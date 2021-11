Honor 50 vs Samsung Galaxy A52s 5G, lequel est le meilleur ?

Vous avez vu le nouveau Honor 50 et vous pensez craquer mais le Samsung Galaxy A52s 5G vous fait également envie ? Entre les deux, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse croisés pour vous aider dans votre choix.

Les goûts et les couleurs sont l’affaire de chacun. Le Honor 50 est décliné en vert extrêmement foncé, en noir particulièrement brillant, en argent ou, exclusivement sur le site du constructeur, avec des logos derrière, d’un très bel effet. Chez Samsung, on est dans la couleur classique : noir, blanc, lavande et vert. Des deux, c’est le Honor 50 qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy S52s 5G. C’est aussi le mobile Honor qui est le plus fin avec 7,77 mm contre 8,4 mm. Pourtant, les deux disposent d’à peu près la même capacité de batterie. Le Samsung est équipé d’un module à 4500 mAh chargeant à 22 watts alors que le Honor 50 embarque 4300 mAh mais pouvant se charger nettement plus vite, à 66 watts.

De beaux écrans AMOLED sur les deux

Le Honor 50 et le Samsung Galaxy A52s 5G sont équipés d’un écran AMOLED de 6,57 pouces le premier et 6,5 pouces pour le deuxième sur 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du Honor 50 présente la particularité d’être incurvé alors que la surface d’affichage du Samsung est plate. Le Honor 50 propose du Bluetooth et du Wi-Fi 6 alors que le Galaxy A52s 5G propose du Wi-Fi 5, moins porteur et moins performant. Les deux peuvent supporter deux cartes SIM mais impossible d’étendre la capacité de stockage interne. Le Samsung est certifié IP67, le rendant étanche à l’immersion dans l’eau douce et à la poussière.

Un Soc commun mais plus de possibilités de configuration chez Honor

Les deux smartphones sont animés par la même puce, un Qualcomm Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM pour le Samsung, pas le choix et la possibilité de choisir entre 6 et 8 Go, la deuxième étant 50 € plus cher pour le Honor 50. Ce dernier est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et il y a aussi deux autres capteurs de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits et les macro. À l’avant, on peut compter sur le capteur Sony IMX615 déjà vu sur de nombreux modèles comme le Find X3 Pro, le Find X3 Neo, le OnePlus Nord 2 pour ne citer que ceux-là. On le trouve aussi sur le Samsung Galaxy A52s 5G. À l’arrière, ce dernier dispose d’un capteur de 64 mégapixels avec un objectif grand-angle de 12 mégapixels et deux autres capteurs de 5 mégapixels.