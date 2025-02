« Et après tout, pourquoi pas ? » Si cet iPhone reconditionné tombait entre vos mains, nul doute que vous souhaiteriez le garder à ce prix !

L’iPhone 14 Plus est la version grand format de l’iPhone 14 standard. Alors que nous en sommes actuellement à la version 16 des iPhone, ce modèle se retrouve dans un parfait entre-deux : assez ancien pour voir son prix baisser, mais suffisamment récent pour rester un smartphone puissant et polyvalent, conçu pour durer.

Une durabilité renforcée par la politique de mises à jour d’Apple, qui s’étend généralement sur six ans.

Disponible dès 521 €, avec une réduction supplémentaire de 5 % pour les abonnés Free, l’iPhone 14 Plus représente l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour les fans d’Apple souhaitant un modèle haut de gamme récent, mais plus accessible.

Fiche technique de l’iPhone 14 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

OLED de 6,7 pouces Processeur : Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

12 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4325 mAh

Avec son écran OLED de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Plus offre un affichage immersif et un excellent confort visuel. Sa puissance de calcul et ses performances globales sont irréprochables, et comme toujours chez Apple, c’est son appareil photo qui impressionne le plus.

Grâce au post-traitement avancé par intelligence artificielle, les clichés bénéficient d’un rendu exceptionnel, fidèle à la réputation de la marque.

Mais si les utilisateurs d’Apple restent si fidèles, c’est aussi pour son interface intuitive et la cohérence de son écosystème.

De ce côté-là, posséder un iPhone récent est un réel avantage, garantissant un accès prolongé aux mises à jour d’iOS. À titre de comparaison, il bénéficiera d’un support plus long qu’un iPhone 11, ce qui le rend plus pérenne sur le long terme.

Quelle offre pour l’iPhone 14 Plus choisir ?

Pour l’iPhone 14 Plus, nous vous recommandons l’offre de CertiDeal, une enseigne reconnue pour la qualité de ses produits reconditionnés. Les appareils y sont rigoureusement testés et entièrement remis à neuf en interne, dans les locaux de l’entreprise en France.

De plus, ils n’ont connu qu’un seul utilisateur avant vous. Vous pouvez également demander le remplacement de la batterie, ainsi que l’installation d’une vitre de protection et d’une coque.

L’appareil est fourni avec une garantie légale de deux ans et peut être financé en 24 fois selon votre méthode de paiement.