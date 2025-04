L'écran de l'iPhone 13 est un Super Retina XDR de 6,1 pouces. Il est donc plutôt petit, ce qui est un véritable atout pour ceux qui cherchent des smartphones de petite taille, chose de plus en plus rare, où la tendance est aux appareils XL, voire pliables pour atteindre la taille d'une tablette une fois dépliés !

Les performances de l'appareil sont également solides grâce à la puce A15 Bionic, et il propose des capacités photo convaincantes, le tout pour un compagnon du quotidien idéal.

Pourquoi opter pour de l’occasion ?

Acheter un iPhone en occasion permet d'accéder à des modèles récents à prix bien plus bas. Toutefois, il faut savoir que contrairement au reconditionné, l’occasion signifie que le produit a déjà servi, sans forcément être remis à neuf. C'est pourquoi, dans ce genre de cas, la plateforme est très importante à bien choisir.

Sur Rakuten, les vendeurs indiquent clairement l’état de l'appareil, avec photos à l'appui, et souvent une garantie de fonctionnement !

Ce choix est aussi le plus évident pour ceux qui veulent réduire leur empreinte écologique. Moins de production, plus de recyclage : c’est gagnant-gagnant.

L’iPhone 13 : puissance maîtrisée et longévité assurée

Avec son design sobre mais haut de gamme, l’iPhone 13 reste dans l’air du temps. Mine de rien, c'est toujours un plus. D'autant qu'avec son apparence plus compacte que les versions « Pro », il tient véritablement bien en main, ce qui permet de l'utiliser partout, même pour les plus maladroits qui auraient tendance à faire tomber leurs appareils.

De plus, comme nous le disions, sa puce A15 Bionic assure encore largement en 2025.

Autre avantage : il est toujours compatible avec les dernières versions d’iOS, pour plusieurs années. En bref, un investissement à petit prix.

...Et côté offre ?

Comme s'est écrié l'un des membres de la rédaction : « iPhone 13 à moins de 300€ chez Rakuten, c'est pas mal ! ». Et effectivement, sur Rakuten, l’iPhone 13 d’occasion est proposé à 250 €. De plus, il est possible de cumuler cette offre avec des points de fidélité ou des codes promo Rakuten (si disponibles), ce qui peut encore faire baisser la note. Et si vous cherchez à étaler le paiement, c'est possible !