12 Go de RAM et écran AMOLED : le Poco F7 Pro est déjà bradé sans attendre le Black Friday

Le Poco F7 Pro est le fleuron encore récent de la marque Poco. Conçu pour rivaliser avec les modèles haut de gamme tout en restant accessible, il est sans aucun doute le modèle « mainstream » le plus adapté pour les gamers qui n'ont pas les moyens de s'orienter vers Nubia ou Asus.

Comme détaillé dans notre article sur les spécifications techniques du Poco F7 Pro, il combine puissance, fluidité et polyvalence, mais le tout en mettant les curseurs bien en haut.

✅ Points forts 12 Go de RAM pour un multitâche ultra-fluide

pour un multitâche ultra-fluide Écran Flow AMOLED lumineux et contrasté en 2K

lumineux et contrasté en 2K Processeur très performant pour toutes les applications ⚠️ Points à prendre en compte Un peu lourd en main

Le bloc photo est bon mais manque de polyvalence

Un seul haut-parleur, le rendu manque un peu de basses

Où l’acheter

Amazon propose actuellement le Poco F7 Pro à 394€ avec livraison rapide et garantie constructeur :

Pourquoi cette offre est intéressante

Déjà présenté plusieurs fois dans nos articles sur la gamme Poco F7, le modèle Pro bénéficie d’une optimisation logicielle avancée et d’une batterie vraiment très endurante. Pour un smartphone orienté performance, c'est nécessaire.

À moins de 400€, il propose le kit complet pour ceux qui veulent jouer et rester connecté avec une batterie massive, un écran 2K magnifique et surtout des performances énormes !

La promotion Amazon inclut tous les services habituels : livraison rapide, garantie constructeur et possibilité de retour. Simple. Pour ceux qui hésitent encore, ce prix est bien inférieur à celui du lancement officiel, ce qui en fait une véritable bonne affaire.

Poco, une marque en pleine ascension

Comme expliqué dans notre page dédiée à la marque Poco, les appareils de cette gamme sont parmi les seuls du marchés à proposer une alternative pas chère pour la performance.

Mais il sait se faire plus discret qu'un Rog Phone ou un Red Magic, avec son design bien plus sobre, ce qui permet de le rendre aussi plus simple à promener.