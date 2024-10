200 € de réduction ! Le roi du milieu de gamme Samsung, avec 8 Go de RAM et écran Super Amoled, est passé à moins de 300 €

Le Galaxy A55 5G est le smartphone le plus performant de la gamme Galaxy A de Samsung, une gamme spécialisée dans les smartphones de milieu de gamme. Depuis quelques années, Samsung a réussi à installer cette gamme en haut des ventes grâce à une conception impeccable.

Ce sont notamment les différentes versions des Galaxy A1* et A5* qui se démarquent chaque année, le Galaxy A14 de l’année dernière ayant atteint la première place des ventes de smartphone en Inde par exemple. Mais forcément, le roi, c’est le Galaxy 55, le plus récent et plus puissant modèle de cette gamme.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Proposant des éléments haut de gamme avec une dalle Super Amoled, une excellente puce Exynos, mais aussi un appareil photo à la pointe, le Galaxy A55 est également équipé de Galaxy IA, l’Intelligence Artificielle de Samsung. Mais, que vous soyez, ou non, friand d’IA, ce smartphone reste une valeur sûre en étant surtout équipé d’un très grand écran, et d’une grosse batterie !

De plus, il est important de souligner que la Galaxy A55 est éligible pour recevoir 5 ans de mise à jour de sécurité et 4 mises à jour du système d'exploitation ! Une très grande durée qui permet d’investir sur une grande période, puisque aujourd’hui de nombreux constructeurs se contentent de 2 ou 3 ans, rendant rapidement obsolètes leurs appareils.

Retrouvez le test du Galaxy A55 en détail.

Quelle offre pour le Galaxy A55 5G ?

En ce moment, vous pouvez trouver une excellente offre sur Cdiscount, la célèbre enseigne française de vente en ligne fondée par les frères Charle. Le Galaxy A55 y est proposé neuf à 299 €. Son prix constructeur étant de 499 €, cela fait une réduction de pile 200 € !