximal est de 10x avec des résultats qui ne sont pas vraiment flatteurs et manquent cruellement de détails.

La vidéo monte jusqu’en 4K à 30 fps, avec une stabilisation correcte. Les selfies sont nets et bien exposés, parfaits pour les réseaux sociaux. Globalement, le Galaxy A56 se montre polyvalent tant que l’on ne cherche pas trop à zoomer, mais ne révolutionne pas la photo sur ce segment.

Autonomie

La batterie de 5000 mAh du Galaxy A56 assure une excellente autonomie. En usage mixte (web, réseaux sociaux, streaming, photo), il tient presque deux journées complètes sans passer par la case recharge.

La charge à 45W permet de récupérer environ 50% de batterie en 30 minutes et une charge complète en un peu plus d’une heure. En revanche, pas de charge sans fil ni de charge inversée, des absences compréhensibles à ce niveau de prix.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy A56 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Selon notre test, le Samsung Galaxy A56 est une valeur sûre du milieu de gamme. Son design raffiné, son écran lumineux et fluide, son autonomie exemplaire et sa politique de mises à jour ambitieuse en font un choix pertinent pour la majorité des utilisateurs. Les performances sont solides pour un usage quotidien, même si les gamers ou les amateurs de benchmarks purs préféreront peut-être un modèle concurrent.

La partie photo, sans être mauvaise, reste en retrait face à certains rivaux, notamment le Pixel 8a. Mais pour le reste, le Galaxy A56 coche toutes les cases : fiabilité, confort d’utilisation, sécurité et durabilité dont l’étanchéité. Son prix de lancement, certes un peu élevé, se justifie par la qualité globale de l’appareil et les services proposés.

Nous recommandons ce modèle à tous ceux qui cherchent un smartphone équilibré, durable et agréable à utiliser au quotidien notamment avec ses fonctions d’intelligence artificielle, sans compromis majeur.