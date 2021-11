La fiche technique et des visuels possibles du Motorola edge 30 Ultra en fuite sur la toile

La marque Motorola propose actuellement la série de smartphones edge 20 dans plusieurs déclinaisons et la suivante pointe déjà le bout de ses antennes à la faveur de caractéristiques techniques étalées à la vue de tous et de rendus 3D particulièrement réalistes dont voici tous les détails.

Actuellement, Motorola commercialise la série des smartphones edge 20 dont le edge 20 lite, le edge 20 et le edge 20 Pro profitant d’écrans AMOLED à 144 Hz et de configurations techniques très bien fournies pour leur prix respectif. Il est temps de se tourner maintenant vers leur successeur, les edge 30. Plusieurs informations crédibles sont apparues sur Internet concernant la version la plus musclée et la plus haut de gamme, le edge 30 Ultra. Souhaitant se frotter à l’élite sur le marché des smartphones, il ne ferait pas dans la demi-mesure puisqu’il est pressenti avec un chipset Qualcomm Snapdragon 898, comme le Xiaomi 12 ou les futurs mobiles les plus avancés des fabricants.

Quelles caractéristiques attendues ?

En effet, le site OnLeaks a, semble-t-il réussi à mettre la main sur plusieurs mentions des caractéristiques techniques du futur Motorola edge 30 Ultra si c’est bien son nom définitif. Celui-ci aurait un écran perforé AMOLED de 6,6 pouces en mode plat. Il aurait une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et serait compatible HDR10+. Il embarquerait une configuration photo basée sur la présence de deux capteurs de 50 mégapixels associés à un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Il serait équipé d’un objectif de 60 mégapixels à l’avant ce qui serait une première sur un smartphone grand public et de loin le capteur le plus évolué à cet emplacement. Une batterie de 5000 mAh serait aussi à bord. Elle pourrait supporter la charge à 67 watts. Il mesurerait 163,1x76,5x8,8 mm.

Le Motorola edge 30 Ultra serait animé par la puce Qualcomm Snapdragon 898 et serait associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la configuration choisie. Il embarquerait 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1. Il serait certifié IP52 et profiterait d’une connectivité complète, soit du Wi-Fi 6, du NFC, du Bluetooth 5.2, un GPS et une compatibilité 5G.

Les rendus 3D réalistes

Plusieurs visuels et même une vidéo montrant le smartphone sous toutes ses coutures ont été publiées et cela permet de tirer plusieurs informations de l’aspect extérieur du mobile. Son design est classique, ressemblant à 99% des mobiles du marché. Son bloc optique photo est inscrit dans un ovale avec les trois capteurs alignés verticalement. Il y a les touches classiques et le port USB-C pour recharger sa batterie. Le lecteur d’empreinte digitale semble être installé sous l’écran.