Test du Sony Xperia 1 VII : l’exigence Sony au sommet

Fiche technique

Écran OLED 6,5 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 Go de mémoire vive (non extensible)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (extensible)

Triple capteur photo : 48 + 48 + 12 mégapixels / 12 mégapixels

Lecteur d’empreintes sur le profil

Batterie 5000 mAh, charge 30W

Étanchéité : IP68

Système d’exploitation Android 15

Design

Le Xperia 1 VII perpétue la tradition Sony avec un design minimaliste et raffiné, qui se distingue immédiatement des autres mobiles sur le marché avec ses lignes droites et son format 19,5:9. Notez que les précédents utilisant un format 21:9, signature de la gamme, plus allongé que la moyenne, conférant à l’appareil une allure élancée et élégante. Ce changement ne bouscule pas et offre une prise en main agréable malgré la diagonale de 6,5 pouces. Le dos est très doux au toucher, limite efficacement les traces de doigts et renforce la sensation de qualité. Le cadre en aluminium, parfaitement ajusté, apporte une robustesse bienvenue et une touche de modernité. Les finitions sont exemplaires, sans le moindre défaut d’assemblage, et l’ensemble respire vraiment la solidité. L’appareil profite d’une certification IP68, le rendant totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Le Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et Victus classique à l’arrière assurent une bonne protection contre les rayures et les chocs du quotidien.

Les capteurs sont gentiment installés sur une plaque fine positionnée dans le coin supérieur à gauche au dos. Entre l'objectif principal et le téléobjectif, il y a le flash et le capteur de luminosité.

Sony a fait le choix de conserver certains éléments devenus rares sur le segment premium, comme la prise jack 3,5 mm et le slot microSD, ce qui ravira les audiophiles et les utilisateurs attachés à la possibilité d’ajouter une certaine capacité de stockage.

En outre, sur le même profil que la touche de mise en veille et du double bouton pour gérer le volume, il y a un bouton déclencheur physique pour la photo, hérité de la gamme Alpha. Ce dernier a été légèrement agrandi par rapport aux précédents modèles, pour une meilleure ergonomie. Ce détail, qui peut sembler anodin, fait toute la différence lors de la prise de vue, offrant une expérience proche de celle d’un appareil photo professionnel, notamment puisqu'il permet de faire la mise au point lorsqu'on appuie légèrement dessus.

Le capteur d’empreintes digitales, positionné sur la tranche droite au niveau du bouton de mise en veille, tombe parfaitement sous le pouce et se montre rapide et fiable à l’usage, bien plus pratique que les capteurs sous l’écran parfois capricieux de certains concurrents.

Les dimensions de l’appareil (162 x 74 x 8,2 mm) et son poids contenu (197 g) en font un smartphone relativement compact et léger pour sa catégorie, surtout face à des modèles comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 16 Pro Max, souvent plus imposants. La texture granuleuse du dos et les bordures striées du cadre facilitent la prise en main et limitent les risques de glisse, même sans coque.

En matière de connectivité, le Xperia 1 VII est à la pointe avec la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth haut débit. L’absence de port infrarouge ou de puce UWB pourra décevoir certains, mais l’essentiel est là pour un usage moderne et polyvalent.

Côté audio, Sony reste fidèle à sa réputation : les haut-parleurs stéréo frontaux délivrent un son précis et immersif, même si la puissance reste en retrait par rapport à certains concurrents. La prise casque, associée aux technologies DSEE Ultimate et LDAC, permet de profiter d’une restitution sonore de très haute qualité, que ce soit pour la musique ou les vidéos. Selon notre test, le Xperia 1 VII est l’un des meilleurs élèves du marché sur ce point, surpassant même certains modèles concurrents dépourvus de prise jack.

Écran

L’écran OLED BRAVIA de 6,5 pouces est sans conteste l’un des atouts majeurs du Xperia 1 VII. Sony a mis les petits plats dans les grands avec une dalle d’une luminosité maximale impressionnante, atteignant une forte luminosité, ce qui garantit une lisibilité parfaite en toutes circonstances, même en plein soleil. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité exemplaire lors du défilement et des animations, tandis que la gestion avancée des couleurs, pilotée par l’intelligence artificielle, permet d’obtenir des images d’une fidélité remarquable. Le double capteur de luminosité, placé à l’avant et à l’arrière, ajuste en temps réel la luminosité de l’écran en fonction de l’environnement, pour un confort visuel optimal.

La dalle OLED 10 bits offre des noirs vraiment profonds, des contrastes saisissants et une couverture quasi totale des espaces colorimétriques. En mode Créateur, on peut atteindre une précision colorimétrique rare sur smartphone, tandis que la température de couleur est tout aussi excellente. Les réglages sont nombreux et permettent d’adapter l’affichage à ses préférences, que l’on soit amateur de couleurs vives ou de rendu plus naturel. L’absence de traitement anti-reflets aussi efficace que sur certains concurrents, comme le Galaxy S25 Ultra, pourra toutefois gêner en extérieur, mais cela reste un détail face à la qualité globale de la dalle.

En usage quotidien, l’écran du Xperia 1 VII se montre réactif et agréable, que ce soit pour la navigation, le visionnage de vidéos ou le jeu. La définition, certes inférieure à certains modèles QHD+, reste largement suffisante pour garantir une excellente netteté, avec une densité de pixels élevée. Le support du HDR10 permet de profiter pleinement des contenus compatibles, avec une plage dynamique étendue et des couleurs éclatantes. Selon notre test, l’expérience visuelle offerte par le Xperia 1 VII rivalise sans peine avec les meilleurs du marché, même si certains concurrents proposent des définitions supérieures ou des traitements anti-reflets plus poussés.

Système et applications

Le Xperia 1 VII est livré avec Android 15, la dernière version du système d’exploitation de Google, et bénéficie d’une politique de mises à jour de 4 ans pour les versions majeures et 6 ans pour la sécurité. Ce suivi, bien qu’intéressant, reste en deçà de certains concurrents, comme Samsung ou Google, qui promettent jusqu’à 7 ans de support sur leurs modèles haut de gamme. L’interface Sony, fidèle à la philosophie de la marque, est épurée, fluide et quasiment dépourvue de bloatware. Lors de la configuration de l’appareil, plusieurs applications sont proposées. Il y a notamment Booking.com, Facebook et plusieurs outils Sony. Le système et les applications préinstallées par défaut occupent environ 30 Go sur l’espace de stockage, ce qui reste raisonnable au regard des autres modèles, surtout dans le segment du haut de gamme.

L’intelligence artificielle « Xperia Intelligence » occupe une place centrale dans l’expérience utilisateur, optimisant la gestion de l’énergie, l’affichage, la photographie et la sécurité. Toutefois, ne vous attendez pas à des fonctions d’aides à la rédaction ou à la création, comme sur les modèles Samsung, par exemple. Ici, l’IA est discrète, mais efficace.

En outre, les possibilités de personnalisation sont nombreuses, que ce soit pour l’apparence du système, la gestion des notifications ou l’organisation des paramètres. D’après nos essais, la navigation dans les menus est intuitive, les animations sont fluides et l’ensemble se montre agréable à utiliser au quotidien.

Performances

Sous le capot, le Xperia 1 VII embarque le tout nouveau Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de RAM et un stockage UFS 4.0 ultra-rapide, disponible en versions 256 ou 512 Go, extensible via microSD. Cette configuration assure des performances de haut vol, aussi bien en multitâche qu’en jeu. Les benchmarks réalisés montrent une progression d’environ 30% par rapport à la génération précédente, plaçant le Xperia 1 VII devant des modèles comme le Poco F7 Ultra ou le Realme GT7 Pro, mais légèrement derrière les Galaxy S25 Ultra ou OnePlus 13 sur certains points. Les possesseurs d’une console PlayStation trouveront des applications parfaitement adaptées pour jouer à distance, par exemple.

La gestion thermique est efficace, limitant la chauffe lors de sessions intensives, et l’expérience utilisateur est fluide en toutes circonstances. Les applications se lancent rapidement, la navigation est instantanée et les transitions sont parfaitement maîtrisées. En jeu, le Xperia 1 VII se montre à la hauteur des attentes, avec des graphismes détaillés et une fréquence d’images stable, même sur les titres les plus exigeants. La possibilité d’étendre le stockage via microSD est un atout rare sur le segment premium, offrant une flexibilité appréciable pour les utilisateurs gourmands en données.

Comme les autres modèles testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances, dont voici les principaux résultats. À noter que le test sur le long terme révèle une limitation des performances pour éviter les surchauffes.

Multimédia

La photographie est au cœur de l’ADN du Xperia 1 VII, qui mise sur un triple module arrière composé d’un capteur principal Exmor T de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48/50 Mpx et d’un téléobjectif à zoom optique continu. Cette configuration permet une grande polyvalence, avec des clichés détaillés, naturels et fidèles, même en basse lumière. Le traitement logiciel, moins agressif que chez certains concurrents, préserve le rendu naturel des images, ce qui plaira aux puristes. Le mode nuit, bien que perfectible, permet d’obtenir des résultats très corrects, mais reste en retrait face à la concurrence sur ce point. On regrette tout de même une trop sérieuse tendance à rendre une dominance de vert sur les photos prises avec le capteur grand-angle.

Le téléobjectif, quant à lui, offre un zoom optique continu de 85 à 170 mm, idéal pour les portraits et les prises de vue à distance, même si la netteté peut parfois faiblir à fond de zoom.

L’interface photo, inspirée des appareils Alpha, est complète et intuitive, avec de nombreux réglages manuels pour les amateurs de photographie. Le bouton déclencheur physique, très agréable à utiliser, renforce l’expérience et permet de capturer des images rapidement et précisément.

En vidéo, le Xperia 1 VII excelle avec la possibilité de filmer en 4K 60p HDR, un mode 120p en 4K et des fonctions IA avancées comme l’auto-framing et le suivi du sujet. Selon notre test, la qualité des vidéos est remarquable, avec une stabilisation efficace et un rendu sonore de haut niveau grâce aux micros stéréo intégrés.

Autonomie

Le Xperia 1 VII est équipé d’une batterie de 5000 mAh, qui assure une autonomie confortable, pouvant atteindre deux jours en usage modéré. La charge 30W, une puissance loin d’être exceptionnelle, surtout pour un modèle haut de gamme, permet de récupérer environ 50% de batterie en 30 minutes, mais reste donc en retrait par rapport à la concurrence qui propose parfois des puissances de 80W ou plus. Sony mise sur la préservation de la batterie avec les technologies Xperia Adaptive Charging et Battery Care, qui promettent une dégradation limitée à moins de 20% sur quatre ans. La recharge sans fil est possible ainsi que la charge inversée, ce qui est toujours une bonne chose.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Sony Xperia 1 VII est livré sans aucun accessoire.

Notre avis

Le Sony Xperia 1 VII est un smartphone haut de gamme à la personnalité affirmée. Il nous a séduits par son design raffiné, son écran d’exception et ses capacités photo/vidéo avancées, ce qui en fait un choix de prédilection pour les passionnés de multimédia, les photographes et les audiophiles. Les performances sont au rendez-vous, la gestion thermique est maîtrisée et l’autonomie permet d’envisager sereinement une journée d’utilisation intensive. Cependant, le Xperia 1 VII souffre de quelques défauts, à commencer par un prix très élevé, une charge qui n’est pas des plus rapides et un suivi logiciel moins ambitieux que certains concurrents.