Craquez pour un forfait mobile écologique à seulement 4.99€ par mois avec Prixtel !

Vous n'avez pas vu passer l'offre promotionnelle de Prixtel ? Pas de panique, la promotion sur le forfait Le petit est prolongée jusqu'au 16 novembre prochain, 23h59 ! De 10Go à 30Go d'internet à prix mini, neutre en CO2 et sans engagement, vous trouverez dans cet article toutes les informations à connaître avant de souscrire à l'offre mobile de Prixtel !

Prixtel : sa dynamique écologique et ses forfaits flexibles

Vous le savez peut-être déjà, mais l'opérateur Prixtel s'est inscrit depuis un certain temps maintenant dans une démarche écoresponsable. En effet, il s'est fixé des objectifs environnementaux visant à réduire, puis à totalement compenser d’ici 2050, les émissions de CO2 engendrées par l'utilisation des forfaits à travers diverses actions. Ainsi, Prixtel participe à la reforestation de l'Hexagone ainsi qu'à la plantation de milliers d'arbres, notamment dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher. L’opérateur s’est aussi engagé avec la FCAA et finance les réductions d'émissions carbone de 1600 agriculteurs français.

Par ailleurs, Prixtel s'attelle à proposer des forfaits flexibles. Le principe est simple, chaque forfait se compose de trois paliers data bénéficiant d'un tarif spécifique. L'utilisateur paiera ainsi chaque mois le prix correspondant à sa consommation internet !

Dans cet article, le forfait neutre en CO2 qui nous intéresse particulièrement n'est autre que le forfait Le petit. Celui-ci bénéficie jusqu'au 16 novembre prochain inclus d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement ! Pour bénéficier de 10Go d'internet en France, vous devrez verser la somme de 4,99€ par mois. Si vous souhaitez consommer davantage de data - jusqu'à 20Go, vous devrez alors payer 7,99€ par mois. Enfin, pour atteindre le plafond du forfait Le petit, soit 30Go, vous devrez vous acquitter de 9,99€ par mois.

Notez que le tarif promotionnel s'appliquera seulement au cours des 12 premiers mois de votre abonnement, quelle que soit votre consommation internet. De plus, sans engagement, l'opérateur vous laisse la possibilité de résilier ce dernier dès que vous le souhaitez et sans frais.

Le forfait Le petit : jusqu'à 30Go d'internet et l'illimité pour communiquer

Ce forfait pas cher vous permet de naviguer sur le web à hauteur de 30Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne ainsi que les départements d'outre-mer. Sachez que l'usage de votre data depuis ces destinations sera décompté de votre enveloppe globale et remis à disposition chaque mois. Votre utilisation devra cependant rester raisonnable !

En ce qui concerne vos communications, l'opérateur prévoit l'illimité, et ce, partout au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus.

Pour résumer, le forfait sans engagement Le petit se présente comme suit :